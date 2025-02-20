«Жители пригородов — те же казанцы»: Метшин попросил Минниханова удвоить поддержку

Власти города рассчитывают поднять дотации на развитие социальной инфраструктуры

Фото: Мария Зверева

Свыше 70% ввода жилья в республике в прошлом году обеспечила Казань с пригородами, поэтому власти столицы на сессии Казгордумы попросили раиса РТ увеличить вдвое бюджетную поддержку на развитие социальной инфраструктуры. Отдельные программы нужны по капремонту детсадов, содержанию ливневок, обновлению трамвайных путей в городе, отмечали депутаты. Рустам Минниханов напомнил о приоритетах страны в условиях спецоперации, обещал изучить предложения и приветствовал инициативы поддержки бойцов СВО, включая создание реабилитационного центра на базе неработающего летнего лагеря для детей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Средняя зарплата в Казани — 90 500 рублей

Санкции и внешнеполитическое давление не помешали Казани сохранить темпы развития в минувшем году. В городе мобилизовали 350 млрд рублей налогов. Доходы бюджета составили свыше 58 млрд рублей, расходы — свыше 54 млрд, львиная доля из них пришлась на отрасли социально-культурной сферы.

Индекс промышленного производства — 109,6%. Объем отгруженных товаров собственного производства вырос почти на 20%, до 840 млрд рублей. В общем объеме отгрузки 80% занимает продукция обрабатывающих отраслей (+20%). Основной вклад внесли предприятия оборонно-промышленного комплекса. Объем валового территориального продукта по итогам года ожидается более 1,6 трлн рублей.

В городе мобилизовали 350 млрд рублей налогов, сообщил мэр. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям города увеличилась на 21% и превысила 90 тысяч рублей. Казань улучшила свои позиции среди городов-миллионников России по этому показателю, переместившись с 4-го на 3-е место, а 10 лет назад, напомню, мы были восьмыми, — сообщил Ильсур Метшин в своем докладе.

Город посетило 4,5 млн туристов, но столица движется к планке в 5 млн гостей в год. В прошедшем году они потратили в столице РТ более 30 млрд рублей, или на треть больше, чем годом ранее.

Казань оказалась единственным миллионником в ПФО с положительной динамикой рождаемости — за год родилось 19 594 малыша, или на 1,5% больше, чем в 2023-м. Крепнет тренд на многодетные семьи, отметил мэр.

«Справедливо, если бы мы получали не треть, а две трети»

Активно развивается строительство: в Казани сдали рекордные объемы жилья — свыше 1,4 млн кв.м. Это 41% от введенного в республике, а если посчитать вместе с пригородами, получается 70,8%, отметил мэр.

— Ни для кого не секрет, что жители этих пригородов по сути — те же казанцы — они работают, учатся, везут детей в школы и садики, занимаются спортом и отдыхают в Казани. И было бы справедливо, если бы мы получали поддержку для развития социальной инфраструктуры из республики: не треть, как сейчас, а практически две трети.

Жители пригородов по сути — те же казанцы, считает Ильсур Метшин. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Рекорд Казань побила и по сумме освоенных средств на дорожно-строительные работы — 45,3 млрд рублей. Были реализованы крупные проекты — Вознесенский тракт, Горьковское шоссе, а общая площадь ремонта и строительства дорог составила более 2,4 млн кв.м или на треть больше, чем годом ранее.

Оборот МСБ вырос до 856 млрд рублей

Малый бизнес в Казани, по словам мэра, приспособился к реалиям и показал рост по всем показателям. Количество субъектов МСБ выросло более, чем на тысячу — до 83 872. Доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте — 42,5%. Численность занятых — 384 тысячи человек или треть работающего населения города. Оборот вырос на 13% и составил 856 млрд рублей. Налоговые поступления в городскую казну от субъектов малого и среднего бизнеса выросли на 45% и составили 11,7 млрд рублей — это почти половина из налоговых поступлений в бюджет.

В шести промпарках Казани сегодня работают 642 резидента. Объем их отгруженной продукции — 102 млрд рублей, налоговые платежи в консолидированный бюджет — 12,5 млрд. Новый масштабный проект — площадка «Северные ворота», где СИБУР и другие резиденты реализуют проекты с объемом инвестиций в 88 млрд рублей и создадут тысячу новых рабочих мест.

