Леонов не зря отвлекался на телефон: наши теннисистки выиграли золото

Командник по настольному теннису завершился. Впереди личный чемпионат России

Татарстан – булдырды! . Фото: Михаил Захаров

В центре бокса и настольного тенниса завершилась первая часть лично-командного чемпионата России по настольному теннису. Выиграв драматичный полуфинал в противостоянии с командой Свердловской области 3:2, теннисистки Татарстана вышли в финал и переиграли там команду Нижегородской области. Подробнее — в материале «Реального времени».

Полуфиналы командника как торжество равноправия

Командные турниры на чемпионатах России по настольному теннису в Казани — это торжество справедливости и богатство выбора для самого широкого круга болельщиков. Восемь регионов были представлены в борьбе за золото, потому что в настольном теннисе полуфиналистам больше не за что бороться — бронзовые они получают автоматически. Как в собратьях по ракетным видам спорта бадминтону и теннису, плюс в боксе и фехтовании. Ну а проигравшие в финале, само собой, ничего, кроме серебра, получить не могут.

Командные турниры на чемпионатах России по настольному теннису в Казани — это торжество справедливости и богатство выбора для самого широкого круга болельщиков. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Единственная команда хозяев на этом чемпионате — женская сборная Татарстана автоматически завоевала бронзу еще в первый день соревнований, последовательно обыграв в 1/8 и 1/4 финалах команды Приморского и Краснодарского краев. Тем самым хозяева турнира выполнили задачу-минимум, и не исключено, что за этим в режиме онлайн наблюдал министр спорта Татарстана Владимир Леонов, присутствовавший на тот момент на совещании у раиса Татарстана. Рустам Нургалиевич даже посетовал Леонову, но надо понимать, что чемпионат России по настольному теннису входит в линейку видов спорта, которыми Министерство спорта республики будет заполнять итоговые годовые отчеты. ЧР по лыжным гонкам (итоги которых можно оценить на пять и в организационной, и в спортивной части), настольный теннис, затем плавание, легкая атлетика, классический теннис — это и есть спортивно-организационный экзамен Леонова и Минспорта Татарстана на год 2025-й.

Ему было от чего переживать, поскольку казанский чемпионат дарил сенсации одну за другой. Действующий чемпион страны, команда Оренбургской области, уступила сборной Краснодарского края. Причем краснодарец Арсений Гусев уступал в решающей партии Денису Ивонину 6:10, но отыграл четыре матч-бола и победил. Тут же вспомнилась история с нашей теннисисткой Вероникой Кудерметовой, которая в похожей ситуации упустила бронзовую медаль Олимпиады в Токио. Другая сенсация произошла по итогам матча команд Ленинградской области и Москвы. Новичок областной команды Сергей Фильчев, перешедший ранее из команды Воронежа, обыграл одного из фаворитов личного турнира Льва Кацмана, а его команда была в целом сильнее москвичей, со счетом 3:1. Творцы сенсаций вышли друг на друга в полуфинале, еще двумя участницами этой стадии стали Московская область и Санкт-Петербург.

В женском полуфинале сошлись команды Москвы и Свердловской области (по три спортсменки в десятке лучших), Татарстана и Нижегородской области (по две теннисистки из десятки). Иными словами, в мужском и женском четвертьфиналах собрались представители восьми регионов. Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, южный Краснодар, уральцы из Свердловской области и две поволжские дружины из Нижнего Новгорода и Татарстана. Широчайшая география!

Мария Тайлакова. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

У женщин в полуфинале были только сеяные

К радости того же Леонова и татарстанских болельщиков в женском турнире до полуфинала сенсаций не произошло. В полуфинале собрались все сеяные команды, лучшие по командному рейтингу. Но дальше нам нужны были сенсации, поскольку Татарстан по рейтингу шел третьим (6166 баллов), уступая всего лишь один балл соперницам из Свердловской области (6167 баллов). Причем в их противостоянии незримо присутствовала команда Самарской области, во всяком случае ее недавний состав, куда входили Валерия Щербатых (Свердловская область) и две первые ракетки Татарстана (Мария Тайлакова и Екатерина Зиронова).

Увы, полуфинал для нас начался не очень. Первый номер нашей команды Тайлакова уступила Щербатых, но Зиронова сравняла счет. Будучи второй ракеткой Татарстана, она впервые за карьеру обыграла лидера соперниц Валерию Коцюр 1:1 в поединке до трех побед. Тут уже впору было самому Рустаму Нургалиевичу начать интересоваться: «Володя, как там дела у наших девчонок?»

Да, у наших, причем без всяких кавычек. В третьем матче серии за столом сошлись Арина Слаутина, которую тренируют Дмитрий Жижикин и Виталий Мурзин — один из них ранее работал, а второй играл за мужскую команду Татарстана. Только сейчас Слаутина представляет Свердловскую область, и ее победа над Светланой Кудряшовой поставила команду хозяев на грань вылета. Причем Слаутина, как и лидер Татарстана Тайлакова, — воспитанницы кировской школы настольного тенниса. Так уж получается, что настольный теннис сравним с игровыми командными видами спорта по скорости перемещения перспективных спортсменов по составам команд разных регионов. Воронеж и Чебоксары, упомянутый Киров или Архангельск даже не были представлены в командных соревнованиях ни у мужчин, ни у женщин. Хотя там прекрасные школы, но их представители не попадают в 16 лучших, поскольку лучшие ученики разъехались по другим регионам. Правда, Архангельск позволил себе собрать команду под крышей КХТ «Родина» и выступать в клубных соревнованиях.

