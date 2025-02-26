Зиля Сафина: «Старинная плитка, которую можно отмыть водой, чтобы раскрыть ее красоту, — это часть очарования»

Как автор блога о непопулярных местах Татарстана превратила прогулки с детьми в экскурсии

Фото: Мария Зверева

Татарстан известен своими достопримечательностями, такими как Казанский кремль и остров-град Свияжск, которые с каждым годом привлекают все больше и больше туристов. Но у столицы Татарстана есть и обратная сторона — это непарадные и порой заброшенные места, которые привлекают ограниченный круг людей, ценящих старинную архитектуру и историю. «Для меня старинная плитка, которую можно отмыть водой, чтобы раскрыть ее красоту, — это часть очарования. Но обыватель может испугаться или счесть такое место неприятным», — говорит автор блога о непопулярных местах Татарстана Зиля Сафина. В интервью «Реальному времени» она рассказала, как пришла к социальным сетям, назвала необычные места для прогулок и обозначила тренды на рынке экскурсионных услуг.

«Декрет стал для меня периодом переосмысления жизни»

— Расскажите, пожалуйста, как все начиналось?

— Блог начался совершенно случайно, когда я в 32 года оказалась во втором декрете и не была знакома с социальными сетями. Однажды ночью, пока сын спал, скачала первую социальную сеть и была поражена новым миром. Находила старых друзей, узнавала о их жизни.

Первая запись была о новогодней елке. С ростом детей прогулки по одному и тому же двору стали скучными. В Казани появлялись новые парки, площадки и места, которые мы хотели показать детям. Так началось наше исследование города.

Первым серьезным путешествием для меня стало посещение Храма всех религий, который находится в 11 километрах от моего дома. Боялась, что бензин закончится или что-то случится с машиной, но мы справились, и это стало началом открытия новых мест.

— Как вы пришли к созданию блога и почему выбрали тему необычных мест в Татарстане? Что стало поворотной точкой в вашем восприятии города?

— Декрет стал для меня периодом переосмысления жизни. Я поняла, что, несмотря на многолетнее проживание в Казани, не знаю свой город. Оказывается, даже в соседних районах есть удивительные места с историей и интересными людьми. Это стало стимулом для исследования.

Наши поездки становились длиннее и интереснее, я хотела показать детям не только детские площадки, но и рассказать об истории города. Интернет позволяет быстро найти информацию в «Википедии» или углубиться в ленты YouTube и соцсетей. Это затягивает.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сейчас меня интересует история, архитектура, детали, скрытые за фасадами. Мой блог сосредоточен на истории и культуре заброшенных и малоизученных локаций. Такой контент менее популярен, но я считаю это качественным переходом. Это уже не просто красивые картинки, а глубокие исследования и рассказы.

— Большинство мест, о которых вы рассказываете, находятся в заброшенном состоянии. Люди стараются обходить их стороной. Интересно, много ли желающих попасть в такие места? Есть ли среди них иностранцы? Здесь стоит учитывать, что Казань — это центр притяжения туристов.

— У меня есть несколько иностранных подписчиков, которые активно реагируют на контент: лайкают, пишут комментарии. Однако они не проявляют особого интереса к заброшенным локациям, предпочитая красивые, парадные места, такие как Кремль или современные достопримечательности. Заброшки привлекают ограниченный круг людей, которые ценят старинную архитектуру и историю. Это могут быть краеведы, любители истории или те, кто разбирается в архитектурных деталях. Для меня старинная плитка, которую можно отмыть водой, чтобы раскрыть ее красоту, — это часть очарования. Но обыватель может испугаться или счесть такое место неприятным. Поэтому это специфическая аудитория, которая либо любит такие локации, либо нет. Большинство предпочитает глянец и красоту. Даже обычные административные здания, например офис Социального фонда в центре Казани, могут вызывать больший интерес у массовой аудитории.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Несмотря на все сложности, Мергасовский дом уникален»

— В январе вы рассказывали про Мергасовский дом — это одна из самых известных заброшек в Казани. Мол, это единственный дом, куда вам самой страшно заходить. Почему?

— Мергасовский дом вызывает у меня особые ощущения, потому что я больше всего исследую дореволюционные здания. Когда ты входишь в такие строения, сразу чувствуешь их качество и надежность. Я доверяю зданиям, построенным до революции. У меня с ними как будто происходит душевный диалог — я словно общаюсь с ними. Я понимаю, что эти дома построены на века из качественных материалов. Это другая цивилизация, другой подход к строительству.

