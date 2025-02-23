Михаил Савин о саммите БРИКС: «Меня поразила работоспособность нашего Верховного главнокомандующего»

Глава Госавтоинспекции Казани — о том, какие виды ДТП стали более распространенными в этом году и как с этим бороться

Фото: Мария Зверева

В начале года в Казани наблюдается рост ДТП с пострадавшими, погибшими и ранеными. Всего за полтора месяца зарегистрировали 136 аварий, в которых погибло семь человек, а 177 были ранены. Такие цифры в интервью «Реальному времени» привел глава Госавтоинспекции города Михаил Савин. Он рассказал, какие новые «пряники» ждут пожилых пешеходов, на сколько в городе сократилось число мест концентрации ДТП и что помогало переносить нагрузки во время саммита БРИКС. Сегодня, в День защитника Отечества, «Реальное время» публикует первую часть нашей беседы.

«Это не нагрузка, Михaил Саныч, это ерунда», — повторял я самому себе

— Михаил Александрович, вы возглавили Госавтоинспекцию Казани в сентябре 2024 года. Какие задачи ставили перед собой, придя на новую должность? Как оцениваете результаты, которых удалось добиться за этот период?

— Я считаю, что это не тот период, который подлежит оценке. Моей задачей было и остается добиться того, чтобы в Казани было как можно меньше погибших и пострадавших в ДТП, снизить аварийность и сделать город еще более безопасным, доступным и комфортным с точки зрения урбанистики.

— Самым ярким событием прошлого года для Казани стал саммит БРИКС. Большая нагрузка в этот период легла на плечи работников Госавтоинспекции. Чем вам и вашим сотрудникам запомнилось это событие?

— Беспрецедентный уровень безопасности, беспрецедентное количество глав разных стран — в таких условиях проводился саммит БРИКС. Госавтоинспекция Казани не подвела, поставленные задачи были выполнены. Нам мощно и эффективно помогали военные, ФСБ, ребята из МВД и Госавтоинспекции России, Росгвардии.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Вы видели лично глав государств, приехавших в Казань?

— Да, я видел их на определенном расстоянии. Больше всего меня поразила работоспособность нашего Верховного главнокомандующего. Честно скажу, я восхищен и горжусь руководством нашей страны. Как говорится, не по телевизору, а в «поле» было видно, каким образом достигаются результаты в международном пространстве. Дай Бог нам всем такую работоспособность, как у нашего президента! Такая насыщенность переговорного процесса: прибывает одна делегация, другая, у каждой страны своя специфика, экономическое развитие, политическая конъюнктура. Надо держать все это в голове и в то же время договариваться, решать вопросы, связанные не только с каким-то одним государством, но и в международном масштабе, учитывая интересы кого-то третьего, и даже, возможно, не одной стороны.



— Вам самому тяжело пришлось во время саммита?

— Нашей задачей было обеспечить беспрепятственные проезды колонн охраняемых лиц, проследить, чтобы не было ошибок и конфликтов на дорогах, объектах и местах проживания. Я брал пример с руководства нашей страны. «Это не нагрузка, Михaил Саныч, это ерунда», — повторял я самому себе. Личному составу тоже говорил: «Ребят, немного осталось, совсем чуть-чуть, давайте потерпим!» Хотя парням действительно по три-четыре часа приходилось спать в эти дни, могу сказать, что наш президент нисколько не больше спал во время саммита.

Нам стало понятно, что если будем работать только «плеткой», без «сладких пряников», то просто не достучимся до наших дедушек и бабушек. Начали работу, ее надо усиливать. Почему? В этом году у нас опять есть ДТП, где две пожилые женщины, к сожалению, погибли по своей вине.

— Прошлый год запомнился Казани и долгожданным открытием целого ряда дорожных объектов: это и Вознесенский тракт, и развязка на Горьковском шоссе. Как вы их оцениваете?

