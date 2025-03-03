Михаил Савин: «Необходимо делать площадки, чтобы дети учились управлять питбайками на закрытых территориях»

Глава Госавтоинспекции Казани — о том, какие подарки ждут горожан за помощь в поимке нетрезвых водителей и почему работа его сотрудников порой напоминает «Санта-Барбару». Часть вторая

Фото: Мария Зверева

«Практически каждый десятый водитель у нас продолжает быть алководом, по-другому назвать не могу», — говорит глава Госавтоинспеции Казани Михаил Савин о нетрезвых автомобилистах на улицах столицы Татарстана. Недавно он выдвинул инициативу о поощрении горожан, которые сообщают о пьяных за рулем: новая фишка уже заработала. Во второй части интервью «Реальному времени» Михаил Савин рассказал, как инспекторы расследовали резонансное дело о гибели студентки на ватрушке, чем опасны грузовики в городе и какую работу необходимо вести с шеринговыми компаниями. Первую часть можно почитать здесь.

«Целая плеяда «санта-барбарских» сериалов»

— Михаил Александрович, говоря о планах на 2025 год, вы подчеркнули, что очень важно выстраивать работу с разными структурами. В каком направлении есть необходимость ее усилить?

— Прежде всего я считаю, что Госавтоинспекции Казани необходимо работать со СМИ. То, что мы информируем население через телеграм-бот, — это одно. Но когда у нас будет консолидация, большая массовость, детальная конкретизация какого-либо шокирующего резонансного ДТП через телевидение, радио, интернет-ресурсы — это будет эффективнее.

Конечно, мы должны ходить в образовательные учреждения, на предприятия, где имеются крупные перевозчики. Нам обязательно надо держать на контроле и пассажирские перевозки. Это все в планах с исполнительным комитетом Казани. Мы даже вот в какой форме работаем. МУП «Метроэлектротранс» взяли у нас ролики о статистике ДТП за 2024 год и об обеспечении безопасности дорожного движения. Их показывают в троллейбусах, трамваях, на остановочных площадках метро, и люди обращают внимание. Мы только приветствуем, если в транспорте не только объявляют остановки, но и говорят: «Будьте любезны соблюдать правила дорожного движения». Человек — это такое чудо природы, что быстро забывает вещи, которые надо помнить всегда.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Одним из самых резонансных ДТП стала трагедия студентки, которая погибла при катании на ватрушке. Изначально не было известно, что тюбинг был привязан к машине. Истину удалось узнать в том числе благодаря автоинспекторам Казани. Как развивалась эта история? Наверное, это не единственный пример, когда благодаря инспекторам раскрывали преступления?

— Инспектора по розыску периодически подключаются к такой работе. Я не могу сейчас рассказать об определенных тайнах нашей служебной деятельности, но порой выясняются просто удивительные обстоятельства. Муж, жена, какое-то третье лицо, кто был за рулем: он или она… Целая плеяда «санта-барбарских» сериалов.

На проезжей части — наполовину раздавленное тело. Понятно, что это был какой-то грузовой автомобиль. Начали выяснять, исследовать камеры. В течение трех часов специалисты нашего подразделения розыска уже вычислили направление движения автомобиля, марку, потом появился госномер, потом мы обнаружили автомобиль на парковке, потом начали опрашивать водителя. А он, оказывается, просто ехал и не обратил внимания. Парадокс грузовых автомобилей в городе-миллионнике.

Что касается ДТП с девочкой — больше всего убило, наверное, то, что ребята вернулись обратно на место и начали прятать следы преступления, уже зная, что она погибла. Когда следственно-оперативная группа выехала на место, у нас появились подозрения: почему у горки [где якобы произошла трагедия] не было следов тубы, крови, даже людей, которые бы помогали после происшествия оказать содействие и доставить пострадавшую. Эта нестыковка, другая — все сложилось одно к одному. Мы поняли, что картина нарисована абсолютно неправильно и нам навязывают вещи, которые не совсем соответствуют логике. Начали копать дальше и в ходе одного из обследований дорог поселка обнаружили знак, рядом с которым были следы крови, притом как-то припорошенные. Благо, рядом находилась камера. Поработали с ней и пришли к тому, к чему пришли. Хотя фактически все выяснилось не по горячим следам, а уже после похорон девочки.

— Какие еще, на ваш взгляд, самые такие показательные ситуации произошли за прошлый год? Вы ведь и на места выезжаете, многое видите своими глазами.

