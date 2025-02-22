Главное — не победа, а выход в плей-офф: «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и прервал серию неудач
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«Ак Барс» прервал серию поражений в чемпионате и досрочно вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В важнейшем для себя матче казанцы дома обыграли «Нефтехимик», который продержался до овертайма. Итоговый счет — 3:2. Несмотря на победу, игра команды была далека от идеала. Как «Ак Барс» выдержал испытание «татарстанским дерби» — в материале «Реального времени».
Изменения в составе — по плану
Анвар Гатиятулин сдержал обещание, данное после поражения в Нижнекамске, и сделал изменения в атакующих тройках. Так, вернулся после травмы Илья Сафонов, не игравший с начала января. Его тренерский штаб поставил в четвертое звено, неожиданно убрав Дмитрия Кателевского, два года выступавшего без пропусков матчей КХЛ.
Самым интригующим стало отсутствие в заявке на игру Ника Петана. Канадский форвард только-только восстановился после травмы, но вообще не вписался в состав в последних трех матчах. Гатиятулин начал двигать легионера еще в третьем периоде в Нижнекамске, перекинув того в нижние звенья. Вместо него в Казани с Дмитрием Яшкиным и Кириллом Семеновым вышел Алексей Пустозеров. Он же выходил при реализации большинства, которое захромало на прошлой неделе.
После игры тренер «Ак Барса» заявил, что Петан не попал в состав из-за повреждения. По словам Гатиятулина, канадский форвард может пропустить ближайшие матчи команды.
— Ник вышел на матчи, но у него все же есть повреждение, которое его беспокоит. И он не может пока играть в полную силу. Обсуждаем момент с медицинским штабом, возможно, отправим его на дополнительное обследование, — сказал Гатиятулин.
Это прозвучало довольно тревожно: неужели Петан подойдет к плей-офф не готовым?
Нелепые голы «Ак Барса»
Каких-либо серьезных перемен в игре не случилось, хотя «Ак Барс» активно начал встречу. Мотивации у игроков хватало, чувствовалось искреннее желание прервать неудачную серию. На руку оказались удаления у гостей, после которых долго на судей ругался тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
Ни два большинства, ни опасные моменты реализовать «барсы» не смогли. Но забить два гола получилось — оба с курьезом. Вначале в свои ворота шайбу срезал Жан-Себастьен Ди, попутно организовав первое результативное действие для соотечественника из «Ак Барса» Эрика О’Делла. А затем помог защитник «Нефтехимика», заваливший Сафонова на своего голкипера. Филипп Долганов не смог оперативно выбраться из заварушки, оставив ворота пустыми, которые в одно касание поразил Артемий Князев.
Во втором случае Леонтьев даже не стал пытаться оспорить решение судей. Тренерский штаб гостей будто бы даже успокоился. Впрочем, концовка осталась за «Нефтехимиком». Нижнекамцам не хватило лишь точного завершающего броска.
— Начало игры было робким в нашем исполнении, соперник стал давить, забил два гола. Я много лет в хоккее, здесь бывает так, что чем выше накал матча, тем нелепее голы, — высказался о пропущенных шайбах Леонтьев.
«Потеряли концентрацию»
После перерыва на льду «Татнефть Арены» появился другой «Ак Барс». Инертный, который до этого проиграл четыре матча подряд. На самом деле, тревожные сигналы к подобному развитию событий были еще в стартовом отрезке игры. «Нефтехимик» шел впереди по всем основным игровым показателям, кроме голов.
— Мы играли хорошо, просто потеряли концентрацию после первого периода. В последних матчах тоже действовали неплохо, но не могли подобрать ключик к победе, но сегодня его нашли, — объяснил после матча О’Делл некоторую расхлябанность команды.
Начало второго периода получилось абсолютно серым, без запоминающихся моментов. Игра раскрылась на 12-й минуте, когда Андрей Белозеров убежал один на один и не смог переиграть Билялова. «Ак Барс» забрал контроль шайбы, а гости действовали на контратаках. При этом нижнекамцы были гораздо эффективнее. На десятиминутном отрезке «Нефтехимик» перебросал хозяев — 8:1.
