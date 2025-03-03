Казанская «Акватика»: 10 лет от первых шагов до сборной страны

Спортивная школа «Акватика» торжественно отметила свое десятилетие

Спортивной школе «Акватика» исполнилось 10 лет . Фото: Максим Платонов

В Казани во Дворце водных видов спорта отметили 10-летний юбилей школы «Акватика», включающей в себя плавание, прыжки в воду и синхронное плавание. Это наследие казанской Универсиады и чемпионата мира по водным видам спорта. «Реальное время» рассказывает, как проходило небольшое спортивное празднество большой спортивной школы.

Плавание

Открытие школы по водными видам спорта «Акватика» произошло в феврале 2015 года, между двумя важнейшими событиями для Татарстана: летней Универсиадой 2013 года и чемпионатом мира по водным видам спорта 2015-го. Строительство в 2013-м грандиозного Дворца по водным видам спорта задало необходимость развивать три водные дисциплины (здесь мы объединим прыжки в воду с хай-дайвингом) на профессиональном уровне. Первым и бессменным директором «Акватики» стал Лев Камешков, и в этом есть определенная символичность, поскольку первым директором первого водного «полтинника» в Казани являлся его отец Алексей Камешков. Спортивная династия Камешковых — одна из тех, на которых держится спортивный Татарстан, передавая традиции, заложенные в нынешнее время из советского прошлого, когда Алексей Антонович на протяжении десятков лет руководил бассейном «Оргсинтез» и на чемпионате мира «Мастерс» 2015 года стал участником в группе спортсменов возрастной категории 70–74 года.

Лев Алексеевич об открытии школы вспоминал как о любимом ребенке: «У «Акватики» было несколько дат, символизирующих различные этапы становления. На момент зарождения это была совместная идея на тот момент руководителя дворца водных видов спорта Альберта Багаутдинова и меня, кстати, название «Акватика» родилось у меня. Нашу идею поддержал на тот момент министр спорта Рафис Тимерханович Бурганов, но осуществлялась идея в жизнь уже при Владимире Александровиче Леонове. Надо подчеркнуть, что тогда Казань готовилась к чемпионату мира по водным видам спорта, но работа велась параллельно, и президент республики Рустам Нургалиевич Минниханов принял решение о создании РДЮСШОР «Акватика» (в те годы она еще не была олимпийского резерва) и республиканской спортивно-адаптивной школы.

Исторические вехи: 28 января 2015 года вышло постановление о создании школы. Как сейчас помню, что меня тогда вызвали в министерство с одним вопросом: готов ли я возглавить школу? И уже 3 марта по Минспорта вышел приказ о назначении директором, после чего началась работа по формированию тренерского состава, которому я всемерно благодарен, поскольку тренеры оказались патриотами нашей школы. Большинство как пришло сюда, так до сих пор и трудится, включая представителей административного штаба».

Директор школы Лев Камешков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лев Камешков: «Про наших прыгунов говорят: «Ну, опять татары за данью приехали»



По словам Камешкова, школа действует в единой связке с Поволжским университетом спорта: «И его руководители — Юсуп Якубов и нынешний ректор Рафис Бурганов — как был в числе одного из прародителей нашей школы, так и продолжает оставаться в этом неофициальном статусе. Самая звездная часть нашей школы — это прыжки в воду. Мы достигли такого уровня результатов, что на всероссийских соревнованиях приезд татарстанской делегации вызывает один комментарий: «Ну, опять эти «татары» за данью приехали». Тут у нас трудится аксакал тренерского цеха прыжков в воду Павел Муякин, сейчас у него эстафету перенял Дмитрий Шлыков. Сам он из Оренбурга, работал в Астрахани, и в данное время подхватил группу сильнейших прыгунов республики, включающую в себя Никиту Шлейхера, Александра Белевцева. Кстати, был эпизод, когда ему в работе помогал тренер из спортивной гимнастики Артем Васин, но сейчас он вернулся в спортивную гимнастику, поскольку у нас виды спорта где-то близки, в части акробатики, сложной координационности».

