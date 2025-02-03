АСПИР объявила о прекращении своей деятельности

За три года работы АСПИР реализовала десятки проектов, направленных на поддержку писателей и популяризацию литературы

Фото: Екатерина Петрова

Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР) официально объявила о завершении своей работы. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале организации. В обращении к общественности команда Ассоциации отметила, что больше не имеет возможности продолжать свою деятельность, поблагодарила всех, кто поддерживал их проекты, и выразила надежду, что литературная жизнь в стране продолжит развиваться.

АСПИР была создана в 2020 году и изначально носила название Ассоциация союзов писателей и издателей (АСПИ). В 2022 году организация получила свое окончательное название, объединив крупнейшие писательские сообщества страны, включая Союз писателей России, Союз российских писателей, Российский книжный союз, Союз писателей Москвы и Санкт-Петербурга. Центральной площадкой Ассоциации был Дом Ростовых в Москве.

За три года работы АСПИР реализовала десятки проектов, направленных на поддержку писателей и популяризацию литературы. Среди наиболее значимых инициатив — региональные литературные мастерские во всех федеральных округах, организация литературных резиденций, в которых только в 2022 году приняли участие 230 авторов, творческие командировки, сотрудничество с крупнейшими детскими центрами России. Одним из важных достижений стало проведение в 2022 году Всероссийской творческой мастерской «Мир литературы. Новое поколение» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ассоциация также организовывала международные мероприятия, среди которых Международный литературный форум с участием зарубежных авторов. Важную роль играла поддержка литераторов, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах: в 2022 году помощь получили 50 писателей. В 2023 году АСПИР подписала соглашение о сотрудничестве с Российской государственной детской библиотекой, а также запустила совместный проект с Фондом кино, Министерством цифрового развития и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения, направленный на взаимодействие литераторов и кинематографистов.

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Екатерина Петрова