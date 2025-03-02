Муфтий Татарстана: «Ураза — это целое медресе, которое обучает нас многим вещам»

Кто посетил первый масштабный ифтар в Казани

Ильсур Хадиуллин, Владимир Самойленко, Камиль Самигуллин, Талгат Таджуддин, Шамиль Агеев. Фото: Динар Фатыхов

Один из первых ифтаров месяца Рамадан в 2025 году прошел в национально-туристическом комплексе «Туган авылым» — его посетили муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Если один говорит о воспитательной роли поста, то второй сосредоточился на общеполитической повестке. Подробнее — в материале «Реального времени».

От министра образования до протоиерея

Рамадан в этом году начался с таравих-намаза 28 февраля, после чего на заре 1 марта наступил первый день поста. Ифтары в Казани проходят в 47 мечетях, но также их организуют и в других местах. В том числе в зале ресторана «Туган авылым», который вмещает 250 человек.

У окна собрался, вероятно, самый представительный стол — здесь сидел министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин, глава ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин, вице-спикер парламента Марат Ахметов, председатель правления Торгово-промышленной палаты Шамиль Агеев, а также председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин. Стол с ними разделил председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Татарстанской митрополии протоиерей Владимир Самойленко, позже к гостям присоединился председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.

— Поосторожней с Рамаданом, это месяц Аллаха, — начал свою речь верховный муфтий. — Это месяц сжигает все грехи за 11 месяцев, как сжигается мусор.

Талгат Таджуддин напомнил о своих поездках в Бахрейн и Москву. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Жизнь наша прекрасна, особенно в Татарстане, Башкортостане, где живут имамы. Нефть, газ, дождь, снег — все есть, — продолжил он свою речь. — Вот пришел мир. Не случилось Судного дня. Хоть и военные дубины пытались, оставались в дураках — и даже сам [президент США Дональд] Трамп.

После Таджуждин напомнил, что недавно встречался с президентом России Владимиром Путиным, рассказывал о конференции в Бахрейне, где он поддержал министра по делам вакуфов Судана в идее, что Совет мудрецов мусульман будет высшим органом, издающим фетвы для всех мусульман мира. А председатель Совета станет Верховным муфтием планеты.

Музыкальную часть ифтара заняли нашиды и песни о вере. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, в зале сразу можно было приметить бывшего имама мечети Марджани, а ныне заместителя муфтия РТ по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей из муниципальных образований РТ Мансура Джалялетдинова. Неподалеку от него находился Йылмаз Угур, генконсул Турции в Казани. ДУМ РФ представлял заместитель председателя по особым поручениям Фарит Фарисов, Конгресс татар — председатель исполкома Данис Шакиров, московскую общественность — президент Национального конгресса татар и тюркских народов Рустэм Ямалеев.

Мансур Джалялетдинов и Марат Ахметов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Теперь не только сертификат «халяль»

— Ураза — это целое медресе, которое обучает нас многим вещам, — говорил Камиль хазрат Самигуллин. — Во время сухура мы понимаем, что все-таки можем вставать на утренний намаз. Во время ураза понимаем, что у нас есть силы противостоять своему нафсу. Во время ифтара учимся быть пунктуальными. Потому что это самое пунктуальное мероприятие в мире. «Знаете, когда сегодня ифтар?» — все знают! Во время таравиха понимаем, что у нас есть силы и на ночное стояние. Кода читаем Коран, понимаем, что можем час провести без телефона и планшета.

После чего Камиль хазрат рассказал о новинке — сертификате Muslim Friendly, который будут вручать компаниям, создающим условия для комфортного пребывания мусульман (это касается внешнего облика заведения, наличия комнаты для намаза и омовения, отношения к хиджабам, предоставление Корана и так далее). И вручил первый сертификат Радику Абдрахманову, совладельцу «Туган авылым»

Камиль Самигуллин и Радик Абдрахманов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Абдрахманов, в частности, рассказал, что 20–21 марта пройдет Fashion Iftar, на который билеты уже закончились. В этом году это мероприятие будет двухдневным. Если первый пройдет в «Казань-Экспо», то второй — в новом здании театра Камала в формате общения с дизайнерами, модельерами, специалистами фэшн-индустрии. Специальным гостем станет супруга сына президента Турции Билала Эрдогана — Рейян Узунер.

Также Абдрахманов, совместно с муфтиятом и «Ак Барс Ареной», организует XIII республиканский ифтар: 19 марта на «Казань-Экспо» соберется 13 тысяч человек, в этот же день состоится съезд ДУМ РТ и выборы муфтия.

1 / 40 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов