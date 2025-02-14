«Ак Барс» с сухим счетом проиграл в Уфе «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» проиграл в Уфе «Салавату Юлаеву» со счетом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина уступила во второй игре подряд.



В составе победителей шайбы забросили Артем Набиев, Денис Ян и Джошуа Ливо. Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой оформил шатаут, отразив все броски соперника.

«Ак Барс» в третий раз в текущем сезоне проиграл в «зеленом дерби». «Салават Юлаев» победил во всех трех играх с казанцами в Уфе.

В случае победы «Ак Барс» мог гарантировать себе досрочный выход в плей-офф КХЛ. «Салават Юлаев» обошел «барсов» в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка. В активе команды Гатиятулина осталось 72 балла.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 16 февраля в Омске с «Авангардом» в 14.00 по московскому времени.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы:

1:0 Набиев (Черный, Варлов, 27:21)

2:0 Ян (Алалыкин, 49:25)

3:0 Ливо

Зульфат Шафигуллин