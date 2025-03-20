Альберт Каримов — рыболовам: «Для 13 –ти судов, которые в сложной ситуации, будет помощь»

Минпромторг РФ и Росрыболовство пообещали построить новые промысловые суда для Камчатки

Фото: Максим Платонов

«Говорят, что на их место придут другие. Может и придут, но не через год и не через два. Помним, как после «крабовых аукционов» из 60-ти предприятий в регионе осталось 16», — предрекала катастрофу председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина Унтилова в Госдуме. На парламентских слушаниях власти Камчатки, Дальнего Востока, Хабаровского края и Карелии единым фронтом выступили против досрочного перезаключения договоров на промысел лососевых до конца этого года, настаивая на переносе на один год — до конца 2026 года. Готовность рыболовецкого флота, строительство которого курирует Минпромторг РФ и Минсельхоз РФ, их мало волновала. Между тем, судостроители не скрывают — цены на рыболовецкие траулеры вырастут, но разницу компенсирует бюджет. Подробнее — в материале «Реального времени».

Россия занимает четвертое место в мире по добыче рыбы

Вчерашние парламентские слушания изначально предполагали тихий и спокойный разговор о эволюционном развитии рыбохозяйственного комплекса страны — с цифрами по улову и экспорту лососевых. Ведь Россия занимает второе место в мире по водным ресурсам, имея доступ к 12 морям и 2,7 млн озерам. Но по уровню добычи рыбы занимает четвертое место: ежегодный улов составляет около 5 млн тонн рыбы, что вдвое меньше, чем в Китае (почти 12 млн тонн), Индонезии (6,4 млн тонн) и Перу (5,6 млн тонн). Само название слушаний «Законодательное обеспечение развития рыбохозяйственного комплекса. Реальность и перспективы. К 20-летию принятия Федерального закона №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» подталкивало к дискуссии о том, как водной державе «догнать и перегнать» мировых лидеров в добыче рыбы.

Однако на первый план слушаний ожидаемо вышла болезненная для рыболовецких компаний инициатива по досрочному перезаключению договоров на промысел лососевых. Причем, это не формальная бумажная процедура по выделению участка для вылова рыбы — за пользование им промысловые компании обязаны заплатить. Причем, досрочно — за 20 лет вперед.

С подобной инициативой правительство РФ выступило в декабре 2024 года. Согласно ей, компании, занимающиеся добычей лососевых, до 30 декабря 2025 года должны перезаключить договоры пользования рыболовными участками. Так, хозяйства Камчатского края должны будут уплатить 127 млрд рублей в федеральный бюджет и более 25 млрд в региональный. Хабаровский край — 13 млрд рублей. Сопоставимые суммы придется выложить предприятиям Карелии, где выращивают форель. Понятно, что региональные власти дальневосточного региона приехали на слушания, чтобы встать в защиту интересов рыболовов. В результате главным событием слушаний стала попытка регионов убедить депутатов отложить эту инициативу на год.

Рыбопромысловые предприятия получили прибыль в 173 млрд рублей

Позицию правительства РФ обозначил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Ему предоставили слово первым. Он заявил, что федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водный биоресурсов» за 20 лет кардинально преобразил отрасль, а механизм инвестиционных квот обеспечил обновление флота. По его словам, квоты под киль, когда промысловая компания получает участок в обмен на инвестиции на флот, впервые применен в России.

— Подобного нет в мировой практике, — подчеркнул он. — Строятся суда нового поколения — суперэффективные, а главное, экологичные и надежные. Они способны перерабатывать на борту 100% улова и производить до 60 тыс. тонн готовой продукции в год. За последние годы производство продукции с высокой добавленной стоимостью выросло с 15% до 32,5%. Цель к 2030 году — увеличить её до 50%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сейчас в рамках второго этапа инвестиционных квот планируется построить 31 судно. Речь идет о четырех рыбопромысловых, четырех транспортных рефрижераторов и 23 краболовов. Также хотят ввести четыре логистических комплекса (3 крупных и один малый) и 11 перерабатывающих заводов (девять большой мощности и два малой мощности). Общий объем инвестиций в рамках уже заключенных договоров составит примерно 139,2 млрд руб. «К сегодняшнему дню в рамках второго этапа инвестквот уже завершено строительство одного краболова и двух заводов», — рассказал Илья Шестаков.

