Ольга Зверева: «Симптомов у глаукомы нет. Определить ее самостоятельно невозможно!»

Офтальмолог РКОБ — о том, в чем коварство глаукомы, можно ли с ней бороться и при чем здесь медитации

Фото: Михаил Захаров

Порядка 37 тысяч татарстанцев на сегодняшний момент болеют глаукомой — коварным заболеванием глаз, которое не дает первичной симптоматики и нередко выявляется уже на поздней стадии, когда нарушения уже необратимы. Результатом может стать абсолютная слепота. Почему глаукома развивается, как ее не проморгать, чем могут помочь врачи, если выявить заболевание вовремя — обо всем этом рассказала нашему изданию врач-офтальмолог РКОБ им. Е. Адамюка, ассистент кафедры офтальмологии КГМА Ольга Зверева.

«Слепота наступает внезапно, когда пациент незаметно для себя болеет уже 10—20 лет»

— Какова статистика заболеваемости глаукомой в Татарстане? Сколько пациентов у нас наблюдается с этой болезнью и каков характер динамики заболеваемости?

— Цифры заболеваемости не очень сильно растут — как во всем мире, так и в России, и в Татарстане. В России под наблюдением находятся порядка 1,25 миллиона пациентов с глаукомой. В Татарстане заболевание зафиксировано примерно у 37 тысяч человек, из них 11 тысяч — казанцы. Если говорить о статистике Татарстана в разрезе Российской Федерации, то наша республика всегда находится в середине. У нас нет ни повышенных, ни пониженных цифр. И эти цифры стабильны.

Однако стабильность здесь не является положительным фактором, и вот почему. Считается, что в действительности по всему миру эти цифры вдвое больше. Ведь заболевание это «тихое», бессимптомное, не имеющее никаких ощутимых симптомов на первых стадиях. И если не обращаться на профилактические осмотры к офтальмологу, то слепота наступает, к сожалению, внезапно, когда пациент незаметно для себя болеет уже 10—20 лет и находится в преклонном возрасте.

— Настолько глаукома коварна, что долгое время никак себя не проявляет?

— Именно так. Кстати, надо сказать, что высокие цифры заболеваемости глаукомой коррелируют с количеством офтальмологов в регионе. Там, где докторов больше, диагностируется и больше глаукомы. Поэтому, как ни парадоксально это звучало бы, тенденция к росту количества диагнозов — это хорошо. Потому что это означает рост выявляемости. А чем больше мы выявим случаев глаукомы на начальных стадиях, тем больше шанс на то, что пациенты сохранят зрение.

Чем больше офтальмологи выявляют случаев глаукомы на начальных стадиях, тем больше шанс на то, что пациенты сохранят зрение. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«К сожалению, нервы не восстанавливаются»

— Перечислите, пожалуйста, факторы риска ослепнуть от этого заболевания.

— Главный фактор риска — ее выявление на далеко зашедшей стадии (например, на третьей). Еще раз повторю, что слепота в результате глаукомы наступает в среднем в течение 20 лет: за четыре стадии, каждая длится приблизительно по 5 лет. У некоторых пациентов прогрессирование идет быстрее, у некоторых — дольше.

Поэтому очень жаль, если пациент обращается тогда, когда у него уже появились какие-то жалобы — например, значимое выпадение в полях зрения. Причем глаукома — асимметричное заболевание, развивается сначала на одном глазу, потом постепенно на другом.

Также среди факторов риска наступления слепоты — значительное повышение внутриглазного давления и невозможность его скорректировать вследствие различных причин.

Еще назову позднее назначение хирургического лечения (которое относится к мощным способам снижения внутриглазного давления). На сегодняшний день оно может быть очень поздно назначено — до этого используется большое количество медикаментозной терапии. Хирургия же кажется нашим пациентам чем-то страшным, и порой оперировать мы можем уже слишком поздно, когда уже есть выраженные повреждения и зрительного нерва, и глазного яблока. К сожалению, это может приводить в том числе и к слепоте.

— Как развивается глаукома, что это за заболевание?

