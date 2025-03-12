В Татарстане началась охота на таксистов-мигрантов

Как протекает операция «Иностранный водитель»

Фото: Реальное время

Выполнение указа о запрете работы мигрантов в такси взяли на строгий контроль: в Татарстане началась операция ГИБДД под названием «Иностранный водитель». Цель мероприятия — выявить приезжих нелегальных работников такси. По информации «Реального времени», только за два часа работы в одной точке сотрудники ДПС остановили трех мигрантов без российских прав управления транспортом — теперь нарушителей ждет штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей. Подробнее — в репортаже издания.

В день ГИБДД фиксирует до 10 нелегальных таксистов-мигрантов

В Татарстане подходит к концу операция «Иностранный водитель» — она проходит с 4 по 13 марта. В рамках рейдов сотрудники ГИБДД выявляют мигрантов, которые незаконно осуществляют деятельность по перевозке пассажиров или грузов.

— По постановлению раиса Татарстана, у нас осуществление деятельности в такси иностранным гражданам запрещено. Соответственно, останавливаем и проверяем таксистов. В случае выявления иностранных граждан, которые не имеют российского национального удостоверения, составляем протокол, — рассказал журналистам начальник отделения технического надзора ГИБДД города Казани майор полиции Павел Назаров.

Начальник отделения технического надзора ГИБДД города Казани майор полиции Павел Назаров. Реальное время / realnoevremya.ru

Затем нарушителя передают сотрудникам управления по вопросам миграции для привлечения к административной ответственности — штраф составит от 5 до 15 тыс. рублей. Если в ходе проверки выясняется, что иностранный гражданин пребывает на территории России в нарушение законодательства, то рассматривается вопрос о его выдворении.

Назаров отметил — нарушители попадаются во время каждого рейда. За одну такую проверку выявляют до десяти мигрантов.

— Основные нарушения, которые фиксируются, — это управление транспортным средством лицом, которое не имеет российских водительских прав. Они осуществляют деятельность без путевого листа, без технического осмотра транспорта, иногда они вносят изменения в конструкцию без согласования ГИБДД, ну и в целом нарушения правил перевозки пассажиров: отсутствие разрешения, лицензии, — обозначил Назаров.



Неделю таксует в Казани без российских прав

Как начальник отделения сообщил «Реальному времени», по результатам сегодняшнего двухчасового рейда сотрудники ГИБДД составили более 20 административных материалов в отношении таксистов. Трое из них являются мигрантами и не имеют российского водительского удостоверения. Также протоколы составлены в отношении российских граждан — они коснулись несоблюдения правил безопасности дорожного движения. Например, не был пристегнут пассажир.

Одним из иностранных таксистов, на которого сегодня завели административное дело, оказался мигрант из Узбекистана. В Казань он приехал всего две недели назад.

Реальное время / realnoevremya.ru

Как иностранец рассказал журналистам, в планах у него сдать экзамен по русскому языку 19 марта, а после — получить патент и работать на стройке. Однако до тех пор зарабатывать тоже необходимо, поэтому он уже неделю подрабатывает в такси. Правда, с узбекским водительским удостоверением.

На родине гражданин Узбекистана таксовал около 10 лет. Он признался: о новых законах знал, но решил рискнуть.

В то же время, если соблюдать все законы и иметь российские ВНЖ и национальные права, работать в такси можно спокойно. Так, гражданин Таджикистана таксует в Казани уже восемь лет, рассказал он журналистам.

Ужесточение миграционного законодательства

В начале января в Татарстане запретили иностранным гражданам, у которых есть патенты, работать в некоторых сферах, в том числе в такси. Указ об этом подписал раис Татарстана Рустам Минниханов. Запрет на прием таких работников будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Согласно документу, ограничения коснутся таких областей, как такси, финансовые услуги, бухгалтерия и ветеринария. Приводим полный список:

перевозка опасных грузов;

деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителями;

деятельность по предоставлению финансовых услуг;

страхование;

деятельность в области права и бухгалтерского учета;

деятельность ветеринарная;

деятельность охранных служб, в том числе частных;

деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей;

ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.

Хозяйственным организациям дадут три месяца для адаптации и сокращения численности иностранных работников.

Реальное время / realnoevremya.ru

Курс на ужесточение миграционного законодательства России был взят после событий марта 2024 года, когда произошла трагедия в «Крокус Сити Холле». Однако предложение о запрете работы мигрантам поступило в Госдуму значительно раньше — в октябре 2023 года. Тогда ограничения касались лишь школ, такси и медучреждений.

— Реализация законопроекта позволит прекратить прирост мигрантов в указанных отраслях экономики, предоставив дополнительные рабочие места гражданам России, — уточнялось в пояснительной записке.

Первой эту практику ввела Магаданская область — здесь ограничения ввели через месяц после предложения Госдумы. К 2024 году идею поддержали уже в десятке регионов: Калининградской, Калужской, Курганской, Новосибирской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Югре и Якутии.

Ограничение в сфере транспорта стало одним из самых распространенных. Его первым применила Калужская область еще в 2022 году — за год до внесения законопроекта в Думу.