— Знаете, запомнилось одно ДТП, которое произошло на улице Клары Цеткин. На проезжей части — наполовину раздавленное тело, то есть травма, несовместимая с жизнью. Понятно, что это был какой-то грузовой автомобиль. Начали выяснять, исследовать камеры. В течение трех часов специалисты нашего подразделения розыска уже вычислили направление движения автомобиля, марку, потом появился госномер, потом мы обнаружили автомобиль на парковке, потом начали опрашивать водителя. А он, оказывается, просто ехал и не обратил внимания. Парадокс грузовых автомобилей в городе-миллионнике.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Вспомним, например, даже ДТП в Дербышках, где на одном из участков бабушка переходила дорогу по диагонали и попала в слепую зону водителя. В ходе следственного эксперимента было доказано, что со своего места он ее просто не видел. Бабушка попала под переднюю ось автомобиля и в течение определенного времени находилась там, пока не выпала. Мы думали, она скончалась в результате под колесами другого автомобиля, а потом сделали вывод, что к тому моменту бабушка уже была мертва.

— Жуткие истории...

— Да, в общем-то, так и есть. Эти истории не могут быть одинаковыми. Вот ребенок побежал на запрещающий сигнал светофора на пересечении улиц Чуйкова и Бондаренко. Вроде договорились, что старший брат должен был отвести младшего в футбольную секцию. Потом старший сказал: «Давай я тебя заберу, туда тихонько сам иди». Понятно, что ребенок, возможно, самостоятельно уже и ходил в секцию, и возвращался. На этот раз он перешел часть дороги, остановился. Красный сигнал светофора, взрослые стоят. Что его понесло дальше? На что он рассчитывал? Не видел машину? Но почему побежал на красный сигнал? Если бы брат был с ним, побежал бы он? Вряд ли. Если бы взрослые обратили внимание, просто сказали мальчику: «Стой, внимательнее, сейчас загорится зеленый», — не было бы у нас никакой трагедии. Просто нам самим на дорогах, пешеходных переходах надо быть предельно собранными. И пешеходам, и водителям. Если мы будем внимательно смотреть не на смартфоны, телевизионные экраны, автомобильные торпеды, а в зеркала, то, думаю, можно будет избежать многих происшествий.

В прошлом году оформили 2 750 пьяных водителей, из них 147 водителей каршеринга. Да, немного, 6%, но эта ситуация — просто беда. Среди них есть и «лишенники», и «бесправники».

«Мы работаем с шеринговыми компаниями — люди, к сожалению, их тоже обманывают»

— Возвращаясь к грузовым автомобилям в городе — может, нужны еще какие-то ограничительные меры?

— Я исхожу из того, что есть постановление исполкома Казани, согласно которому грузовые автомобили не имеют права выезжать за границу Малого Казанского кольца. В дневное время они не должны там появляться, если их тоннаж более пяти тонн. Почему у нас, например, есть колеи? Не потому что строители делают плохие дороги. Прежде всего из-за того, что большегрузная техника перемещается по основным магистральным улицам. У нас стройка там, стройка здесь, они залезают в том числе на территорию, ограничивающую движение грузового транспорта, и наши дороги не выдерживают. На 24 улицах города мы зафиксировали колейность. На сегодняшний день инициируем тему ремонта и необходимость нахождения источника финансирования для того, чтобы привести их в надлежащее состояние.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— А как в Казани обстоят дела с такси?

— Каршеринг и такси — это бич многих городов-миллионников. За январь и половину февраля 2025 года было привлечено к административной ответственности 258 водителей каршеринга, из них 26 — в состоянии опьянения. А в прошлом году оформили 2 750 пьяных водителей, из них 147 водителей каршеринга. Да, немного, 6%, но эта ситуация — просто беда. Среди них есть и «лишенники», и «бесправники». Это маргинальные люди, которые влияют не только на оперативную обстановку, но и на здоровье и жизни людей. Наша задача прежде всего — вычислить их и убрать с проезжей части, чтобы они не создавали опасности другим участникам дорожного движения.

— Как вы считаете, нужны ли более строгие условия отбора для водителей каршеринга?

— Мы работаем с шеринговыми компаниями. Дело в том, что люди, к сожалению, их тоже обманывают. Получают по одному аккаунту все разрешительные документы, потом друг передает доступ другу, знакомый знакомому, иногда за денежное вознаграждение. Здесь, конечно, надо какие-то законодательные «фишки» и барьеры придумывать, чтобы не было таких происшествий.

— Недавно в Татарстане мигрантам запретили работать в такси. На ваш взгляд, как эта мера повлияет на безопасность на дорогах?