— Вообще, это собрание большого количества заболеваний. Наш профессор Аркадий Павлович Нестеров описывал более 80 различных форм этой болезни, которые объединены общим названием — глаукома.

Если говорить в целом, то глаукома — это прогрессирующая атрофия зрительного нерва, которая происходит не в силу процессов внутри головного мозга, а именно из-за патологии внутри глаза. Когда нарушается отток внутриглазной жидкости, повышается уровень внутриглазного давления, идут биомеханические изменения структур глазного яблока. Развиваются сосудистые нарушения внутри глазного яблока и, к сожалению, дегенеративные изменения в ганглиозных клетках сетчатки. Все эти процессы способствует тому, что прогрессируют и изменения в волокнах зрительного нерва. Вследствие этого со временем и наступает слепота.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

На фоне лечения состояние нервных волокон может улучшиться. Но вот если они уже погибли, то наступает точка невозврата, после которой мы уже ничего сделать не можем

— И она необратима?

— К сожалению, нервы не восстанавливаются, и пока все попытки сделать это (в том числе и в других областях медицины) не увенчались успехом. Ни стволовые клетки, ни новые нейротрофиновые факторы пока не принесли значимых результатов, которые привели бы к регенерации зрительного нерва.

Однако на фоне лечения, когда к нам обращаются на ранних стадиях и мы начинаем работать с пациентом, происходит обратная, положительная динамика в тех нервных волокнах, которые были сдавлены, страдали. На фоне лечения их состояние может улучшиться. Но вот если волокна уже погибли, то наступает точка невозврата, после которой мы уже ничего сделать не можем.

«Средний возраст начала глаукомы — 55 лет»

— У глаукомы есть разные формы, верно?

— Да. Самая распространенная форма глаукомы — первичная открытоугольная глаукома, которой болеют 80% всех пациентов с этим диагнозом. Она развивается у пациентов в возрасте от 35 лет.

Бывают глаукомы и у пациентов до 35 лет — либо детская (врожденная), либо ювенильная (которая развивается в подростковом возрасте). Как правило, это генетическая патология, связанная с аномальным строением глазного яблока, с аномалиями структур внутри него, которые не дают выхода жидкости. В результате жидкость скапливается внутри глазного яблока и проявляется глаукома. Такой глаукомы не очень много, в общей структуре она занимает менее 1%.

— В каком возрасте среднестатистически начинается глаукома (если не говорить о детской и ювенильной формах)?

— Средний возраст начала глаукомы — 55 лет. Средний возраст ее выявляемости в России — 65 лет. Это значит, что большинство пациентов приходят к нам уже на второй стадии развития заболевания. В Татарстане статистика дает наблюдаемость пациентов с начальными стадиями глаукомы 50%.

Но статистике не всегда можно доверять, потому что стадия глаукомы подчас выставляется наобум. Для точности нужно специализированное оборудование (оно есть у нас в РКОБ, хорошо оснащены частные клиники, в которых тоже есть прием по ОМС). Для диагностики глаукомы очень важно наличие оптических когерентных томографов, которыми также были оснащены наши учреждения в Челнах, Альметьевске, есть он и в горбольнице №7 Казани. Все это позволяет лучше выявлять глаукому на местах, лучше выставлять диагностику.

Результаты радуют: если в минувшие годы мы выявляли глаукому у 1 700—1 800 пациентов в год, то в 2024-м выявлены 2 400. Этот серьезный прирост — положительный фактор, потому что он означает, что мы начали ее лучше и раньше диагностировать.

Стадия глаукомы подчас выставляется наобум. Для точности нужно специализированное оборудование. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Наша с вами задача — не ослепнуть и сохранить высокое качество жизни»

— Предположим, пациенту диагностировали глаукому. Что будет дальше?

— Если вы вовремя пришли на диагностику и глаукому у вас выявили на начальной стадии, это прекрасно: вам назначат лечение, за вами будут наблюдать. В конечном счете это дает значительный шанс того, что вы не ослепнете, если будете себя правильно вести и наблюдаться.

