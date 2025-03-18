Работодатели смогут привлекать в выходные детей с 14 до 18 лет
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов планирует поддержать поправки к законопроекту, которые разрешат работодателям привлекать несовершеннолетних работников в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие дни во время летних каникул. Об этом пишет ТАСС.
- Это будет возможно по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой.
Обязательным условием для трудоустройства станет письменное согласие работника, если ему уже исполнилось 15 лет. Если работнику только 14 лет, потребуется также согласие одного из родителей. Для детей-сирот необходимо еще и согласие органа опеки и попечительства.
Законопроект вступит в силу 1 сентября 2025 года.
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