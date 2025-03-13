13 мар 2025

Онлайн-конференция офтальмолога Ольги Зверевой

Смотреть видеозапись

13 марта в 14.00 состоится онлайн-конференция Ольги Зверевой, офтальмолога, ассистента кафедры офтальмологии КГМА, заведующей глаукомным отделением РКОБ им. Е.Адамюка.

Поговорим:

  • о том, что такое глаукома и в чем ее коварство;
  • как ее заподозрить у себя (спойлер: никак!) и что делать, если офтальмолог вам ее диагностирует;
  • обязательно ли глаукома приводит к полной слепоте и можно ли повернуть заболевание вспять;
  • при чем здесь здоровый образ жизни и как повышенная нервозность связана с глаукомой

Календарь

Все мероприятия