Главное, что нужно понимать: глаукома — это хроническое прогрессирующее заболевание, развивающееся на фоне старения организма. Старение — главный фактор риска прогрессирования этой болезни. У каждого своя скорость и свой образ старения, индивидуальное строение глазного яблока. И поэтому заболевание требует постоянного и неуклонного наблюдения. Причем наблюдения в одном и том же месте, на одном и том же оборудовании, поскольку машина показывает математическую модель прогрессирования заболевания — то, что не увидишь глазами. Мы видим, с какой скоростью идет прогрессирование, и по каждому пациенту понимаем, какое лечение ему надо назначить и с какой периодичностью наблюдать.

Это прекрасно, если у пациента есть высокая приверженность к наблюдению у врача, к лечению — безусловно, у таких людей глаукома прогрессирует медленнее. Главное — регулярно наблюдаться. Потому что научно доказано: если пациент менее чем раз в шесть месяцев посещает врача, он вообще забывает о том, что болен, что ему нужно капать какие-то капли. Поэтому прийти к врачу нужно хотя бы просто для того, чтобы доктор напомнил о том, как лечиться. Это развитие культуры болезни, развитие культуры старения и в целом культуры нашей жизни. И к этому мы должны относиться как к норме.

— Каковы в целом факторы риска глаукомы? Почему у одного человека она начинается, а у другого — нет?

— Основным фактором риска является наследственность. Если у вас есть кровные родственники с глаукомой, считается, что риск ее развития у вас повышен на 25%. Но надо понимать, что речь идет лишь о предрасположенности, а не о стопроцентной вероятности того, что и вы тоже обязательно заболеете. Есть профилактические меры, которые могут снизить риск развития и впоследствии — прогрессирования глаукомы. А наша с вами задача — не ослепнуть и сохранить высокое качество жизни.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Это прекрасно, если у пациента есть высокая приверженность к наблюдению у врача, к лечению — безусловно, у таких людей глаукома прогрессирует медленнее. Главное — регулярно наблюдаться.

«Никаких жалоб ждать не нужно»

— Как диагностируется это заболевание, каковы его признаки с точки зрения медика?

— Любой офтальмолог на приеме обязательно смотрит остроту зрения, измеряет внутриглазное давление и осматривает глазное дно. Глазное дно — это задняя оболочка глаза, где мы видим сетчатку и зрительный нерв. И вот это состояние зрительного нерва обнаружит ваш офтальмолог. Он увидит асимметрию — разное состояние зрительного нерва на разных глазах. Увидит специфические признаки.

Причем внутриглазное давление не всегда будет главным признаком, указывающим на развитие глаукомы. Потому что у пациента с высоким внутриглазным давлением глаукомы может и не быть (к примеру, у него может быть такое заболевание, как офтальмогипертензия без признаков глаукомы). И наоборот — порой начальные стадии выявляются и при нормальном давлении. Такой глаукомы, по разным данным, процентов 35—40 в нашей стране.

Так что главное здесь — осмотр глазного дна, офтальмоскопия. И тогда, если в этой поликлинике нет оптического когерентного томографа или компьютерного периметра, врач, заподозрив глаукому, направит вас на осмотр в специализированное учреждение, где такие исследования проводятся.

Согласно клиническим рекомендациям, пациентам с глаукомой обязательно проведение компьютерной периметрии хотя бы раз в год.

— Заподозрить глаукому у себя самостоятельно, как мы понимаем, невозможно?

— Искать у себя какие-то симптомы, как правило, бессмысленно. К нам приходят пациенты с жалобами на дискомфорт, на ощущение инородного тела в глазу, на жжение, на головную боль, на ломоту и утомляемость в глазу — и, конечно же, считают, что у них глаукома. Но это, как правило, симптомы синдрома сухого глаза. А им страдают, как правило, все женщины после 50—55 лет и люди, весь рабочий день которых проходит за компьютером.

А вот люди, у которых нет никаких симптомов, к сожалению, порой приходят уже с далеко зашедшей стадией глаукомы, когда развивается слепота, и нам уже тяжело им помочь.

