Станкович нашел повод для гордости, а у Рахимова нет денег: как «Рубин» обыграл «Спартак» в Казани

Казанцы запутали чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» выстоял в матче против монструозного «Спартака» в Казани и победил со счетом 2:1. Казанцы забили два быстрых гола, после чего старались не упустить добытое преимущество. «Красно-белые» один мяч отыграли ударом с пенальти еще в первом тайме, однако увезти очки с казанского выезда не смогли. Как «Рубин» прервал семиматчевую победную серию «Спартака» и усложнил шансы москвичей на чемпионство — в материале «Реального времени».

Ледяной душ для «Спартака»

«Рубин» начал удивлять еще за полтора часа до старта матча со «Спартаком». Тренерский штаб казанцев выставил на игру довольно неожиданный состав, произведя пару интересных перестановок по сравнению с предыдущим туром.

Тогда команда Рашида Рахимова проиграла «Ахмату» со счетом 1:2, но основное изменение было связано не с поражением. Из-за травм и повреждений «Рубин» остался с двумя номинально центральными защитниками, притом что играет в схеме с тройкой в центре обороны. Поэтому когда был опубликован состав, то встал вопрос — кто сыграет в центральной оси.

В итоге там появился крайний защитник Илья Рожков, а на его позиции с краю вышел Руслан Безруков. Именно эта перестановка стала судьбоносной в первом тайме игры. То ли «Спартак» оказался не готов к такому развитию событий, то ли хозяева подготовились лучше соперника. Но к середине стартовых 45 минут «Рубин» вел уже 2:0, а в активе Безрукова значились две голевые передачи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На 7-й минуте защитник казанцев накрыл возле чужой штрафной Даниила Денисова, мяч отскочил на Мирлинда Даку, и форвард «рубиновых» точным ударом открыл счет — 1:0. Команда Рахимова высоко встречала соперника, чем вынуждала игроков «Спартака» ошибаться в простых моментах. К тому же хорошо цеплялся за мячи Даку, албанец стал настоящей морокой для защитников «красно-белых».

К середине тайма показалось, что «Спартак» приноровился к игре хозяев. Москвичи перехватили инициативу, проведя пару интересных атак. Но забил все равно «Рубин». На 28-й минуте Безруков по высокой дуге навесил на Даку, который в углу вратарской перевисел двоих «спартаковцев» и ударом головы отправил мяч в сетку — 2:0.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мне кажется, «Спартак» не был готов, чувствовалась расслабленность. А у нас получилось достаточно хорошо уколоть. И когда счет 2:0, любой команде сложно играть. Но «Спартак» даже после этого начал давить, мы стали допускать моменты у своих ворот. Ничего, будем разбирать и стараться, чтобы такого не было, — заявил после матча Безруков «Чемпионату».

«Спартак» пришел в себя

Затем настало время «Спартака». Еще до второго пропущенного гола дважды мог отличиться Тео Бонгонда, опасно бил Манфред Угальде — всё в «молоко». Также травму получил Вельдин Ходжа, вместо которого Рахимов выпустил Александра Зотова. Хорватский хавбек добавлял мобильности в центре поля казанцев, поэтому его уход с поля стал большой проблемой для «Рубина».

При 2:0 «рубиновые» окончательно перешли на контратаки, чем с радостью воспользовались гости. «Спартак» усилил давление и вынудил ошибиться защиту соперника.

Первым дрогнул Рожков, впервые действовавший в центре обороны. В безобидной ситуации защитник казанцев свалил в своей штрафной Даниила Пруцева. VAR недолго смотрел повтор эпизода и подтвердил решение арбитра. Эсекьель Барко хладнокровно исполнил пенальти, отправив мяч прямо по центру ворот — 2:1. Все в этой игре только начиналось.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Пенальти? Без комментариев. По-моему, пенальти не было. Посмотрите — сначала Пруцев меня хватает. Весь эпизод — обычная борьба. Спросите у судей, почему назначили пенальти. Им виднее, — сказал после игры Рожков «Чемпионату».

