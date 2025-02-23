«Глаголицу» приравняли к олимпиадам

Победители Международной независимой литературной премии «Глаголица» получат дополнительные бонусы при поступлении в вузы

Фото: Михаил Захаров

В этом году обновиться решила не только литературная премия «Большая книга», но и Международная независимая премия «Глаголица». Это один из крупнейших в России конкурсов для подростков от 10 до 17 лет в области литературы, журналистики и художественных переводов. Старт XII сезона «Глаголицы» начался с трех новшеств: новые номинации, новый член жюри и новые бонусы для участников.

Новые номинации

Традиционно подростки в возрасте от 10 до 17 лет присылают на конкурс прозаические и поэтические произведения на двух языках — русском и татарском. А также эссеистику и художественный перевод с английского на русский язык. В прошлом году ввели новую номинацию — драматургия.

— Драма занимает промежуточное положение между литературой и театром. Для того чтобы включить эту номинацию в «Глаголицу», пришлось подождать несколько лет, потому что иногда очень сложно ориентироваться в мире драматургии. С одной стороны, там более жесткие законы композиции, структуры, нежели в поэзии, прозе и эссеистике. Но с другой стороны, плох тот драматург, который не выходит за границы этих ограничений. В этом колебании и есть сила драматургии, — сказал Нияз Игламов, театральный критик и помощник художественного руководителя ТГАТК «Экият».

Театральный критик и помощник художественного руководителя ТГАТК «Экият» Нияз Игламов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Игламов также отметил, что участники пишут на разные темы. Но в первую очередь, это взгляд на мир глазами подростка. Соответственно, главные герои в их произведениях — тоже дети. «Это очень важно. Потому что картина мира несколько отличается от той, которую мы привыкли приписывать этому поколению», — добавил Игламов. В произведениях подростков бывает не все совершенно с точки зрения техники прописывания характеров персонажей, развития основного конфликта. Но с точки зрения самого подхода и мировоззрения, по словам Игламова, на конкурс присылают сочинения вполне зрелых людей.

Нияз Игламов отметил, что одна из сложных задач для драматурга — это умение уловить живой язык. «Он должен слышать живую, реальную человеческую речь, фиксировать ее, отбрасывать лишнее и создавать те словесные конструкции, которые позволят зрителям поверить в то, что происходит на сцене. Эти слова не должны быть чересчур литературными, потому что люди в жизни так не говорят. И у многих участников творческих мастерских «Глаголицы» очень хорошо развит такой слух. Они умеют фиксировать тонкие изменения в подростковой среде», — отметил Игламов.

Кроме этого, в этом году появился спецприз «Не формат» за нестандартный подход к тексту. Победителя будут выбирать среди всех присланных работ.

Новые бонусы

О сотрудничестве «Глаголицы» со школами креативных индустрий говорили еще в прошлом году. После семейного книжного фестиваля «Тау» в ноябре 2024 года учредитель фонда «Счастливые истории» Ирина Хуснутдинова говорила журналисту «Реального времени», что хотела бы привлечь к участию не только детей, которые пишут тексты, но и тех ребят, которые увлекаются анимацией, иллюстрацией и кинематографом. В итоге в этом году стартует первый Всероссийский конкурс школ креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать дети от 12 до 17 лет с творческими проектами на основе литературных произведений финалистов премии «Глаголица».

Директор Благотворительного фонда «Счастливые истории» Елена Исламова. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Много лет мы шли к тому, чтобы наши победители получили возможность иметь преференции при поступлении в высшие учебные заведения. В этом году приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Глаголица» вошла в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов», — сказала директор Благотворительного фонда «Счастливые истории» Елена Исламова. То есть с этого года победители конкурса получат не только статуэтку, награду и публикацию в альманахе премии, но и дополнительные баллы к экзаменам ЕГЭ при поступлении в вуз.

