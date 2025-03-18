Работодатели смогут привлекать в выходные детей с 14 до 18 лет

Фото: Динар Фатыхов

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов планирует поддержать поправки к законопроекту, которые разрешат работодателям привлекать несовершеннолетних работников в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие дни во время летних каникул. Об этом пишет ТАСС.

Это будет возможно по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обязательным условием для трудоустройства станет письменное согласие работника, если ему уже исполнилось 15 лет. Если работнику только 14 лет, потребуется также согласие одного из родителей. Для детей-сирот необходимо еще и согласие органа опеки и попечительства.

Законопроект вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Рената Валеева