По мнению главы Росрыболовства, предприятия показывают хорошие финансовые результаты. По итогам 2024 года был достигнут рекордный оборот в 1,1 трлн рублей, а чистая прибыль — 173 млрд рублей.

Судостроители столкнулись с отказом зарубежных партнеров

— Инвестквоты под киль — эффективный механизм, который обеспечивает своевременное обновление рыбопромыслового флота, поддержал коллегу замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов. По его словам, с 2018 года было заключено 106 договоров на строительство рыбопромысловых судов и краболов до 2032 года. В настоящее время сдано 39 судов, идет достройка 31 краболова и траулеров.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Альберт Каримов предупредил, что новые суда окажутся дороже, чем прежние.

— Предприятия столкнулись с отказом зарубежных партнеров поставлять специализированное оборудование, — пояснил он. Под контролем Минпромторга был создан реестр из 20 видов критически важного технологического оборудования, чья локализация началась в стране. Завершить процесс предстоит в течение двух лет.

Одновременно заводам пришлось перепроектировать суда. По этой причине произошло удорожание строительства флота. «Сформировался дефицит по 20 судам, м было принято решение о том, что их достройка будет профинансирована Минсельхоз и Минпромторг. В прошлом году были выделены средства из резервного фонда правительства на покрытие дефицита по 17-ти рыбопромысловым судам. В этом году предусмотрено возмещение затрат при строительстве 13 судов, которые находятся в сложной ситуации», — пояснил Альберт Каримов.

Кроме того, разработана стратегия судостроения до 2036 года, которая будет утверждена в скором времени, сообщил Каримов. По его словам, в нем предусмотрены инструменты поддержки и стимулирования спроса на покупку судов. Общий бюджет — более 500 млрд рублей.

Впрочем, рыбопромысловые компании не стали интересоваться деталями. Их волновал более чувствительный вопрос — придется ли платить в этом году за вылов рыбы.

«Вы получите не 238 млрд, а только 150 млрд»

— Переоформление контрактов — это час X не только для рыбаков, но и всего края, — начала дискуссию председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина Унтилова. — В последнее время затраты выросли в 12 раз, а выручка снизилась, низкие уловы лососёвых в последнюю путину. Добыто вдвое, а то и втрое прежнего уровня. Накоплений и свободных денег у предприятий нет, а им предлагается срочно перезаключить договоры и внести плату заранее. Камчатским предприятий предстоит внести 127 млрд рублей в федеральный бюджет, и более 25 млрд в регионе. 40% надо внести в этом году — 50 млрд рублей. Как они будут действовать? Выхода два — либо отказаться от участка, либо брать кредиты. Но кто будет брать по ставке выше 28%? Около 35% хозяйств просто не станут подавать заявки, так как не располагает активами для получения кредита. Говорят, на их место придут другие. Может и придут, но не через год и не через два. После крабовых аукцион осталось 16 предприятий, а было 60. Выпадающие доходы составят 4,5 млрд рублей в год, а в бюджет РФ поступит не 238 млрд, а менее 150 млрд, — предрекла она печальные последствия.

Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

— Наверное, нигде нет такой большой разницы в вылове Тихоокеанского лосося по сравнению с горбушей, которую ловят на Дальнем Востоке. Разница в 150 раз. Были годы, когда ловили 300 тысяч тонн, а 1900 тонн. И это говорит о том, что это высокорисковый бизнес, который не зависит от рыбаков. Год ловим, а год должны ждать. В 2013 году должен были поймать 1100 тонн, а поймали всего 6 тонн. Три года пролова выжили, а сейчас нам предлагает заплатить за 50 лет вперёд. Это какая то странная логика , — возмущался Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

В заключительном слове депутат Госдумы от Камчатского края Ирина Яровая дала надежду на удовлетворение пожеланий рыболовов.