Поступления от рекламы в бюджет превысили 383 млн, а среднегодовой доход составил 410 млн рублей. Объем казанского рынка наружной рекламы — один из самых больших среди городов-миллионников — 977 млн рублей (по итогам 1 полугодия 2024 года).

Поступления от рекламы в бюджет превысили 383 млн, сообщили на сессии. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Город ожидает увеличения в объеме инвестиций по итогам года -389 млрд (+38 млрд) рублей. Среди инвестпроектов на сессии выделили «Авиационные интерьеры» на территории «Химграда», комплекс «АРТ центр» по ул. Николая Ершова, строительство «Центра спорта «ФИЗРА» рядом с ЖК «Салават Купере».

«Рассмотрим. Но все сразу не получится»

Как потенциально серьезную проблему Метшин обозначил вопрос утилизации отходов. «В Казани сегодня действует единственный полигон на Мамадышском тракте, вторую очередь которого открыли недавно. Но его вместимость рассчитана на 3 года», указал он, добавив, что город продвигает новые экологические проекты.

Городские депутаты обратили внимание еще на ряд насущных проблем. В частности, Рустам Рамазанов указал на плачевное состояние ливневок в городе и поинтересовался — есть ли программы для их ремонта. Сейчас на балансе города 500 км сетей ливневой канализации. Мэр признался, что их ремонтом занимаются «пока по остаточному принципу».

Динара Халимдарова спросила, когда в Казани появится возможность постоплаты на муниципальных парковках. Так расплачиваются водители Москвы и еще 9 городов. Ильсур Метшин сообщил, что в городе продолжается работа в этом направлении и добавил, что на 22 участках дорог у социальных учреждений водителям добавят бесплатного времени с 15 до 30 минут.

Людмила Андреева обратилась не к мэру, а напрямую к раису республики, попросив его содействия в запуске отдельной программы для капитального ремонта детсадов. По ее словам, многие дошкольные учреждения требуют обновления.

Людмила Андреева обратилась не к мэру, а напрямую к раису республики, попросив его содействия в запуске отдельной программы для капитального ремонта детсадов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Мы внимательно рассмотрим, программа есть. Но вы должны понимать, что сегодня идёт специальная военная операция и вся страна должна работать, в том числе и наша республика, по тем задачам, которые связаны с обороноспособностью. Не секрет, что большие ресурсы нам нужны для решения этих задач. Поэтому все, что вы сказали, мы обязательно реализуем, но все сразу не получится, — ответил Рустам Минниханов.

В Казани создадут реабилитационный центр для бойцов СВО

К теме спецоперации обратился и председатель Координационного совета помощи СВО Казани, соучредитель и председатель отделения межрегиональной общественной организации «Союз Десантников» по РТ Юрий Суворов. Он предложил создать в Казани реабилитационный загородный центр для участников СВО, где бойцы могли поправить свое здоровье и получить психологическую помощь. По его словам, такой центр можно организовать центр на базе одного из неработающих детских загородных лагерей, где еще не проходил капремонт. После реконструкции летом здесь отдыхали бы дети, а в остальное время бойцы могли бы проходить курсы реабилитации и участвовать в групповых занятиях. Эту идею приветствовал Рустам Минниханов и пообещал поддержку.

Эту идею приветствовал Рустам Минниханов и пообещал поддержку. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Алексей Серов обратился к транспортной проблеме. По его словам, в сфере пассажирских перевозок общественным транспортом в Казани наметился «явный кризис». Ушли 8 перевозчиков, бросив машины и людей. У самих горожан нет резона использовать «Транспортную карту», а компенсации за перевозки льготников ниже чем себестоимость поездки. Отдельно остановился на сокращении и закрытии автобусных маршрутов и необходимости переходить брутто-контракты в сфере перевозок. Кроме того, нужна программа обновления инфраструктуры для электротранспорта: многие трамвайные пути пришли в негодности, изношены и контактные сети на троллейбусных маршрутах.

Все озвученные вопросы Рустам Минниханов назвал «очень серьёзными» и пообещал взять в работу: «Я думаю, все, что вы сказали, мы постараемся взять, у нас память неплохая. Постараемся по многим этим вопросам подготовить пути решения. Да, сразу они решаться не будут, но посмотрите — по коммунальной инфраструктуре есть решение. И по дворам, думаю, через год-два мы эту программу завершим, и у нас будут возможности решать уже другие серьёзные задачи».