К этим словам необходимо добавить, что, в отличие от многих республиканских спортшкол-коллег «Акватики», она стоит особняком. Не секрет, что в других видах спорта спортшколы могут подпитываться выходцами из бывших регионов СССР, той же Средней Азии, и те же единоборства, как бокс или борьба, даже футбол получают достаточно квалифицированные кадры. Что касается «Акватики», то в плавании это сделать трудно, в прыжках в воду совсем сложно, если не обращаться за помощью в Китай, а в синхронном плавании и вовсе невозможно, поскольку в этом виде спорта Россия впереди планеты всей.

Первый руководитель ДВВС Альберт Багаутдинов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поэтому «Акватика», готовя кадры для спорта, одновременно готовит тренерские кадры для себя любимых. Воспитанники школы по специализации «плавание» Дмитрий Поляков и Кристина Беликова сейчас обучают юных спортсменов.

Работают они под общим руководством Альберта Рахимова. «Первый наш набор представлял собой некую солянку из всех желающих заниматься плаванием от семи до 14 лет, преимущественно из Авиастроительного района Казани, формируя из них тренировочные группы. Сейчас у нас есть кем гордиться — Анастасия Колпакова (тренер Гульсия Зарипова) стала чемпионкой России в эстафетном плавании. У Ольги Поповой появилась звездочка Анастасия Чернышева, которая становилась призером первенств страны. Обе сейчас находятся на сборах в Кыргызстане, готовясь к старту на апрельском чемпионате и первенстве России», — рассказал он.

Кстати, упомянутый Дмитрий Поляков — это пример той заповеди, которая гласит о том, чтобы учитель воспитал ученика. Он пришел к Рахимову в возрасте 11 лет, вообще не умея плавать, уже к 15 годам выполнил норматив мастера спорта и стал призером всероссийских соревнований, а сейчас превратился в живой пример того, что можно, поздно начав, далеко пойти. Помимо того, Рахимов надеется на двух молодых людей, которые, начав в его плавательных группах, перешли сейчас в водное поло, в команду «Синтез», которая с другими местами на пьедестале почета, кроме первого, просто не знакома.



Павел Муякин (в синей футболке) на соревнованиях юных прыгунов. предоставлено СК «Синтез»

Прыжки в воду

Аксакал татарстанских прыжков в воду Павел Муякин вспоминал, что, впервые приехав в Казань, сразу влюбился в город и его составную часть — Дворец водных видов спорта, еще даже не зная, что ему доведется здесь работать: «Я увидел здесь перспективу для большой команды моих учеников. Нам сразу пошло на встречу местное руководство, политическое и спортивное, и мы практически сразу ответили на это внимание ростом результатов. Сейчас у нас практически неограниченные возможности. которые задают только одну цель на будущее — работать».



Произошло это в 2013 году — в Казань переехала большая группа прыгунов в воду из Ставрополя. Перефразируя слова из песни «Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок», про татарстанских прыгунов можно сказать, что дорог ими пройдено много, ошибок сделано мало, но в контексте юбилея школы говорить хотелось бы не о них. А о славных воспитанниках зачинателя казанской школы прыжков в воду Павла Муякина. Можно было даже сказать — продолжателях, ведь в хозяйстве Алексея Камешкова тоже были прыжки в воду в течение трех лет, о чем напоминает находящаяся там вышка, но именно плеяда учеников Павла Борисовича вызвала интерес к казанским прыгунам на самом высочайшем уровне.

Невозможно себе представить выборы президента республиканской федерации с участием президента международной. А это было через год после открытия «Акватики», в 2016-м, когда в присутствии Хулио Маглионе выбирали Дамира Фаттахова, на тот момент первого заместителя руководителя Исполкома Казани, передавшего свой пост после отъезда в Москву, первым заместителем по делам молодежи. Нынешний президент федерации Ефим Климов принял федерацию в момент отстранения спортсменов от международных соревнований, но честь и хвала ему, что костяк команды остался без изменений.

