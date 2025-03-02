Диагностика рака, лечение диабета и пропавшая Луна

Новости науки за неделю с 24 февраля по 2 марта

Фото: Реальное время

На Урале разрабатывают тест-систему для ранней диагностики рака

Чем раньше диагностирован рак, тем лучше прогноз по его лечению — это аксиома онкологической медицины. Поэтому усилия онкологов всего мира направлены на то, чтобы упростить и ускорить диагностику на ранних стадиях. Ученые из Уральского федерального университета в сотрудничестве с испанскими коллегами из Университета Сантьяго-де-Компостела тоже включены в эту работу. Они разработали тест-систему, которая анализирует содержание в крови молекулярных маркеров рака, ее точность выше существующих аналогов, если верить опубликованной на этой неделе статье. Правда, пока ее опробовали только на лабораторных образцах и на подопытных животных.

Сейчас система проходит апробацию для диагностики рака предстательной железы на ранней стадии. Суть ее работы состоит в том, что она измеряет концентрацию в крови липидов, витаминов и аминокислот, которые считаются метаболическими биомаркерами — указателями на развитие раковой опухоли в организме. Метод измерений — жидкостная хроматография с масс-спектрометрией. Он обеспечивает высокую чувствительность.

Чем раньше диагностирован рак, тем лучше прогноз по его лечению — это аксиома онкологической медицины. сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В программу встраивается искусственный интеллект: он сопоставляет типы и концентрации метаболитов в плазме крови с базой, в которую заранее занесены результаты больных и здоровых пациентов. Таким образом, мы получаем своеобразную онкологическую «лакмусовую бумажку», которая методом сравнения с известной шкалой будет давать результат.

В планах ученых — дополнить исследования другими видами рака, обучить систему четко определять стадию рака и тип опухоли. Предполагается, что на рынок разработка может выйти к 2027 году.

Стремление к счастью ослабляет самоконтроль

Психологи и социологи не устают исследовать счастье, способы его достижения и препятствующие факторы. На этой неделе были опубликованы результаты исследования «парадокса счастья». Вы осознанно пытаетесь стать счастливее, но удовлетворенность жизнью день ото дня падает? Поздравляем, у вас парадокс счастья. А почему он появляется? Этим вопросом и задались ученые из Национального университета Чонбук (Южная Корея) и Университета Торонто (Канада).

В серии экспериментов, которые провели социологи и психологи, участвовали несколько сотен человек. Выяснилось, что самоконтроль человека снижается по мере того, как сильно он хочет быть счастливым. Используя это знание, ученые выдвинули гипотезу: стремление к счастью и самоконтроль подпитываются из одного и того же источника психического ресурса и конкурируют за него. Иными словами, если слот уже занят стремлением к счастью, то самоконтролю там места уже не остается. А снижение самоконтроля, в свою очередь, приводит к состоянию неудовлетворенности.

Авторы исследования объясняют это тем, что сознательная погоня за счастьем требует умственных затрат: вместо того чтобы плыть по течению, человек пытается почувствовать себя по-другому. И эти усилия истощают саму способность делать то, что по-настоящему приносит счастье.

Самоконтроль человека снижается по мере того, как сильно он старается быть счастливым. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

У Земли когда-то было две Луны?

Происхождение Луны не дает покоя ученым и по сей день. Самая популярная гипотеза гласит, что она образовалась после столкновения Земли с другой планетой. Эту планету назвали Тейя, предполагают, что она была размером примерно с Марс. От удара Тейя разрушилась, обломки частично остались на Земле, частично разлетелись по Солнечной системе, а часть образовала каменное кольцо вокруг Земли. Со временем под воздействием гравитации это «ожерелье» спрессовалось в единый комок — так примерно 4,5 миллиарда лет назад получилась Луна.

Сценарий стройный. Но в нем есть одно очень слабое место, не выдерживающее критики. Обломки Тейи должны были собраться в кольцо в плоскости экватора. А значит, и Луна тоже изначально должна была двигаться в этой плоскости. Это общий космический закон — в плоскости экватора своего центрального объекта располагается абсолютно всё: и аккреционный диск черной дыры, и протопланетный диск, и даже диск галактический. Посмотрите на спутники Юпитера: и Ио, и Европа, и Ганимед, и Каллисто дисциплинированно движутся вблизи экваториальной плоскости своего могучего хозяина.

Но орбита Луны этому правилу не подчиняется. Она наклонена по отношению к земному экватору, с учетом колебаний, на 18—28 градусов. Значит, как считают ученые, в первоначальных отношениях Луны и Земли был кто-то третий. Уже предполагали, что лунную орбиту отклонили планетезимали (малые космические тела в окрестностях Земли). А на этой неделе появился препринт, в котором китайский астрофизик Вэньшуаи Лиу из Хэнаньского университета предположил, что спутников у Земли было два — этим и объясняется отклонение орбиты Луны.