Поэтому никаких жалоб ждать не нужно. Когда вам исполнилось сорок лет, вы должны обратиться к врачу-офтальмологу. В любом случае, были или нет у вас родственники с глаукомой или ослепшие по невыясненным причинам. Далее, если нет никаких сопутствующих тяжелых заболеваний (сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, гипертонической болезни, мигреней, бессонницы, неврозов) — вы должны будете раз в год наблюдаться у офтальмолога. Повторюсь: даже если у вас нет никаких жалоб! Потому что может быть прогрессирование заболевания уже с этого возраста.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Никаких жалоб ждать не нужно. Когда вам исполнилось сорок лет, вы должны обратиться к врачу-офтальмологу

Главное, что надо понять: ощутимых симптомов у глаукомы нет! Определить это заболевание самостоятельно невозможно.

«При снижении внутриглазного давления на 30% мы замедляем прогрессирование глаукомы на 70%»

— Какие методики лечения применяются сегодня для борьбы с прогрессированием глаукомы?

— Основное лечение заключается в снижении внутриглазного давления. Это фактор, доказанный научно: при снижении давления на 30% мы добиваемся замедления прогрессирования глаукомы на 70%. Пациенту назначат капли, потом пригласят через месяц для того, чтобы проконтролировать эффективность и безопасность. Если все хорошо, пациент продолжает наблюдаться. Первые два года — раз в три месяца, для того чтобы установить, насколько быстро прогрессирует глаукома, как переносятся препараты, насколько вы дисциплинированный пациент.

Если же пациент обратился на прогрессирующей, третьей стадии глаукомы, то врач запланирует хирургическое вмешательство в течение ближайших полугода — года. Но сначала назначит медикаментозную терапию, чтобы как-то снизить внутриглазное давление — это снизит риски. Хирургическое вмешательство — это ничего страшного, оно небольшое, не вредит глазу и проводится под местной анестезией. Во время операции создаются новые пути оттока жидкости из глаза — это тоже делается, чтобы снизить внутриглазное давление. Может быть проведено несколько таких вмешательств, по мере нарастания болезни.

Однако повторюсь еще раз: глаукома заключается не в повышении внутриглазного давления. Это нейродегенеративное заболевание, которое сопровождается нарушением сосудистой системы глазного яблока. Поэтому, естественно, врач направит вас к смежным специалистам: кардиологу, неврологу, эндокринологу, сосудистому хирургу. Вы должны компенсировать уровень глюкозы в крови, уровень холестерина, артериальное давление — все это нужно привести в порядок. Ведь глаз — это самый сосудистый орган в организме. Поэтому любая игра артериального давления, любой спазм сосудов, любое нарушение кровообращения вследствие холестеринового или углеводного обмена — все это сильно влияет и на развитие атрофии зрительного нерва. Так что на это мы тоже обращаем большое внимание. И в комплексе лечение глаукомы состоит и в лечении гипертонической болезни, атеросклероза, неврологической патологии. Каждые три месяца специалист будет вам об этом напоминать.

— Появились ли какие-либо прорывные технологии в последнее десятилетие, с помощью которых удается зафиксировать, стабилизировать развитие глаукомы?

— Конечно, появляются новые молекулы, новые препараты. Приятно то, что множество компаний работают и на российском рынке. Стало больше высококачественных отечественных препаратов, в том числе и более дешевые для пациента. На сегодняшний день у нас есть республиканская льгота для пациентов, больных глаукомой, — по месту жительства врач выписывает на шесть месяцев пакет препаратов, бесплатных для человека. Это, конечно, замечательно.

Что касается прорывов, то на сегодняшний день выпускаются новые препараты, но нельзя сказать, что они намного эффективнее тех, которыми мы пользовались раньше. Набор лекарств у нас достаточно хороший.

Любое нарушение кровообращения вследствие холестеринового или углеводного обмена — все это сильно влияет и на развитие атрофии зрительного нерва. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лазерные технологии становятся все более популярными, все активнее применяются в лечении глаукомы. У нас есть и методика для начальных стадий заболевания (селективная лазерная трабекулопластика) — это должны быть высоко приверженные лечению пациенты, потому что в нужный момент это лечение нужно повторять. Есть лазер и для далеко зашедших стадий — лазерная циклофотокоагуляция, которую мы все больше применяем. Единственное: лазер чуть менее эффективен, чем медикаментозное или хирургическое вмешательство.