Одиннадцать лет очный этап конкурса проходил зимой. Организаторы премии «Глаголица» учли пожелания участников и членов жюри и решили сместить сроки приема работ. В этом году впервые очный этап литературной смены пройдет в Казани летом, с 26 по 31 августа. Как сказала «Реальному времени» Ирина Хуснутдинова, до этого не было возможности проводить такой формат летом из-за занятости лагерей:

— Летом они, как правило, полностью забронированы, а найти подходящее место для большой группы бывает довольно сложно. Кроме того, цены на проживание в это время года значительно выше. В этом году мы решили попробовать летний формат, но не исключаем в будущем вернуться к проведению мероприятия в ноябре. Многие организации и индивидуальные спонсоры предпочитают поддерживать более традиционные формы благотворительности, а литература часто оказывается вне их поля зрения. Нам крайне редко помогают с лагерем. Лагерь — самая большая статья затрат, и без дополнительной поддержки бывает очень сложно. Мы надеемся, что сможем привлечь больше внимания к нашим проектам и откроем новые возможности для сотрудничества с теми, кто ценит литературу и искусство.

Интервью с Ириной Хуснутдиновой читайте здесь.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В течение пяти дней дети будут участвовать в литературных мастер-классах. По словам Елены Исламовой, многие финалисты приезжают на очный этап «Глаголицы» не столько за наградами, сколько за участием в этих литературных мастерских.

В конце прошлого года организаторы «Глаголицы» договорились о сотрудничестве с Ассоциацией писателей и издателей России (АСПИР). Ее председатель Сергей Шаргунов предложил на мастер-классы для детей привозить федеральных российских авторов, которые смогли бы поделиться с ребятами писательским опытом. Но 31 января этого года в своем телеграм-канале АСПИР подтвердила ходившие в январе слухи — АСПИР закрыли. А значит, мастер-классы от федеральных писателей под вопросом, кроме тех, кто входит в число жюри. Среди них, кстати, российская писательница Нина Дашевская, которая очень тонко чувствует проблематику подростковой жизни.

Про нашу беседу с Ниной Дашевской читайте здесь.

Но Елена Исламова сказала, что в марте оргкомитет «Глаголицы» поедет на конференцию от Российской государственной детской библиотеки (РГДБ), где проведут переговоры с другими писательскими сообществами. Пока Исламова не уточнила, с кем именно будут переговоры, но она надеется, что этим летом на мастерские все-таки смогут приехать федеральные авторы, которые не входят в состав жюри «Глаголицы».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Еще одно небольшое новшество этого сезона — это обучающие бонусы для конкурсантов, которые вошли в длинный список премии, но не попали в короткий. Они смогут бесплатно пройти открытые мастер-классы, которые будут вести члены жюри.

Новый член жюри

В этом сезоне «золотой» состав экспертов пополнился писательницей Натальей Волковой, которая занимается детской литературой в самых разных форматах. Она не только автор стихов и прозы, но и редактор журнала «Переплет», соорганизатор «ЛитТучки» — видеопроекта, в котором писатели, редакторы и издатели обсуждают детские книги. Литературная карьера Волковой началась с публикаций в интернете. Первым профессиональным признанием стал журнал «Кукумбер», который напечатал ее стихи в марте 2009 года. Затем были участие в семинарах молодых авторов, литературных конкурсах и фестивалях, работа с издательствами.

Волкова пишет стихи для детей, художественную прозу для подростков и познавательные книги. В стихах много языковой игры — рифмы, неожиданные образы, забавные аллюзии. В прозе — внимание к психологическим нюансам, эмоциональному миру ребенка. Познавательные книги, созданные в соавторстве с мужем Василием Волковым, посвящены истории Москвы и старинным профессиям. Некоторые из ее книг иллюстрировала Диана Лапшина. Их сотрудничество началось в интернете: сначала художница нарисовала иллюстрации к нескольким стихотворениям, позже издатель принял книгу. Со временем этот творческий союз стал постоянным.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Одним из знаковых проектов Волковой стал спектакль «Стиховаренье», в основу которого легли ее стихи, а также произведения Марии Рупасовой и Анастасии Орловой. По стихотворению «Бегемот и компот» на «Союзмультфильме» в 2015 году сняли мультфильм. Повесть Волковой «Разноцветный снег» переведена на бенгальский язык. За эту книгу в 2017 году писательница получила диплом Международной литературной премии им. В.П. Крапивина.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».