— О Горьковском шоссе могу сказать однозначно: те ожидания, которые у нас были, исполнились, оно заработало. Раньше были проблемные нюансы, «стояние» от Горьковского шоссе почти до границы Казани. Плюс в 2022—2023 годах Горьковское шоссе было богато аварийными участками, местом конфликтных ситуаций с учетом строительных мероприятий и так далее. Теперь оно стало практически бессветофорным, скоростной режим увеличился, конфликты между пешеходами и транспортом почти исключены. Надеюсь, что в будущем эта дорога покажет себя действительно абсолютно безаварийной и безопасной для всех участников дорожного движения.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— А в каких районах Казани сегодня происходит больше всего ДТП?

— У нас определены 26 аварийных участков. По анализу прошлых лет это уже не так много: их было 36, потом 28. Они постоянно мигрируют. Вообще, что такое место концентрации ДТП? В населенном пункте это участок дороги протяженностью не более 200 м или пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в которых погибли или были ранены люди.

Основные проблемные места в Казани — это пересечение улиц Максимова — Лукина, Чистопольской — Бичурина, проспекта Победы — Дубравной, Николая Ершова — Абжалилова, Чернышевского — Профсоюзной, Залесной — Осиновской, Родина — проспекта Победы — Ломжинской, Аделя Кутуя — Гвардейской, проспекта Ямашева — Адоратского и другие.

В прошлом году жертвами практически 70% наездов на пешеходов были пожилые люди

— В 2024 году в столице Татарстана незначительно снизилось число аварий на дорогах и количество пострадавших в них. Основными видами ДТП остаются столкновения и наезды на пешеходов. Как оцениваете эти показатели? Что нужно, чтобы в 2025-м сокращение было заметнее?

— Важно не только усилить работу Госавтоинспекции — нужна также коллаборация с исполкомом, силовыми структурами, управлением образования, здравоохранения, в том числе с учетом роста ДТП с участием граждан старше 60 лет. Надо работать и по линии социальных организаций. Буквально в ноябре, после роста ДТП, в которых взрослые дяденьки и тетеньки, дедушки и бабушки стали гибнуть по своей же халатности и нерасторопности, мы начали работать с проектом «Жизнелюб». Это очень даже интересная тема, когда позитивно настроенные взрослые люди начинают нас поддерживать и работать в своем окружении.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В прошлом году жертвами практически 70% наездов на пешеходов были пожилые люди. Почему-то они уверены, что их все видят, и днем, и даже ночью. Я понимаю, что опыт, мудрость, наверное, позволяют человеку думать, что он знает эту жизнь лучше всех, но, к сожалению, в правилах дорожного движения не написано, что взрослый человек может их нарушать в силу возраста. Также нам стало понятно, что если будем работать только «плеткой», без «сладких пряников», то просто не достучимся до наших дедушек и бабушек. Начали работу, ее надо усиливать. Почему? В этом году у нас опять есть ДТП, где две пожилые женщины, к сожалению, погибли по своей вине.

Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы в Казани не было не только погибших в ДТП детей, но и раненых. Тут есть о чем подумать. В прошлом году, к сожалению, мы потеряли двух ребят.

— Вы сказали, что планируете усиливать работу с пожилыми людьми. Какие задачи планируете осуществить?

— Для нас это одно из приоритетных направлений. Мы еженедельно проводим рейды, анализируем места притяжения и концентрации возрастных пешеходов, работаем на этих участках. И если раньше я отдавал распоряжения с учетом того, что закон позволяет нам делать предупреждения, то на сегодняшний день принято решение штрафовать таких пешеходов. Безальтернативную меру наказания не применяем только в крайних случаях, если человек совершил правонарушение впервые и оно не создало помех и препятствий, которые могли бы привести к тяжким последствиям.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— В общем, если человек перешел дорогу в неположенном месте, его точно оштрафуют?

— Не скажу, что оштрафуют. Если брать цифры по рейду, то 70% пешеходов было оштрафовано, еще 30% мы погрозили пальчиком, то есть предупредили. Но это предупреждение выносится не в устной форме, а в письменной. Это тоже один из видов административного наказания.

К сожалению, в январе и феврале наблюдается рост ДТП с пострадавшими, погибшими и ранеными. Вот три оперативные позиции, по которым мы проигрываем битву.