— Мы, конечно, и на опережение работали с таксистами, и сейчас будем более жестко подходить с учетом того, что Указ раиса вступил в законную силу. Будем проверять всю номенклатуру и документы нужные, чтобы человек осуществлял оказание услуг в качестве водителя такси, в том числе и по технической составляющей. От 40 до 70 таксистов мы проверяем ежесуточно в ходе надзора за дорожным движением, и из них минимум пять–семь привлекаем к административной ответственности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Практически каждый десятый водитель у нас продолжает быть алководом»

— В России с 1 января повысились штрафы из-за нарушения ПДД и снизилась скидка за своевременную плату. Ожидаете от этой меры эффекта или наших водителей этим не напугать?

— Народ у нас немножечко привык к этому прянику: если я нарушил, штраф 500 рублей, плюс скидка 50% — выходит 250 рублей. Водитель на топливо в бак тратит минимум в 10 раз больше. Я считаю, наказание должно дисциплинировать, а его неотвратимость — учить водителя избегать нарушений. Я всегда говорил и на сегодняшний день могу сказать, что у нас очень социальное государство в части наказаний за нарушение ПДД. Санкции небольшие. Повышение должно привести к снижению ДТП, потому что многие начинают задумываться.

О чем говорить, штраф за проезд на красный сигнал у нас 1,5 тыс., за повторное нарушение — либо лишение на год, либо 7,5 тыс. Плюс есть скидка. В Швеции порядка 40 тыс. — проезд на первый раз на запрещающий сигнал светофора. Кто захочет нарушить?

Я считаю, необходимо делать закрытые площадки, чтобы дети учились управлять мотоциклами, питбайками на закрытых территориях и не выезжали на дороги города. И вводить санкции вплоть до изъятия источника повышенной опасности, реализовывать их на СВО. Была такая версия, она мне очень понравилась. Почему бы и нет?

Я уж не говорю о вождении в нетрезвом состоянии. Понятно, у нас люди сдают анализы в РНД. Смысл не в том, чтобы унизить человека, а чтобы он прошел психологическое воспитание, понял, что нельзя ронять свое достоинство из-за алкотуров и алковождений. Штраф 45 тыс. для многих подъемный. Проблема в чем: 2 750 водителей в прошлом году было наказано, из них 290 — за повторное вождение. Получается, практически каждый десятый водитель у нас продолжает быть алководом, по-другому назвать не могу. Это не гордость ни для общества нашей страны, ни для водительского контингента.

— Вы недавно выдвинули инициативу поощрять подарками тех казанцев, которые рассказывают о водителях в нетрезвом состоянии. Получилось ли осуществить эту идею?

— Да, у нас заработала эта фишка, исполком пошел навстречу. У нас есть билеты в зооботсад «Река Замбези», филармонию, культурный центр «Московский». Сейчас проводим анализ, кто в прошлом и этом году помогал нам в удалении таких водителей с дорог, и поощряем.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Эти вкусняшки нужны для того, чтобы не просто сказать: «Спасибо, друг», пожать руку и в качестве премии — похлопать четыре раза по плечу. Пусть люди понимают: они не только делают благое дело, но и пойдут эстетично отдыхать и покормить дядю Мишу в зоопарке.



— Казанцы активно подключаются, рассказывают о пьяных автомобилистах?

— Могу рассказать про один интересный случай. В телеграм-бот пришло сообщение: «Корстон», водитель находится в нетрезвом состоянии, похоже, будет управлять автомобилем». Буквально через несколько мгновений подключился наш дежурный, экипаж дистанционно был на связи. Друг Госавтоинспекции вывел нас на водителя, ехал за ним. Мы остановили машину на перекрестке Декабристов — Сибгата Хакима, основательно он проехал. Водитель действительно оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Обычно у нас информация такая: «Салмачи, улица Яркая, ВАЗ 2113 серебристого цвета, водитель в нетрезвом состоянии». Все! Номера нет, ничего нет, знаем только улицу или поселок. Или приходит сообщение: «Константиновка, нетрезвый водитель». На тракторе, на велосипеде — неизвестно. Но мы эту информацию изучаем, доводим до личного состава и смотрим, как можем управлять нарядами, чтобы среагировать на сообщение.

Всего за 2024 год через телеграм-бот поступило 189 сообщений о водителях в нетрезвом состоянии, подтвердилась информация о 85 водителей из них. За январь 2025 года насчитывалось 21 сообщение, оформили 11 автомобилистов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Я за платные парковки в городе, потому что у каждого незаконно припаркованного автомобиля инспектора не поставишь»

— Не могу не задать вопрос о питбайках, которые регулярно попадают в ДТП. В Татарстане звучали разные предложения решения этой проблемы, в том числе запретить продажу топлива несовершеннолетним. Как вы считаете, какие меры необходимы в первую очередь?