А когда ты подходишь к Мергасовскому дому, даже не нужно заходить внутрь. Достаточно взглянуть на балконы и бетонные плиты, которые рассыпаются прямо на глазах. Арматура торчит, бетон крошится. Понимаете, это не следствие внешних ударов — это результат некачественного строительства.

Дом был построен в 1928 году, то есть через 11 лет после революции и гражданской войны. В тот период страна находилась в глубокой разрухе — голод, экономический кризис, все ресурсы были на пределе. После смены строя страна восстанавливалась, но строительство того времени часто страдало из-за нехватки средств. Это видно не только в случае с Мергасовским домом, но и во многих других постройках тех лет.

Когда я начала глубже изучать этот вопрос, стало очевидно, что строительство того времени не могло быть качественным. Даже без дополнительных источников информации это понятно — условия были крайне сложными. И именно поэтому мне страшно заходить в Мергасовский дом: я понимаю, что конструкция нестабильна, материалы некачественные, и это вызывает ощутимое чувство тревоги.

Плиты в Мергасовском доме были сделаны из прессованной смеси с добавлением камыша и цемента — это был экспериментальный материал, который оказался крайне недолговечным. Представляете, дом построили без учета базовых инженерных требований: даже система отопления не была предусмотрена в проекте! В результате стены пришлось прорубать уже после завершения строительства для установки коммуникаций. Неудивительно, что дом дал трещину уже через месяц после сдачи. Ему сейчас почти сто лет, и его состояние плачевное. Конечно, я понимаю тех, кто проводит там экскурсии, но лично мне страшно заходить внутрь. Все конструкции — стены, потолки, перекрытия — находятся в критическом состоянии.

Дом действительно выглядит монументально, хотя на самом деле он очень хрупкий. Я люблю такие дома, особенно те, которые отражают идеологию своего времени.

— Чем так интересен Мергасовский дом?

— Архитектура Мергасовского дома показывает, какую модель жизни пытались внедрить в то время. Некоторые люди до сих пор живут в таких домах, хотя психологически это ужасно — атмосфера там словно тюремная. Высокие потолки, крошечные комнатки, узкие коридоры... Лестничные пролеты производят жуткое впечатление. Это совершенно другой тип здания, не похожий на обычные дома того времени.

Проекты такого рода были экспериментальными и не получили широкого распространения. Поэтому их осталось очень мало — в каждом городе всего один или два подобных объекта. В Москве и Санкт-Петербурге, возможно, больше. Попадая внутрь, ты сразу замечаешь эти уникальные черты: высокие потолки, маленькие комнаты, узкие коридоры. Действительно, создается ощущение тюрьмы.

Несмотря на все сложности, Мергасовский дом уникален. Из него можно сделать невероятный туристический объект. Однако вопрос в том, существуют ли технологии, способные восстановить такой дом? Это огромная задача. Например, как укрепить стены, сделанные из материала на основе камыша? Технологически это крайне сложно, а финансово — невероятно дорого. Вероятно, именно поэтому дом находится в таком состоянии.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Да, дом действительно аутентичный. Молодежь постоянно залезает туда, фотографируется. Хотя местные власти пытались ограничить доступ, установив заборы, это не помогло.

— Совершенно верно. Я сама бывала внутри и могу сказать, что это место уникальное. Мергасовский дом — единственный такой в Казани. Он привлекает людей даже в таком запущенном состоянии.

«Не стоит начинать с очевидных мест, таких как Дворец земледельцев»

— А какие еще интересные места в Казани или ее окрестностях стоит посетить? Может быть, стоит рассказать о других достопримечательностях в ближайших районах?

— Не стоит начинать с очевидных мест, таких как Дворец земледельцев, который я называю «самая недорогая столовая в городе». Предлагаю обратить внимание на места, которые я считаю особенно интересными.

Недавно я сделала короткое видео про 11 старинных мечетей Казани. Даже если вы не мусульманин, это не повод отказаться от посещения этих красивых мест. Многие мечети находятся рядом, что позволяет легко составить маршрут.

Азимовская мечеть, спрятанная в глубине Ново-Татарской слободы, является одной из самых красивых в городе. Она была построена рабочими, и авторство до сих пор неизвестно. Витражи мечети создают неповторимую атмосферу, а солнечный свет создает световые эффекты на стенах. Здесь лояльно относятся к гостям, достаточно надеть платок. Вход открыт в любое время, кроме пятничной молитвы.