Элизабет Абраамян — лидер команды Нижегородской области. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Чемпионат пришел в Казань не в лучшие дни, но мы сумели собраться

Тем временемьи Татарстан мог остаться на домашнем чемпионате сапожником без сапог. Помимо Слаутиной, только в полуфинале были представлены Полина Михайлова (Москва) плюс играющий в защитной манере Артур Абусев и опытнейший 40-летий Григорий Власов (Подмосковье). Кроме них, состав мужской сборной Татарстана прошлых лет сейчас аккумулировался по командам, не пробившимся в полуфинал. Это Саъди Исмаилов и Александр Шибаев (Оренбург), Дамир Ахметсафин (Свердловская область), Вильдан Гадиев (Краснодар), Марат Султанов (Хакасия). Просто удивительно, как хозяева успели собрать боеспособный состав женской команды, которая тем временем сравняла счет в поединке с командой Свердловской области.

В противостоянии первых ракеток Мария Тайлакова обыграла Валерию Коцюр. Гостья действовала по принципу — сгорел сарай, гори и хата, рисковала оправданно и не очень, но никак не могла переломить ход неудачно складывавшегося поединка — 0:3 по сетам и 2:2 в командном противостоянии. Тайлакова реабилитировалась за поражение в первом туре, Коцюр стала главной его неудачницей. А вот кто должен был стать главной героиней, решалось в поединке вторых ракеток — или Екатерина Зиронова, или Виктория Щербатых.

Когда все уже разъехались на отдых, поскольку финалистами мужского противостояния стали команды Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а за золото женского командного турнира готова была биться Нижегородская область (первый номер рейтинга), Зиронова и Щербатых потели у стола, доигравшись до пятой партии. В четвертой у Зироновой был матч-бол на подаче соперницы, но она не смогла его реализовать и уступила на балансе 2:2.

Саъди Исмаилов сейчас представлял команду Оренбургской области. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Стоит ли верить в приметы? В победные — стоит!

И только через четверть часа целлулоидный шарик, запущенный ракеткой Щербатых, упал на пол, не задев плоскости стола. Метафоричность здесь не лишняя. 3:2 по сетам, 3:2 в итоге, и сборная Татарстана после 200 минут борьбы отправляется в вечерний финал, а спортсменки Свердловской области на третью ступень пьедестала почета. Уверен, что если бы была возможность, то этот поединок можно было смотреть в прямом эфире всем любителям татарстанского спорта, включая VIP-персон. Оно того стоило.

Накануне финалов вспоминалась одна примета. Дело в том, что во время последнего крупного старта по настольному теннису в Казани, чемпионата Европы среди юниоров и юношей 2011 года, футбольные «Урал» и «Рубин» проводили матч Кубка России в Екатеринбурге. Игра завершилась вничью, но по пенальти казанцы победили. И российский дуэт Саъди Исмаилова из Татарстана и Константина Чернова из Екатеринбурга успешно выступил на чемпионате Европы, завоевав итоговое серебро.

Год спустя гол Романа Еременко принес победу над московским «Динамо» и Кубок России в актив казанской команды. Вот и сейчас «Рубину» бы поднапрячься в Екатеринбурге в противостоянии на стадии Кубка страны с местным «Уралом», памятуя о том, что в Казани, все в том же Центре бокса и настольного тенниса, в эти же сроки проходит настольный теннис очень солидного уровня. Увы, погнались за синицей национального чемпионата, обыграв московский «Спартак» и нижегородский «Пари НН» и упустив кубкового журавля.

Сергей Фильчев запомнился своей подачей. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В финале победили гораздо легче

Заканчивая с футбольной темой. Тот легендарный «Зенит» нулевых — это не только питерские ребята, но и городов Ленинградской области. Александр Кержаков из Кингисеппа, Владимир Быстров из Луги, менее известные Максим Астафьев из Колпино, Андрей Николаев из Ломоносова. Что касается теннисистов, то они все представляли поселок городского типа Сиверский Гатчинского района.

Мужской финал продлился 2 часа 38 минут, по итогам которого Санкт-Петербург обыграл соперников из области со счетом 3:1. А вот женский финал оказался максимально коротким. 2 часа 10 минут, 130 минут, практически на 70 меньше, чем было потрачено на полуфинал. И сам финал был абсолютной противоположностью игры с командой Свердловской области. Его героиня Екатерина Зиронова вышла к столу только один раз, в этот раз уступив лидеру нижегородской команды Элизабет Абраамян. Зато Светлана Кудряшова взяла очко, реабилитировавшись за поражение в полуфинале, а Мария Тайлакова стала героиней финала, выиграв обе свои встречи, причем у Абраамян со счетом 3:0 практически без борьбы внутри сетов. Спустя восемь лет наша женская команда снова сильнейшая в России, причем тогда в составе нашей команды уже выступала Кудряшова. Полноценными чемпионками стали также Елена Абаимова и Дарья Шадрина, которых мы увидим в личных соревнованиях, в парах либо микстах.

1 / 37 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров