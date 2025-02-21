21 фев 2025

Online-конференция с Зилей Сафиной — блогером и создателем авторских туров по интересным местам Татарстана

Online-конференция с Зилей Сафиной — блогером и создателем авторских туров по интересным местам Татарстана


21 февраля, во всемирный День экскурсовода, в студии «Реального времени» пройдет онлайн-конференция Зили Сафиной, создательницы авторских туров по интересным локациям Татарстана. В прямом эфире поговорим с ней о нестандартных экскурсиях по столице, тенденциях рынка и особенностях профессии экскурсовода.

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