В хирургии появляются новые дренажи, которые позволяют даже оперировать глаукому амбулаторно. Конечно, их стоимость довольно высока, но уже и наши фармкомпании подтягиваются и стараются выпускать более бюджетные варианты, соответствующие мировым стандартам.

«В Индии медитация входит в протокол лечения глаукомы»

— Сможем ли мы когда-либо говорить о полной победе над глаукомой?

— Только когда мы придумаем средство для бессмертия. Еще раз повторюсь: глаукома — это результат старения. На сегодняшний день, в силу того, что продолжительность жизни значительно выросла, вырастает и заболеваемость глаукомой. Как все остальные нейродегенеративные заболевания. Просто теперь человек чаще доживает до своей болезни. И если среди восьмидесятилетних людей глаукомой болеет в среднем каждый четвертый, то, когда мы будем доживать до 100 лет, среди нас будет 50% людей с глаукомой.

Опять же повторюсь: грустные истории, когда пациент приходит через пять лет с резким прогрессированием, приводят нас в дрожь. Человек думал: «Все же хорошо, зачем я буду ходить?» И это самое страшное, неверное решение. Ведь если пациент привержен к лечению и наблюдению, офтальмологи могут остановить или замедлить прогрессирование заболевания.

— А способы профилактики глаукомы — они вообще есть?

— Я считаю, что все-таки есть. Глаукома — заболевание, которое часто развивается на фоне стресса. Стресс может приводить к мутациям в клетках, в клеточных митохондриях. И это вызывает начало различных заболеваний — к примеру, гипертонию или манифест сахарного диабета. То же самое — и с глаукомой. У всех этих заболеваний практически одни и те же звенья патогенеза, вот только «выстреливают» они в разных местах. От этого зависит способ борьбы с последствиями: при диабете мы снижаем сахар, при гипертонии — артериальное давление и холестерин, а при глаукоме — внутриглазное давление.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Теперь человек чаще доживает до своей болезни. И если среди восьмидесятилетних людей глаукомой болеет в среднем каждый четвертый, то, когда мы будем доживать до 100 лет, среди нас будет 50% людей с глаукомой.



Таким образом, нужно минимизировать уровень стресса всеми доступными средствами. Кстати, в Индии медитация входит в протокол лечения глаукомы. Стрессоустойчивость и привычность к болезням нужно формировать у ребенка с самого детства. Не нужно детям говорить, что если они будут хорошими, то никогда ничем не заболеют. Умение болеть должно формироваться с детства. Умение ходить к врачам, не бояться их, понимать, что человек не совершенен и что заболеть для него — это нормальное явление. Нужно просто уметь наблюдаться и лечиться.

Кроме того, обязательно упомяну в качестве профилактики глаукомы здоровый образ жизни. Золотые правила, которыми должен пользоваться каждый человек: отказ от курения, умеренные кардионагрузки (ходьба, плавание, лыжи, танцы). Не нужно поднимать стокилограммовую штангу, не стоит нырять или прыгать с парашютом — но посильные нагрузки обязательно нужны. Обязательно здоровое, полноценное питание. Обязательно хорошо спать — после 40 лет вообще один из самых важных компонентов сохранения здоровья. Обязательно должна быть позитивная социализация у человека — общение с друзьями или в приятной компании развивает когнитивные функции мозга. Чем старше человек, тем больше у него должно быть общения, чтобы сохранять здоровье мозга и психики.

— Если все резюмировать: нужно правильно питаться, много двигаться, поменьше нервничать, высыпаться и обязательно приходить к офтальмологу с определенной периодичностью, верно?

— Конечно. Берегите свое зрение и приходите к нам на прием. Мы, офтальмологи, всегда вас ждем и вам рады. Глаукома не приговор, если вовремя ее заметить!