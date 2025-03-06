Лыжница Смирнова впервые стала чемпионкой России, выиграв гонку на 10 км в Казани

Фото: Михаил Захаров

Екатерина Смирнова одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России по лыжным гонкам, проходящем в Казани. Для 28-летней спортсменки это первое золото на национальном чемпионате.

Смирнова преодолела дистанцию за 24 минуты 16,9 секунды. Серебряную медаль завоевала Алина Пеклецова, отставшая от победительницы на 21,9 секунды. Бронзу взяла Дарья Непряева, уступившая Смирновой 28,2 секунды. Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина заняла четвертое место (+34,6 секунды).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани завершится 9 марта мужской и женской эстафетами.

Ранее стало известно, что старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко госпитализирован в Казани с пневмонией.

Рената Валеева