— Продолжая разговор о рейдах «Пожилой пешеход» — в одном из блогов урбанисты критиковали, например, рейд около остановки «Улица Хусаина Мавлютова». По их словам, важно уделять больше внимания созданию более удобной среды для горожан. На ваш взгляд, оправдана ли эта критика?

— Уже несколько лет в Казани прорабатывается механизм изучения пешеходных потоков при строительстве проезжих частей, при их изменениях. Вводятся даже корректировки по изменению расстояния, например, пешеходного перехода, чтобы людям было удобно. Мы изучаем эту ситуацию, работаем вместе с исполнительным комитетом Казани, дорожными службами, строителями, проектантами. На комиссиях по безопасности дорожного движения районов, на основной городской комиссии принимаются решения, чтобы условия были комфортными, разумными и безопасными для всех участников дорожного движения.



Например, зимой же очень легко понять: здесь «тропиночка» идет — ага, значит, людям удобно переходить именно тут. Думаю, что информация, которую доводят до исполкома в том числе урбанисты и блогеры, тоже обсуждается. Когда есть концепция строительства какого-то жилого массива, изучаются пешеходные потоки, социальные и торговые объекты, которые находятся рядом, чтобы люди не крутились, могли безопасно перейти дорогу и при этом не создавали помех и заторовых ситуаций для транспорта.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«В этом году нет снега, нет проблем в движении — и вот результат: 13 наездов на препятствие, в которых один человек погиб и 21 ранен»

— К слову, несколько месяцев назад заработал подземный пешеходный переход около парка Горького. Но при этом некоторые казанцы говорили, мол, со светофором удобнее.

— Участок у «Корстона» был местом концентрации ДТП, тут случались и столкновения, и наезды на пешеходов. С учетом ширины проезжей части безопаснее пользоваться подземным пешеходным переходом. Власти города идейно смогли его реабилитировать, сделать ультрасовременным. Так, я считаю, и вышло. Все, что не конфликтует с транспортом, уходит под землю либо поднимается над землей — это более безопасно, чем нездоровые конфликты на проезжей части.

— Есть ли еще идеи, которые вы хотели бы предложить реализовать?

— Посмотрим, пока мы анализируем, как начался этот год. К сожалению, в январе и феврале наблюдается рост ДТП с пострадавшими, погибшими и ранеными. Вот три оперативные позиции, по которым, если сравнивать с периодом прошлого и позапрошлого годов, мы, к сожалению, проигрываем битву. Всего за полтора месяца этого года было зарегистрировано 136 ДТП, в которых погибло семь человек, а 177 были ранены.

Также напрягает, что в прошлом году почти не было ДТП с наездами на препятствие. В этом году нет снега, нет проблем в движении — и вот результат: 13 наездов на препятствие, в которых 1 человек погиб и 21 ранен. Есть очень мощные повреждения: машины с людьми «обнимают» столбы, врезаются в заборы, не справляются с управлением. Эти факты указывают на проблему и подсказывают нам принимать экстренные меры.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Остро ли стоит в Госавтоинспекции Казани проблема кадрового голода?

— У нас есть дорожно-патрульная служба, строевое подразделение. У них льготная выслуга — один месяц за полтора. И ребята, доходя до льготной выслуги, думают: остаться служить дальше или уйти на гражданку. Некоторые делают выбор в пользу гражданской службы. Ситуация не катастрофическая, но тем не менее проблема с кадрами в Госавтоинспекции Казани так же, как и общероссийская тенденция, к сожалению, имеет место быть.

Для того чтобы бороться с преступностью и заниматься организацией безопасности дорожного движения, нам нужны люди. Мы предоставляем всякие разные виды, скажу по-сленговому, «вкусняшек». Есть социальные гарантии сотрудников органов внутренних дел. Очень гордимся тем, что с нуля поднимаем ребят на ноги. Есть определенный социальный лифт: ребята получают высшее юридическое образование. Удобный и комфортный график несения службы, два дня через два. Отпуск — от сорока дней. Ну и, соответственно, материальное обеспечение. Уточнить информацию вы можете по номерам 5-333-828 и 5-333-837.

Продолжение следует.