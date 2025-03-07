Шоу-гонка «80 лет Великой Победе»: молодость, опыт и победа Вяльбе

На трассе лыжного комплекса в Мирном опытные чемпионы и тренеры объединились с юниорами и сервисменами

Фото: Мария Зверева

Экватор чемпионата России завершился шоу-гонкой, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Состав каждой из десяти команд определила предстартовая жеребьевка. О том, зачем опытным спортсменам бежать с юниорами и как в течение дня менялись местами Савелий Коростелев с Александром Большуновым, — в репортаже «Реального времени».



Молодость и опыт

Четвертый день чемпионата России по лыжным гонкам запомнится не только долгожданной победой Александра Большунова в разделке свободным стилем, но и шоу-гонкой «80 лет Великой Победе». Форматом вечернего забега стала смешанная эстафета 6х1,9 км, в которой приняли участие десять команд. Состав до последнего был неизвестен — все определила предстартовая жеребьевка.

Концепция забега заключалась в объединении всех причастных к лыжным гонкам, поэтому команда была представлена шестью спортсменами, среди которых были действующие члены сборной России, юниоры из спортивных школ Татарстана, а также тренеры и сервисмены республиканской и национальной сборных.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Наибольший интерес болельщики испытывали к триумфаторам утренних гонок — Екатерине Смирновой, которая одержала первую победу на национальном чемпионате на 10 км свободным стилем в разделке, и Александру Большунову, для которого, напротив, титул чемпиона страны стал далеко не первым, а уже 23-м в карьере.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Екатерина Смирнова по итогам жеребьевки попала в одну команду с Кирой Сергейчевой, Глебом Ретивых, Азимом Файзетдиновым, Андреем Чеглаковым и Алексеем Черноусовым. Сокомандниками Александра Большунова стали Ольга Сергеева, Виктория Мельникова, Александр Дергунов, Виталий Агава и Егор Сорин.

— Формат гонки хороший и важный. Ощущать себя в одной команде с чемпионкой утреннего забега — Екатериной Смирновой — очень приятно. Я завершила свой отрезок четвертой, но могла бы лучше, если бы не растерялась в момент передачи эстафеты, — поделилась член сборной Татарстана Кира Сергейчева.

Кураж и мотивация

Первыми на старт вышли действующие члены сборной и чемпионы страны. С лучшим результатом 3 минуты 51,9 секунды круг завершил Савелий Коростелев. Вторым пришел Александр Большунов, третьим — Сергей Ардашев. Парой часов ранее они принимали участие в разделке на 10 км, но тогда первым стал Большунов, Коростелев финишировал вторым, а Ардашев — пятым.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Вечерний спринт проходит уже в третий раз — считаю, что это классная традиция. С командой, конечно, не успел нормально пообщаться, потому что стартовали почти сразу после жеребьевки. Я бегал в подобных гонках, когда был юниором, и до сих пор помню свои эмоции. Это прикольно и важно для ребят — дает кураж и мотивацию на будущее, — поделился двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призер этапов Кубка России Савелий Коростелев.

Победа в честь священного праздника

Решающим этапом гонки стал забег тренеров и самых опытных спортсменов, в числе которых были глава Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, серебряный призер Олимпийских игр Дмитрий Япаров и тренер национальной сборной Егор Сорин.

Навязать конкуренцию Елене Вяльбе не смог никто — она финишировала первой с большим отрывом, а итоговый результат победителей составил 25 минут 25,6 секунды. В состав сильнейшей команды помимо Елены Вяльбе вошли Татьяна Сорина, Мария Прибыткова, Егор Митрошин, Радмир Ихсанов и Дмитрий Тишкин.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Очень чту этот священный праздник. Все мероприятия и турниры, посвященные Дню Победы, посещаю с удовольствием: люблю свою страну и горжусь ею. В этом году первыми соревнованиями, где я бежала, стал лыжный поход 27 января, посвященный полному снятию блокады Ленинграда. Это было шикарно — 25 км по Ленинградской области. Сегодня очень старалась победить: 30 лет не болела печень, а сейчас дала о себе знать, но я сделала все, что могла. Знаю, что для молодых ребят это очень важно — бежать в команде с действующими членами сборной страны и легендарными лыжниками. Подобные мероприятия мы делали в начале сезона в Кировске, дети относятся к этому с большим трепетом и очень переживают, если что-то не получается, — рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

1 / 39 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева