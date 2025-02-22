Главное — не победа, а выход в плей-офф: «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и прервал серию неудач

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«Ак Барс» прервал серию поражений в чемпионате и досрочно вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В важнейшем для себя матче казанцы дома обыграли «Нефтехимик», который продержался до овертайма. Итоговый счет — 3:2. Несмотря на победу, игра команды была далека от идеала. Как «Ак Барс» выдержал испытание «татарстанским дерби» — в материале «Реального времени».

Изменения в составе — по плану



Анвар Гатиятулин сдержал обещание, данное после поражения в Нижнекамске, и сделал изменения в атакующих тройках. Так, вернулся после травмы Илья Сафонов, не игравший с начала января. Его тренерский штаб поставил в четвертое звено, неожиданно убрав Дмитрия Кателевского, два года выступавшего без пропусков матчей КХЛ.

Самым интригующим стало отсутствие в заявке на игру Ника Петана. Канадский форвард только-только восстановился после травмы, но вообще не вписался в состав в последних трех матчах. Гатиятулин начал двигать легионера еще в третьем периоде в Нижнекамске, перекинув того в нижние звенья. Вместо него в Казани с Дмитрием Яшкиным и Кириллом Семеновым вышел Алексей Пустозеров. Он же выходил при реализации большинства, которое захромало на прошлой неделе.

После игры тренер «Ак Барса» заявил, что Петан не попал в состав из-за повреждения. По словам Гатиятулина, канадский форвард может пропустить ближайшие матчи команды.

— Ник вышел на матчи, но у него все же есть повреждение, которое его беспокоит. И он не может пока играть в полную силу. Обсуждаем момент с медицинским штабом, возможно, отправим его на дополнительное обследование, — сказал Гатиятулин.

Это прозвучало довольно тревожно: неужели Петан подойдет к плей-офф не готовым?

Нелепые голы «Ак Барса»

Каких-либо серьезных перемен в игре не случилось, хотя «Ак Барс» активно начал встречу. Мотивации у игроков хватало, чувствовалось искреннее желание прервать неудачную серию. На руку оказались удаления у гостей, после которых долго на судей ругался тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.

Ни два большинства, ни опасные моменты реализовать «барсы» не смогли. Но забить два гола получилось — оба с курьезом. Вначале в свои ворота шайбу срезал Жан-Себастьен Ди, попутно организовав первое результативное действие для соотечественника из «Ак Барса» Эрика О’Делла. А затем помог защитник «Нефтехимика», заваливший Сафонова на своего голкипера. Филипп Долганов не смог оперативно выбраться из заварушки, оставив ворота пустыми, которые в одно касание поразил Артемий Князев.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Во втором случае Леонтьев даже не стал пытаться оспорить решение судей. Тренерский штаб гостей будто бы даже успокоился. Впрочем, концовка осталась за «Нефтехимиком». Нижнекамцам не хватило лишь точного завершающего броска.

— Начало игры было робким в нашем исполнении, соперник стал давить, забил два гола. Я много лет в хоккее, здесь бывает так, что чем выше накал матча, тем нелепее голы, — высказался о пропущенных шайбах Леонтьев.

«Потеряли концентрацию»

После перерыва на льду «Татнефть Арены» появился другой «Ак Барс». Инертный, который до этого проиграл четыре матча подряд. На самом деле, тревожные сигналы к подобному развитию событий были еще в стартовом отрезке игры. «Нефтехимик» шел впереди по всем основным игровым показателям, кроме голов.

— Мы играли хорошо, просто потеряли концентрацию после первого периода. В последних матчах тоже действовали неплохо, но не могли подобрать ключик к победе, но сегодня его нашли, — объяснил после матча О’Делл некоторую расхлябанность команды.

Начало второго периода получилось абсолютно серым, без запоминающихся моментов. Игра раскрылась на 12-й минуте, когда Андрей Белозеров убежал один на один и не смог переиграть Билялова. «Ак Барс» забрал контроль шайбы, а гости действовали на контратаках. При этом нижнекамцы были гораздо эффективнее. На десятиминутном отрезке «Нефтехимик» перебросал хозяев — 8:1.