Синхронное плавание

Синхронное плавание долгое время оставалось за обочиной внимания казанских спортивных руководителей. Достаточно сказать, что из всей спортивной программы первой летней Спартакиады учащихся 2003 года в столице Татарстана соревновались представители 15 спортивных дисциплин. Кроме синхронного плавания, которое проходило в Набережных Челнах.

Синхронное плавание долгое время оставалось за обочиной внимания казанских спортивных руководителей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Оттуда в Казань переезжали лучшие из лучших, включая представительниц тренерского штаба, как Елена Золотова и Яна Лех. Сестер-близняшек можно различить разве что по фамилии, причем Яна сохранила фамилию отца, известного в прошлом футболиста «Турбины» Анатолия Леха.

Яна Лех в интервью нашему изданию вспоминала: «Изначально в Казань перебралась моя сестра Елена Золотова, а я приехала в Казань в 2014 году из Набережных Челнов. Там была Мекка татарстанского синхронного плавания, которую создали директор ДЮСШ «Дельфин» Андрей Викторович Кочнев и тренер Нинель Марковна Кожедуб. Начинали мы с набора детей в коммерческие и оздоровительные группы по синхронному плаванию, поскольку тогда даже разговоров об открытии школы не было. Но с ее открытием мы, опять же с сестрой, откликнулись на предложение Льва Алексеевича о переходе в «Акватику». Первый набор состоял из тех, кто начинал заниматься в коммерческих группах, без какого либо возрастного костяка, человек 40-50. Говоря человек, необходимо уточнить, что все это были девочки, и только позже, с включением в соревновательную программу поначалу смешанных дуэтов, а потом и мужского соло, мы начали привлекать в наш вид спорта и мальчиков. Сейчас в возрастной категории от 13 до 15 лет мальчиков у нас пятеро, и еще три мальчика помладше. В прошлом году большая группа наших воспитанниц, это 12 человек, выполнили нормативы мастеров спорта. Кроме того, у нас начинала Екатерина Штатнова, которая сейчас переехала в Москву, и представляет одну из команд столицы России».



Синхронное плавание — вид спорта, где золото ищут на дне бассейна. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Касаемо синхронисток, тут необходимо понимать, что система подготовки чемпионок выстроена таким образом, что поначалу они приходят в спортшколы, затем поднимаются на этаж выше в спортшколу имени Татьяны Покровской, затем переходят в расположение состава сборной страны. Нынешняя главная звезда — татарстанская синхронистка Агния Тулупова так и начинала у нашего наставника Юлии Голубевой.

Синхронистки всех возрастов — это немой укор огромному количеству видов спорта, поскольку работают там на износ. Работают так, что зачастую выглядят сильнее, чем представители профильных видов спорта.

Девиз школы: «Учись побеждать!»

Самый молодой и наименее раскрученный в линейке видов спорта «Акватики» — это хай-дайвинг. Младший брат клифф-дайвинга (прыжков со скалы) — это спортивная дисциплина, захватывающая дух. Достаточно сказать, что в этом году отмечается 60 лет с момента создания в СССР каскадерской школы. Но даже каскадеры, чей уровень был не ниже мастера спорта, не брались исполнить прыжок со скалы Дива (26 метров), необходимый по сценарию советского бестселлера «Неуловимые мстители». Его в итоге исполнил житель Симеиза Анатолий Гаевой, первый неофициальный хай-дайвер Советского Союза, заработавший за два прыжка (основной и дубль) 100 рублей.