В последние пять минут периода «Ак Барс» кардинально перехватил инициативу. Казанцы буквально заперли гостей в их зоне, опасно действуя перед воротами Долганова. Правда, вратарю вступать в игру не пришлось, «барсы» катались без бросков. Казалось, что вот-вот — и нижнекамская оборона дрогнет. Только случилось наоборот. Хлыстов со своей зоны отдал на дальнюю синюю линию, где Никита Хоружев принял шайбу, продвинулся к воротам и прошил Билялова — 2:1.
Гатиятулин снова тасует звенья
Третий период «Ак Барс» начал в большинстве, а затем получил еще одну возможность использовать численный перевес. Однако ни в одном из случаев казанцы отличиться не смогли. Проблемы с реализацией большинства никуда не делись. Хотя бы на этот раз не пропустили, и то радость.
А вот «Нефтехимик» свой момент реализовал. Хоккеисты гостей быстро среагировали на заминку «Ак Барса» со сменой пятерки и провели разящий контрудар. Хоружев нашел на дальней штанге Булата Шафигуллина, который катнул шайбу в ворота — 2:2. Теперь командам предстояло начинать все с начала.
Тут же мог забить Артем Галимов, дважды опасно выкатывался на ворота Илья Сафонов. В обоих моментах классно сыграл Долганов, вратарь гостей проводил очередной отличный матч.
Между тем после пропущенной шайбы Гатиятулин снова пошел на изменения состава. На этот раз сочетания оказались перетасованы полностью. В первую тройку атаки перевели Александра Барабанова, Сафонов начал центрить Галимова и Егора Коршкова, а Никита Дыняк стал выходить с О’Деллом и Семеном Кошелевым. Пустозеров и молодые Радэль Замалтдинов с Артуром Бровкиным досматривали игру на скамейке.
«Барсы» прибавили в движении, но игра все равно перешла в овертайм. В дополнительное время успешнее оказались хозяева. Никита Лямкин набросил, а Дмитрий Яшкин переправил шайбу в ворота — 3:2. Судьи отправились смотреть видеоповтор, в котором не увидели никакого «криминала». Хороший гол, и победа хозяев.
Вышли в плей-офф, но…
«Ак Барс» досрочно вышел в плей-офф КХЛ, одержав победу над «Нефтехимиком». С 74 очками «барсы» стали недосягаемыми для нижнекамской команды, занимающей девятое место на Востоке.
Но вопросы к «Ак Барсу» остались. Несмотря на победу, хорошими выдались лишь начало и концовка матча. В середине встречи казанцы потеряли нить игры, позволив сопернику сравнять счет. Не получилось тренерам восстановить и реализацию большинства, без которой в плей-офф делать нечего.
Вновь остались в тени лидеры команды. Не зря тренерский штаб вторую игру кряду тасует звенья. Барабанов, Галимов, Семенов снова закончили матч без очков, а капитан Яшкин избежал порции критики только за гол в овертайме.
Впрочем, как говорит сам Гатиятулин, главное — добили вопрос с выходом в плей-офф. Давления на игроков «Ак Барса» теперь будет меньше. Осталось поправить игру, большинство, реализацию моментов и так далее…
— У нас была непростая серия, после возвращения домой разобрали ошибки, обратили внимание особенно на начало матча. Важно было переломить эту серию, и ребята сегодня играли самоотверженно, с характером. Победа очень важная. В своей тренерской карьере я был в разных ситуациях и не могу сказать, что это был какой-то спад или кризис. Наверное, только матч с «Торпедо» мы провели совсем не так, как хотели. В остальных матчах у нас были хорошие отрезки, и в Уфе, и в Омске. Правда, после голов соперника появлялись сумбур и спешка. Шли неточные передачи, потери, но моменты были во всех матчах. Если не брать потерю очков, то мы приобрели хороший опыт, который поможет в дальнейшем, — сказал после игры Гатиятулин.
«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
Голы:
1:0 О'Делл (Лучевников, Бровкин, 05:19)
2:0 Князев (Яруллин, Дыняк, 15:07)
2:1 Хоружев (Хлыстов, 36:09)
2:2 Шафигуллин (Хоружев, 48:46)
3:2 Яшкин (Лямкин, 63:09)
Следующий матч «Ак Барс» проведет 23 февраля в Казани с «Ладой» в 17.00 по московскому времени. По идее, после решения вопроса с выходом в плей-офф казанская команда должна обрести уверенность в своих силах. Тольяттинцы в этом плане идеальный вариант для проверки.
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