Таксистов станет меньше, стоимость за услуги вырастет— мигрантам в РТ запретят работать по ряду специальностей

В Татарстане вслед за другими российскими регионами ввели ограничения на работу для иностранных граждан

Фото: Максим Платонов

Волна запретов работы мигрантам в различных сферах деятельности дошла и до Татарстана — накануне раис республики Рустам Минниханов подписал соответствующий указ. Ограничения коснулись, в частности, такси, ветеринарных клиник и охранных организаций. Примечательно, что многие из опрошенных «Реальным временем» представителей отраслей заявили, что не работали с иностранными гражданами уже много лет, или вовсе отказались от комментариев. Однако те, кто все же согласился говорить, разошлись во мнениях. Подробнее — в материале «Реального времени».

Запрет на работу даже с патентом

В Татарстане запретили иностранным гражданам, у которых есть патенты, работать в некоторых сферах, в том числе в такси. Указ об этом подписал раис Татарстана Рустам Минниханов. Запрет на прием таких работников будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Согласно документу, ограничения коснутся таких областей, как такси, финансовые услуги, бухгалтерия и ветеринария. Приводим полный список:

перевозка опасных грузов;

деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителями;

деятельность по предоставлению финансовых услуг;

страхование;

деятельность в области права и бухгалтерского учета;

деятельность ветеринарная;

деятельность охранных служб, в том числе частных;

деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей;

ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.

В Татарстане запретили иностранным гражданам, у которых есть патенты, работать в некоторых сферах, в том числе в такси. Указ об этом подписал раис Татарстана Рустам Минниханов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Хозяйственным организациям дадут три месяца для адаптации и сокращения численности иностранных работников.

Указ подписан накануне, 29 января, и вступает в силу через 10 дней.

Двоякая ситуация



«Реальное время» обратилось за комментариями к представителям отраслей, в которых запретили работать мигрантам. В Главном управлении ветеринарии кабмина Татарстана сообщили, что в государственных ветеринарных учреждениях «иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании патентов, к работе за последние три года не привлекались»

— Регулирование работы частных ветеринарных организаций не входит в компетенцию Управления ветеринарии, — заявили там. В частных клиниках «Реальному времени» отказались комментировать указ Минниханова.

Подобная ситуация наблюдается и в частных охранных организациях. Им по закону о частной детективной и охранной деятельности нельзя брать на работу лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, сообщил директор ЧОП «Профессионал» Алексей Царевский:

— Никто не работает с мигрантами, им запрещено. Им просто не выдают удостоверение частного охранника, они не проходят обучение. Нет никакого законодательного фактора, чтобы их брали на работу. Их никто и не берет.



Больше всего вопросов возникает насчет работы мигрантов в такси. Как заявил «Реальному времени» юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем, указ о запрете вызывает двоякие чувства:



— С одной стороны, я понимаю, что таксистов станет меньше, и соответственно, стоимость за услуги вырастет. Мне как потребителю не может это нравится. С другой стороны, надо в целом повышать требования к работникам такси, не только к иностранцам. Я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда при ДТП виновный таксист ничего не платит. Например, работает он через «подключалку», которая не является его работодателем. Допустим, машина оформлена на сына, а сам водитель прописан в Москве. Это значит, что в суд можно подать только в Москве. Получается, на него ничего нет.

По его словам, нужно в целом повышать требования к таксистам и отдельно к мигрантам.

— Нужно, чтобы иностранцы платили какой-нибудь залог при переезде в Россию. Так уже делают в Европе и в Эмиратах. Смысла запрещать что-то делать нет, надо законодательство ужесточить в целом. Постоянно в новостях мелькает, что мигранты нарушили какой-то закон. А кто позволил им это сделать? Кто нелегально зарегистрировал? Редко вижу, чтобы обвинения предъявляли к этой стороне тоже, — заключил эксперт.

До 20% таксистов — мигранты

Татарстан не стал первым в принятии такого запрета — подобные ограничения введены уже в 46 регионах России, рассказала «Реальному времени» руководитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси Екатерина Киселева. По данным организации, в маленьких городах доля иностранных таксистов не превышает 5%, а в столицах достигает 10—20%.

— Запрет направлен на то, чтобы повысить прозрачность и безопасность отрасли, на сокращение количества нелегальных перевозчиков и повышение контроля над перевозками. Все нормы, региональные, федеральные, которые были приняты за последнее время, направлены на то, чтобы мы могли отследить, кто конкретно находится в данный момент за рулем конкретного автомобиля такси. Соответственно, у многих работников из иностранных государств могут отсутствовать документы, а за такими работниками почти невозможно следить, — пояснила она.

В маленьких городах доля иностранных таксистов не превышает 5%, а в столицах достигает 10-20%. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Минусов в нововведении Киселева не видит — дефицит работников такси сохраняется из-за ряда других факторов. А нынешние ограничения, по ее мнению, на проблеме не отразятся:

— Дефицит как был в прошлом году, так и остается на прежнем уровне. Но на это влияют другие факторы: ужесточившиеся требования к перевозчикам и водителям, такие экономические факторы, как высокая стоимость содержания и обслуживания автомобилей такси, высокая стоимость покупки страхования. Стоимость ОСАГО, например, для перевозчика может составлять 50—70 тыс. рублей. Это высокий финансовый барьер для входа в легальную деятельность.

Эксперт заверила: практика показывает, что подобные указы не отражаются на доступности такси для граждан. В целом, ограничения и другие нововведения достигают своих целей — повышают уровень прозрачности и легальности деятельности перевозчиков.

— Сейчас в каждом регионе приняты и действуют соответствующие реестры, в которые вносятся автомобили такси: реестр перевозчиков, реестр автомобилей такси, реестр перевозчиков, где вносятся данные о собственниках автомобилей, и эти собственники по указу обязаны предоставлять в органы власти информацию о тех людях, которые находятся за рулем их автомобилей, — подытожила она.

В сервисе «Яндекс.Такси» отказались комментировать запрет принимать на работу в такси мигрантов. В центре подключения таксистов TaxiLive заявили, что нововведения их не коснулись: «Мы и раньше не работали с данной категорией, поэтому сказать нечего».

Предложение о запретах поступило еще в 2023 году

Тенденция на ужесточение миграционного законодательства России берет корни из событий марта 2024 года, трагедии в «Крокус сити холле». Однако предложение о запрете работы мигрантам поступило в Госдуму значительно раньше — в октябре 2023 года. Тогда ограничения касались лишь школ, такси и медучреждений.

— Реализация законопроекта позволит прекратить прирост мигрантов в указанных отраслях экономики, предоставив дополнительные рабочие места гражданам России, — уточнялось в пояснительной записке.

«Реализация законопроекта позволит прекратить прирост мигрантов в указанных отраслях экономики». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Первооткрывателем такой практики стала Магаданская область — здесь ограничения ввели через месяц после предложения Госдумы. К 2024 году идею поддержали уже в десятке регионов: Калининградской, Калужской, Курганской, Новосибирской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Югре и Якутии.

Ограничение в сфере транспорта стало одним из самых распространенных. Его первым ввела Калужская область еще в 2022 году — за год до внесения законопроекта в Думу.