Куда же делась «вторая Луна»? Вариантов три: слилась с первой, улетела в космос или упала на Землю. Астрофизик изложил расчеты всех трех версий и убеждает аудиторию, что современные параметры лунной орбиты правдоподобнее всего объясняются тем, что спутников было два.

Современные параметры лунной орбиты правдоподобнее всего объясняются тем, что спутников было два. сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Еще один сценарий лечения диабета

Диабет первого типа — заболевание, при котором иммунная система человека ополчается на свои собственные островки поджелудочной железы, отвечающие за выделение инсулина. В свою очередь, инсулин — ключевое вещество для усвоения углеводов в организме. Соответственно, больные диабетом первого типа люди вынуждены переводить углеводный обмен «в ручной режим», перед каждым приемом пищи вводя себе инсулин. Ученые давно ищут способы излечения этого драматичного и опасного отдаленными последствиями заболевания. Известен метод, когда ткани островков Лангерганса пересаживаются в вены печени. Но при этом способе клетки плохо выживают, причем нужно постоянно принимать иммунодепрессанты, чтобы пересаженная ткань не была отторгнута. Однако долговременного эффекта это не приносит — хватает лишь на несколько лет.

На этой неделе была опубликована статья ученых из Корнеллского университета (США), в которой описывается модификация этого метода: островки Лангерганса пересаживаются под кожу вместе с перепрограммированными сосудистыми клетками. Эти клетки создают сеть сосудов, обеспечивая островки кислородом и питательными веществами. Таким образом, выживаемость пересаженных островков существенно повышается. По крайней мере, мышей таким образом вылечить от сахарного диабета уже вполне удается.

Ученые трансплантировали мышам под кожу человеческие островки Лангерганса, а в качестве вспомогательных клеток брали R-VEC, что получены из пупочной вены человека. Такие клетки устойчивы к трансплантации и могут легко адаптироваться к любому типу окружающей их ткани. Таким образом, R-VEC стали помощниками островков в выживаемости: окружили их густой сетью вновь образованных сосудов, соединили островки с «хозяйской» кровеносной системой.

Больные диабетом первого типа люди вынуждены переводить углеводный обмен «в ручной режим», перед каждым приемом пищи вводя себе инсулин. сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

После пересадки 14 из 20 мышей выздоровели: у них восстановилась здоровая масса тела и нормальный уровень глюкозы в крови. Здоровыми эти мышки оставались даже через 20 недель — в случае грызуна это означает, что островки прижились насовсем. А вот те мыши, которым островки пересаживали без R-VEC, выздоравливать не торопились: у них был повышен уровень сахара в крови и сохранялся таким довольно долго.

На людях метод пока не испытывали, но физиологи из США уже называют его прорывным и надеются на то, что с его помощью удастся победить диабет первого типа.

МКС предлагают загрязнить микробами до «нормального» уровня

Помещения, в которых живут люди на космических кораблях и орбитальных станциях, с начала космической эры жестко стерилизуют. Ведь уже давно бытует мнение, что размножение микроорганизмов в космосе опасно для людей. Однако при этом упускается тот факт, что большая часть клеток в организме человека — это не клетки человека. Это бактерии и археи, которые живут с нами в симбиозе.

А теперь представьте, что человек — ходячий зоопарк из собственных бактерий — попадает в стерильные условия МКС. Как думаете, что будут делать наши симбионты первым делом? Правильно. Заселять все доступные им площади и объемы. На Земле такой роскоши им не достается, ведь места в окружающем пространстве заняты «дикими» бактериями, которые лучше приспособлены к свободной жизни. Получается, что внутри МКС создано серьезное микробное загрязнение нового типа, которое не встретить на Земле.

На этой неделе вышло любопытное исследование. В нем ученые предупреждают об опасности полной стерильности МКС и предлагают разбавить размножившихся симбионтов свободноживущими бактериями с Земли (например, почвенными или из гидробионтного сообщества). Исследователи изучили 803 мазка с борта МКС. Оказалось, что почти все виды микроорганизмов на стенках станции происходили с человеческой кожи. В зонах, связанных с едой, было больше видов бактерий, которые могут жить на пище. А в туалетных модулях нашли микроорганизмы, которые живут в кале и моче. И, собственно, всё — никаких других бактерий на МКС найдено не было. На Земле же разнообразие микробов выше.

Чтобы снизить монотонность микробиома, МКС предлагается «загрязнить» почвенными и водными микроорганизмами. Реальное время / realnoevremya.ru

Исследователи пишут: «Есть большая разница между тем, чьему воздействию вы подвергаетесь — здоровой садовой почвы или томлению в собственных нечистотах. Между тем именно что-то вроде этого происходит, когда вы находитесь в строго закрытой среде, куда не поступают здоровые источники микробов извне». Опасностей для космонавтов довольно много: чем монотоннее микробная ситуация, тем выше вероятность астмы или аллергии. Кстати, космонавты уже жалуются на то, что на МКС у них зудит кожа и падает иммунитет.

Поэтому, чтобы снизить опасность, МКС предлагается сделать чуточку грязнее.