Гаевой погиб в 1972-м, за четыре года до рождения главного тренера татарстанской мини-сборной по хай-дайвингу Игоря Семашко, которого перевезли в Казань десять лет назад, прельстив тренировками в самом лучшем плавательном центре Европы, перспективами выступления на домашнем чемпионате мира и строительством центра по хай-дайвингу. Выступая и параллельно тренируя, Семашко, увы, столкнулся с самым страшным в тренерской работе, когда теряешь ученика: в 2023 году погибла его подопечная Лейла Салямова. Причем это случилось в автокатастрофе.

Хай-дайвинг зачастую начинается с метрового трамплина. предоставлено СК «Синтез»

Адаптивное направление «Акватики»

Молодой тренер Владислав Каун отвечает в «Акватике» за развитие адаптивного спорта, работая со слабослышащими спортсменами. Татарстан в этом направлении прославила пловчиха Ольга Пранцузова, до замужества Федорова, выигрывавшая старты Сурдлимпиад. Сейчас она уехала на работу в Москву, а в казанской школе пятый год работает наш собеседник Владислав Каун:

«Когда я начинал работу в развитии плавания среди слабослышащих, у меня коллеги интересовались: почему их выделяют в отдельную дисциплину? Ведь таких проблем, как у спортсменов с ПОДА, незрячих или с ментальными проблемами, у слабослышащих нет. Но многочисленные исследования людей с нарушениями слуха показали, что у слабослышащих изначально организм развивается по другому. Функции нарушения слуха где-то компенсируются, но в целом сказываются на физиологические и анатомические способности человека, вызывая отставание в развитии, включая показатели и в силе, и в выносливости. Это можно понять, даже сравнив, что мировой рекорд на стометровке вольным стилем у слабослышащих установлен в пределах 51 секунды, а обычные спортсмены уже разменяли 45 секунд».

Кстати, одна из подопечных Кауна стала призером в плавании вольным стилем и на спине, конкурируя с обычными спортсменками. Проблемой он считает, что его воспитанники, заканчивая обучение в школе, уходят из адаптивного спорта, поскольку в нем не хватает спонсоров. Владислав с завистью отметил баскетболистов на колясках из «Крыльев барса», которые, имея надежного финансового партнера в лице компании ТАИФ, могут позволить себе стабильные выступления на национальной и международной аренах. Необходимо отметить, что и на международном уровне сейчас делают активные шаги по сближению Паралимпиад с соревнованиями здоровых спортсменов. Так уже происходило на зимней Универсиаде 2025 года, где спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата соревновались в те же сроки, что и спортсмены-студенты. На проходящем в эти дни чемпионате мира по лыжным гонкам пятого марта пройдут сразу два старта среди спортсменов ПОДА.

Кстати, Павел Муякин, рассказывая о сегодняшнем дне прыгунов в воду и хай-дайверов отметил, что последние — единственные в стране могут тренироваться под крышей, имея вышку высотой в 20 метров.



Казанские синхронистки уезжают из родного города в расположение сборной страны. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«С одной стороны, две родственные дисциплины: хай-дайвинг и прыжки в воду — аутентичный вид спорта, где практикуемые умения, казалось бы, не могут пригодиться в ежедневной жизни. Для зарабатывания денег, помимо тренерской работы, остаются шоу, подчас работа в цирке. Но я могу сравнить мой любимый вид спорта с боксом, поскольку эта спортивная дисциплина позволяет занимающемуся «держать удары», которые зачастую наносит жизнь, и отвечать на ее вызовы», — заметил спикер.

Муякин привел пример, как, столкнувшись с подобным вызовом, его земляк по Ставрополю, воспитанник местной школы прыжков в воду Евгений Польшаков пошел на СВО, отдав жизнь за нашу победу. И это важно помнить и понимать, что, воспитывая спортсменов, в том числе и на личном примере, татарстанские тренеры воспитывают настоящих патриотов. Во времена СССР в Афганистане интернациональный долг выполнял подопечный Алексея Камешкова Игорь Кокорин, который погиб буквально за месяц до демобилизации. В нынешние дни пловец-водолаз Дмитрий Усов положил свою жизнь за победу на СВО.