Дом Олешкевича на улице Муштари — один из немногих сохранившихся домов в стиле модерн в Казани. Этот причудливый, асимметричный дом украшен фантастическим животным на балконе, который напоминает жабу или ящерицу. Внутри сейчас находится медицинское учреждение, поэтому интерьер не сохранился, но фасад заслуживает внимания. Дом расположен недалеко от центра, и его легко найти, прогуливаясь по историческим районам.

Не стоит забывать о монастырях и храмах Казани, таких как Успенский Зилантов женский монастырь. Особое место занимает часовня Пантелеимона Целителя, построенная на средства Алафузова и украшенная красивой башенкой.

Территория у Центра гребных видов спорта — еще одно замечательное место для прогулок. После спортивных сооружений и гостиниц можно прогуляться по набережной реки Кабан, где летом царит спокойная атмосфера и есть мост на остров. Прогулка вдоль Кабана за дачными участками подарит уединение.

— Теперь о местах за пределами Казани. Например, знаменитый стеклянный пляж в Зеленодольском районе.

— Отходы завода, которые когда-то создали этот «стеклянный» эффект, постепенно исчезают, и территория не является благоустроенной. Спуск к пляжу и подъезд к нему довольно сложные, поэтому лучше иметь обувь с хорошей подошвой.

Это место больше подходит для любителей необычных приключений, чем для классического отдыха. Но если вы хотите увидеть что-то нестандартное, это определенно стоит посетить. Когда я ездила туда с детьми, они были очень удивлены: «Куда мы едем? Что такое стеклянный пляж?» Им понравилось, хотя дорога заняла много времени. В целом это любопытный уголок природы на берегу Волги. Дети были удивлены и заинтересованы.

«Мне не нравится, когда в экскурсиях преобладают легенды вместо фактов»

— Хотелось бы поговорить о рынке экскурсионных услуг. Куда, по вашему мнению, движется эта сфера? Какие тренды сейчас формируются среди туристов?

— Раньше профессия экскурсовода была уделом людей с соответствующим образованием. Теперь блогеры активно осваивают эту нишу. Я понимаю, что доля дилетантства здесь присутствует, но процесс естественного отбора на рынке оставит только тех, кто предлагает качественный и креативный продукт. Плюс сегодня существует множество отзывов о различных экскурсиях.

Изменения на рынке экскурсионных услуг нельзя не заметить. Люди все больше интересуются не только традиционными достопримечательностями, но и менее известными локациями. Это открывает новые возможности для развития бизнеса, но требует особого подхода к созданию маршрутов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На рынке экскурсоводов наблюдается бум, особенно в туристических городах, таких как Казань. Это связано с развитием внутреннего туризма из-за ограничений на выезд за границу. Мы начали открывать для себя красоту своей страны

Я позитивно отношусь к появлению множества экскурсоводов, главное, чтобы экскурсии были интересными, качественными и доступными по цене. Это способствует развитию внутреннего туризма и помогает формировать любовь к своей стране. Можно критиковать отсутствие образования у экскурсоводов, но если они предлагают качественный продукт, почему бы и нет?

Иногда качество оставляет желать лучшего, мне не нравится, когда в экскурсиях преобладают легенды вместо фактов. Для блогера возможны художественные допущения, но для экскурсовода факты важнее. Важно, чтобы со временем оставались только те, кто умеет интересно и достоверно рассказывать историю города. Несмотря на возможные недостатки, самое главное, что мы пробуждаем интерес к своей стране и городам, что замечательно! Пусть этот тренд развивается дальше.



— А что бы вы посоветовали начинающим экскурсоводам или блогерам, которые стремятся пробудить интерес к нашему городу и республике? С чего стоит начать? Может быть, дадите какие-то практические советы?

— Главное — любить свое дело. Работа без любви не принесет качественного результата. Я, как человек, создавший свою школу танцев, могу подтвердить правильность этого утверждения. Я с радостью занимаюсь любимым делом, а также веду хобби и блоги.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Я не занимаюсь рекламой, зарабатывая другими способами. Для тех, кто хочет начать развиваться в блогинге или экскурсоводстве, любовь к делу должна быть на первом месте. Если главная цель — заработать деньги, это провальное решение.

Люди всегда видят, как человек относится к своему делу, будь то блог или услуга. Энергетика успешных блогеров или экскурсоводов привлекает аудиторию.

Любите свое дело, будьте креативными, пробуйте новое и не бойтесь ошибок. Страх часто мешает, но не бойтесь просить помощи или делиться идеями. Найдите свое дело и наслаждайтесь им. Многие до сих пор работают на нелюбимых работах, вместо того чтобы заниматься любимым делом. Изучайте, думайте и креативьте!



Беседовала Дарья Пинегина. Текст подготовил Матвей Гавриков