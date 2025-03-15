Система «Ак Барса» снова сбоит: проиграли «Витязю» после разгрома «Трактора»

Кажется, Гатиятулин нашел главную проблему казанской команды в сезоне

«Ак Барс» неожиданно проиграл в овертайме аутсайдеру Запада «Витязю» в Казани со счетом 1:2. Мало кто ожидал такого результата после разгрома «Трактора» (6:2) в предыдущей игре. К тому же встреча была тематической — в честь татарской культуры. Но расхлябанность «Ак Барса» не позволила казанцам добиться победы в заключительной домашней игре «регулярки». О причинах поражения от «Витязя» — в материале «Реального времени».

«Витязь» давно без плей-офф, но еще с мотивацией для побед



Анвар Гатиятулин не стал менять состав, с которым в предыдущем матче разгромил «Трактор» (6:2). Вновь вне заявки остались защитник Альберт Яруллин и форвард Никита Дыняк. Причины всё те же — проблемы со здоровьем. Иначе, оба, наверняка, оказались бы в составе против «Витязя».

Что интересно, подмосковная команда также оставила свой ростер без изменений. Впрочем, ожидаемо. Подопечные Павла Десяткова приехали в Казань с двумя подряд победами — над «Сочи» (5:0) и «Сибирью» (3:1). Шансы на выход в плей-офф «Витязь» потерял уже давно, поэтому остаток чемпионата команда проводит без спортивной подоплеки. Команда просто доигрывает сезон, выискивая в каждой отдельной игре какую-либо мотивацию для борьбы.

Против «Ак Барса» повод был серьезный. «Витязь» никак не мог обыграть казанцев в чемпионате. Подмосковная команда проиграла все семь последних матчей с «барсами». Крайний раз победа случилась давней осенью 2020 года.

На этом фоне решение казанцев провести тематический татарский матч именно с «Витязем» выглядело безопасным в плане результата. Уж после разгрома лидера Востока не могли ведь «барсы» проиграть одному из аутсайдеров Запада?! Так, по крайней мере, казалось до игры. Но на деле вышло иначе.

«Ак Барс» было не узнать

Стартовый период в Казани остался без заброшенных шайб. При этом «Ак Барс» действовал с ощутимым превосходством. Дважды с острого угла выезжал на вратаря Илья Сафонов, но форвард казанцев не смог переиграть голкипера. Также неплохо ходила шайба при реализации большинства, однако игрокам хозяев не хватило точности. Чем-то всё это напоминало встречу с «Трактором». Поэтому мало кто волновался отсутствию голов — реализуют моменты позже.

«Витязь» долго раскачивался и играл на редких контратаках. В основном игра шла в зоне подмосковной команды. Лишь в конце периода гости смогли немного отодвинуть соперника. Свое превосходство команда Десяткова продолжила наращивать после перерыва. Подсобили два удаления у «Ак Барса». В итоге к середине второго периода «Витязь» вышел вперед: Матвей Заседа точно бросил в девятку ворот Тимура Билялова — 0:1.

После этого «Ак Барс» совсем расклеился. Показательной стала статистика заблокированных бросков по итогам периода, где в данной графе у «барсов» стояла цифра 10. У атакующей команды столько за 20 минут не набирается. Нервозная атмосфера ощущалась и на «Татнефть Арене», болельщики ждали гораздо более убедительной игры.

На то, чтобы прийти в себя команда Гатиятулина потратила почти десять игровых минут. Лишь на последних секундах казанцы смогли запереть соперника в их зоне и организовать навал на ворота Андрея Кареева. Сравнять не удалось, победа и праздничное настроение были под угрозой.

«Запахло жареным»

Лишь с середины третьего периода «Ак Барс» смог усилить давление на ворота «Витязя». Казанцам пришлось пойти на риск, уйти совсем без голов в «татарском матче» было некрасиво. Открытый хоккей едва не привел к пропущенной шайбе. Подмосковные хоккеисты дважды могли отличиться, но им не хватило совсем чуть-чуть в завершающей стадии атак.

Зато сработало правило «не забиваешь ты, забьют тебе». Яшкин запрессинговал игрока гостей в углу площадки, шайба отскочила к Нику Петану, который «вертушкой» отпасовал на Кирилла Семенова, а 94-й номер казанцев был точен — 1:1.

Удивительно, но после этого команда Гатиятулина вновь «выключилась». «Ак Барс» откровенно доигрывал матч, будто специально стремясь перевести игру в овертайм. На самом деле, ощущалась нехватка концентрации. По всей видимости, казанцы просто не смогли собраться на западного аутсайдера после «Трактора». Но болельщикам от этого было не легче.

Тем более в овертайме «Ак Барс» свой момент не реализовал и мгновенно пропустил в ответ. Дерек Барак влетел в чужую зону и четким броском переиграл Билялова. По окончании матча игрокам «Ак Барса» оставалось лишь признать свою некоторую расхлябанность.

— Были моменты, должны были их реализовывать. Для победы не хватило собранности. Вышли расхлябанно, а в третьем периоде поняли, что пахнет «жареным». Включились, сравняли счёт, но не заслужили сегодня два очка, — считает Константин Лучевников.

Проблемы те же

По итогам игры можно выделить две основные причины, поспособствовавшие поражению «Ак Барса». Во-первых, «Витязь» выключил большинство «Ак Барса» — главное оружие в разгроме «Трактора» днями ранее. Гости за весь матч удалились всего один раз. А ведь в Балашихе в первой очной игре сезона «барсы» реализовали три из пяти розыгрышей большинства.

Во-вторых, вновь проявилась давняя проблема «Ак Барса» Гатиятулина. Еще до всего этого кризиса, наступившего после Матча звезд, частенько говорилось о нестабильной игре казанцев. «Барсы» снова начали чередовать хорошие матчи с провальными. «Ак Барсу» тяжело даются две подряд солидные игры в чемпионате. С учетом этого, стоило ожидать провала с «Витязем». Гатиятулин до сих пор не нашел «рубильника» для переключения с одного состояния на другое.

— Куража не хватило, эмоций. И моментов, которые мы создавали в прошлом матче. Игры на прошлой неделе были энергозатратные, оставили там много эмоций. Сегодня тоже были неплохие отрезки, хотя их было меньше, чем в предыдущих матчах. Мы изначально давали ребятам систему, которая подразумевает много игры в атаке, создавать моменты. В сезоне у нас было много хороших матчей, где-то не хватает стабильности. Мы не отходим от своей системы, стараемся её выполнять. Возможно, иногда не хватает физического состояния и движения, от этого случаются малорезультативные матчи, — признал проблему Гатиятулин после матча.

«Ак Барс» — «Витязь» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы:

0:1 Заседа (Воробьёв, Бусыгин, 30:36, 5х4)

1:1 Семёнов (Петан, 51:22)

1:2 Барак (Макеев, Кареев, 60:43)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 20 марта в Астане с «Барысом» в 17.30 по московскому времени. До окончания регулярного чемпионата казанцам осталось провести всего две игры. Завершающей для «барсов» станет встреча в Новосибирске против «Сибири», после чего команда продолжит борьбу в первом раунде плей-офф КХЛ.