— Я сомневаюсь, что мы сможем это победить, потому что каждый родитель имеет свой ресурс и считает, что его ребенок особенный, ему надо в лесу ездить, а не пешком ходить. Питбайки и мопеды будут приобретать, какие бы санкции мы ни вводили. У всего, что запрещено, наверное, есть какой-то соблазн. По заправке — да, абсолютно согласен. Если мы не будем заправлять детей на непонятных транспортных средствах, у них не будет возможности перемещаться на них. Но ребята начнут пользоваться услугами взрослых.

Я считаю, необходимо делать закрытые площадки, чтобы дети учились управлять мотоциклами, питбайками на закрытых территориях и не выезжали на дороги города. И вводить санкции вплоть до изъятия источника повышенной опасности, реализовывать их на СВО. Была такая версия, она мне очень понравилась. Почему бы и нет?

К сожалению, в январе и феврале наблюдается рост ДТП с пострадавшими, погибшими и ранеными. Вот три оперативные позиции, по которым мы проигрываем битву.

— Есть надежда, что появятся в ближайшее время такие площадки?

— Сейчас этот вопрос прорабатывается, я озвучил его на комиссии по безопасности дорожного движения. Пока обратной связи у нас нет. Нужна закрытая территория. Не все коммерческие организации, собственники готовы отдать свои площади под обучающий процесс. Но к этому надо идти, нельзя останавливаться. Надо искать и людей, которые смогут учить. Это должны быть профессионалы, умеющие работать с детьми, с техникой. Великолепно, если это будут спортсмены, инструктора от Бога. В Казани есть такие люди, которые готовы работать с детьми. Нам остается только найти хотя бы одну площадку, посмотреть, что из этого выйдет. Думаю, она будет разрастаться.

Можем начать с занятий для ребятишек из детдомов, из неполных семей. Очень много вариантов. Самое главное — чтобы была площадка с освещением, соблюдались требования по дорожным условиям.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Скоро сойдет снег, и казанцы начнут ездить еще и на электросамокатах...

— В данном случае Госавтоинспекция Казани на стороне ограничений. Если не получится полностью запретить средства индивидуальной мобильности, то будем минимизировать и скоростной режим, и дороги, где они просто не должны находиться.

— Еще одна горячая тема для казанцев — это платные муниципальные парковки. В частности, спор разгорелся вокруг стоянок около социально значимых объектов. Недавно на заседании Конституционного совета Татарстана вы сообщили, что территория перед зданием Татвоенкомата, которая недавно стала платной муниципальной парковкой, к дорожной сети не относится. Есть ли еще в Казани подобные участки?

— Я за платные парковки в городе, потому что у каждого незаконно припаркованного автомобиля инспектора не поставишь. Конституционный совет задал вопрос о том, что если рядом с социально значимым объектом находятся только платные парковочные места, то, наверное, это очень нехорошо. Я с этим согласен. Но в то же время, если мы разрешим парковаться всем, снова будет хаос, вы же прекрасно понимаете. Все должно быть соизмеримо.

Платная парковка все-таки человека мобилизует. Вот я легитимно приехал, чтобы отнести или забрать какие-то документы. Мне известно, что исполком города рядом с этим социальным объектом время бесплатной парковки увеличил с 15 до 30 минут. Знаю, что все успею, — вопросов нет. А вот если кто-то идет на прием к врачу, то за полчаса может не обернуться. И если это инвалид, его место должно быть свободно. Бесплатное парковочное место, уверен, займут. Платное пространство не только пополняет бюджет, но и дает определенную цивилизованность на дорогах, хоть и говорят, что деньги рубят.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Потому здесь нельзя сгоряча одно запрещать, другое разрешать. Если мы сейчас уберем кресты, запрещающие парковку, то дорога из двухсторонней сразу станет односторонней. Другое дело, что на проезжей части платная парковка должна делаться в расширительных карманах, за счет расширения тротуаров.

Надо изучать, какова доступность социального объекта, кто туда прибывает, в какие периоды времени, люди ли это с ограниченными возможностями, и в целом, что это за учреждение. Госпиталь для ветеранов — это одно, а МФЦ — другое.



— И завершающий вопрос: за вами закрепилась слава поющего командира полка. Сейчас вам хватает времени на творчество? Ждать ли нам новых ваших песен?

— Жизнь не стоит на месте. Конечно, есть чуть-чуть проблемы со временем, в том числе и с личным. Могу сказать, что имеются кое-какие творческие наметки. Но подробно говорить об этом, я считаю, еще рано.