В последние пять минут периода «Ак Барс» кардинально перехватил инициативу. Казанцы буквально заперли гостей в их зоне, опасно действуя перед воротами Долганова. Правда, вратарю вступать в игру не пришлось, «барсы» катались без бросков. Казалось, что вот-вот — и нижнекамская оборона дрогнет. Только случилось наоборот. Хлыстов со своей зоны отдал на дальнюю синюю линию, где Никита Хоружев принял шайбу, продвинулся к воротам и прошил Билялова — 2:1.

Гатиятулин снова тасует звенья

Третий период «Ак Барс» начал в большинстве, а затем получил еще одну возможность использовать численный перевес. Однако ни в одном из случаев казанцы отличиться не смогли. Проблемы с реализацией большинства никуда не делись. Хотя бы на этот раз не пропустили, и то радость.

А вот «Нефтехимик» свой момент реализовал. Хоккеисты гостей быстро среагировали на заминку «Ак Барса» со сменой пятерки и провели разящий контрудар. Хоружев нашел на дальней штанге Булата Шафигуллина, который катнул шайбу в ворота — 2:2. Теперь командам предстояло начинать все с начала.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Тут же мог забить Артем Галимов, дважды опасно выкатывался на ворота Илья Сафонов. В обоих моментах классно сыграл Долганов, вратарь гостей проводил очередной отличный матч.

Между тем после пропущенной шайбы Гатиятулин снова пошел на изменения состава. На этот раз сочетания оказались перетасованы полностью. В первую тройку атаки перевели Александра Барабанова, Сафонов начал центрить Галимова и Егора Коршкова, а Никита Дыняк стал выходить с О’Деллом и Семеном Кошелевым. Пустозеров и молодые Радэль Замалтдинов с Артуром Бровкиным досматривали игру на скамейке.

«Барсы» прибавили в движении, но игра все равно перешла в овертайм. В дополнительное время успешнее оказались хозяева. Никита Лямкин набросил, а Дмитрий Яшкин переправил шайбу в ворота — 3:2. Судьи отправились смотреть видеоповтор, в котором не увидели никакого «криминала». Хороший гол, и победа хозяев.

Вышли в плей-офф, но…

«Ак Барс» досрочно вышел в плей-офф КХЛ, одержав победу над «Нефтехимиком». С 74 очками «барсы» стали недосягаемыми для нижнекамской команды, занимающей девятое место на Востоке.

Но вопросы к «Ак Барсу» остались. Несмотря на победу, хорошими выдались лишь начало и концовка матча. В середине встречи казанцы потеряли нить игры, позволив сопернику сравнять счет. Не получилось тренерам восстановить и реализацию большинства, без которой в плей-офф делать нечего.

Вновь остались в тени лидеры команды. Не зря тренерский штаб вторую игру кряду тасует звенья. Барабанов, Галимов, Семенов снова закончили матч без очков, а капитан Яшкин избежал порции критики только за гол в овертайме.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Впрочем, как говорит сам Гатиятулин, главное — добили вопрос с выходом в плей-офф. Давления на игроков «Ак Барса» теперь будет меньше. Осталось поправить игру, большинство, реализацию моментов и так далее…

— У нас была непростая серия, после возвращения домой разобрали ошибки, обратили внимание особенно на начало матча. Важно было переломить эту серию, и ребята сегодня играли самоотверженно, с характером. Победа очень важная. В своей тренерской карьере я был в разных ситуациях и не могу сказать, что это был какой-то спад или кризис. Наверное, только матч с «Торпедо» мы провели совсем не так, как хотели. В остальных матчах у нас были хорошие отрезки, и в Уфе, и в Омске. Правда, после голов соперника появлялись сумбур и спешка. Шли неточные передачи, потери, но моменты были во всех матчах. Если не брать потерю очков, то мы приобрели хороший опыт, который поможет в дальнейшем, — сказал после игры Гатиятулин.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы:

1:0 О'Делл (Лучевников, Бровкин, 05:19)

2:0 Князев (Яруллин, Дыняк, 15:07)

2:1 Хоружев (Хлыстов, 36:09)

2:2 Шафигуллин (Хоружев, 48:46)

3:2 Яшкин (Лямкин, 63:09)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 23 февраля в Казани с «Ладой» в 17.00 по московскому времени. По идее, после решения вопроса с выходом в плей-офф казанская команда должна обрести уверенность в своих силах. Тольяттинцы в этом плане идеальный вариант для проверки.

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