«Рубин» выстоял

Деян Станкович незамедлительно отреагировал на перемену настроений на поле, выпустив в перерыве сразу троих свежих игроков. Тренер «Спартака» бросил в бой Пабло Солари, Ливая Гарсию и Кристофера Мартинса, усилив атакующий натиск команды. Забегая вперед, план серба практически удался. Во втором тайме солировали только «красно-белые», хотя больше ни одной из команд в итоге забить не удалось.

Замысел Станковича был понятен. С выходом Солари на фланг обороны передвинулся Маркиньос, за счет чего игра команды получила необходимую ширину в атаке. Нехватку роста на острие сербский специалист компенсировал выходом Гарсии и коренастого опорника Мартинса. Сдвоенный центр нападения и подключения из глубины создали напряжение для защитников «Рубина».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Спартак» мог громить казанцев — не задалось. Явные моменты у ворот Евгения Ставера имели Солари и Мартинс, опасно били Угальде и Гарсия. Казалось, что вот-вот оборона «Рубина» даст трещину, но хозяева выстояли. Особый матч выдал Ставер, который спас команду прямо перед Николаем Писаревым. Тренер сборной России лично приехал посмотреть на игру сборников и наверняка остался в восторге от перформанса голкипера казанцев.

«Красно-белые» перебили «Рубин» с результатом 15:3, из них около десяти раз атаковав из пределов штрафной. Но настрой и мотивация казанских футболистов в этот вечер оказались сильнее футбольных моментов «Спартака». Апофеозом нервной концовки игры стали обоюдные удаления Даку и Дуарте. Форвард «Рубина» и защитник «Спартака» схлестнулись в борьбе за мяч, по итогу получив вторые желтые карточки. Теперь оба пропустят следующий матч своей команды в чемпионате.

«Я гордился игрой своей команды»

Несмотря на поражение, тренер «Спартака» Деян Станкович нашел в игре своей команды повод для гордости. За исключением первых 30 минут, по мнению серба, «красно-белые» провели хороший матч. Ключевыми в поражении Станкович назвал подборы мяча в стартовый отрезок встречи.

— Когда проигрываешь дуэль, не забираешь подборы, то сложно действовать и сдвигать игру к воротам соперника. Подборы стали ключевыми в первые 30 минут игры, мы не смогли их забрать. «Рубин» первые 30 минут играл агрессивно, а мы должны были отвечать. Следующие 60 минут я гордился игрой своей команды, — приводит слова Станковича после игры «Чемпионат».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А вот у Рахимова спросили про премию за победу над «Спартаком». Тренер казанцев отшутился и направил этот вопрос президенту клуба.

— Бонусы за победу? У меня нет таких денег. Вопрос к президенту клуба. Желание проявить себя у ребят присутствует. Заряженность была, я сказал всего несколько слов команде, — цитирует Рахимова «Чемпионат».

Между тем «Рубин» вклинился в чемпионскую гонку, отобрав очки у «Спартака». Перед нынешним туром в таблице чемпионата было троевластие. «Краснодар» и «Зенит» в эти выходные свои матчи выиграли, так что теперь оторвались от «Спартака» на три очка. Но в следующем туре питерцам предстоит провести очный поединок с «красно-белыми». Поражение, вероятно, поставит точку в перспективах команды Станковича на чемпионский титул. А победа «Спартака» еще больше запутает ситуацию в борьбе за трофей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (2:1)

Голы:

1:0 — Даку (Безруков, 7)

2:0 — Даку (Безруков, 28)

2:1 — Барко (с пенальти, 42)

Следующий матч «Рубин» проведет 12 марта в Екатеринбурге с «Уралом» в Кубке России. В рамках чемпионата предстоящим соперником казанцев станет «Пари НН», который приедет в столицу Татарстана 16 марта. С нижегородцами из-за дисквалификации «Рубину» предстоит обойтись без Мирлинда Даку.

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