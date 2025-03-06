Большунов завоевал золото в гонке на 10 км на чемпионате России в Казани

Фото: Максим Платонов

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на ФосАгро чемпионате России по лыжным гонкам, проходящем в Казани. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Большунов преодолел дистанцию за 21 минуту 18,7 секунды. Серебряную медаль завоевал Савелий Коростелев, отставший на 6,5 секунды. Бронзовым призером стал Артем Мальцев, проигравший Большунову 17,4 секунды. Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов финишировал четвертым, уступив лидеру 22,1 секунды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Это вторая золотая медаль Большунова на текущем чемпионате России. Ранее 28-летний лыжник стал победителем скиатлона.

Соревнования в Казани продолжатся в субботу командными спринтами свободным стилем и завершатся в воскресенье, 9 марта.

Рената Валеева