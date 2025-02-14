Потеряли два места сразу за один матч: УНИКС остался сломлен «Зенитом»
Четвертое дерби сезона между «Зенитом» и УНИКСом оправдало все ожидания, став самым горячим матчем игрового дня. Казанцы претендовали на рекорд побед в регулярке и всеми силами пытались удержать первую строчку турнирной таблицы. Но счет 90:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19) беспощадно сломил серию — в итоге клуб из столицы Татарстана пропустил вперед не только «Зенит», но и ЦСКА. Две позиции вниз — такова цена ошибок УНИКСа в этом принципиальном противостоянии. Подробнее — в материале «Реального времени».
Короткая скамейка — главная причина поражения УНИКСа
Еще в начале февраля рулевой казанцев Велимир Перасович предрекал катастрофу: Тони Тейлор, Михаил Беленицкий, Луи Лабери и Сергей Торопов выпали из-за травм. Хотя последний все же вышел на паркет, скамейка запасных УНИКСа оказалась катастрофически укорочена. И это был решающий момент встречи.
Если бы эти травмы произошли перед длительной паузой, казанцы, возможно, и не выглядели бы столь бледно. А вот у «Зенита» — полная противоположность: произошло возвращение самого результативного игрока Единой лиги Алексея Шведа. Это был серьезный козырь в рукаве питерцев.
Лучшая защита — это нападение. Так решил УНИКС в самом начале матча, когда Дмитрий Кулагин случайно налетел на Сергея Карасева из «Зенита», сразу заявив о своих намерениях. Но бело-голубые мгновенно ответили, создав отрыв в пять очков — 5:0. И здесь УНИКС наткнулся на то, что играть на выезде это всегда непросто, к тому же, череда побед выматывает не только физически, но и эмоционально. Моральный багаж последних матчей давал о себе знать.
Джокер в рукаве Паскуаля — Алексей Швед
В ход пошли тяжелые пушки: на четвертой минуте на площадку вышел 35-летний ветеран Маркос Найт, за ним последовали Джален Рэйнольдс и, наконец, Хавьер Паскуаль выпустил своего джокера — Алексея Шведа.
После фола Бэйкона на Артеме Комолове у казанцев взорвался Джален Рэйнольдс. Нужно понимать, что эмоциональность Джалена — это рулетка, способная как принести победу, так и обернуться против команды. Но Перасович уже привык следить за своим подопечным, чтобы в нужный момент посадить его на скамейку. Такое охлаждение хотя и помогало, но ненадолго, ведь уже к началу четвертой четверти у американского баскетболиста было четыре фола.
Результативность отошла на второй план. «Зенит» эффективно подавлял казанцев в своей краске, а УНИКС отчаянно пытался сократить отрыв, действуя преимущественно за счет трехочковых Найта, эффектного данка Исмаэля Бако и штрафных бросков. Однако питерцы держали инициативу, превосходя соперника по количеству перехватов и общей игре. Первая четверть осталась за «Зенитом».
Первая половина матча завершилась в пользу казанцев
Вторая четверть началась с дежавю. Произошел тот же эпизод, что и первом отрезке, между любителями контакта: экс-игрока УНИКСа Георгия Жбанова и нынешнего лидера казанцев Найта. Жбанов отправился в полет после контакта, а Найт получил фол в атаке. Ответка не заставила себя ждать — игрок УНИКСа тут же ответил тем же, подарив казанцам владение. Жбанов же, вспомнив бальное прошлое, остановил вброс мяча… ногой.
Центр внимания затем переместился на Лопатина. Два фола подряд — сначала неловкий контакт с Карасевым, отправивший последнего на паркет, а затем — столкновение с Фрейзером. Тренерский штаб, справедливо опасаясь, что Лопатин быстро наберет пять фолов, отправил его на скамейку. Его участь разделил и Рэйнольдс, также заработавший три фола. Ситуация на площадке обострилась — замены практически нет, и Лопатин вынужден был вернуться на площадку, подстраховывая Найта, Бако, Кулагина и Акун-Перселла.
Но настоящего триумфа казанцы добились за минуту до конца первой половины, увеличив отрыв до +10. Команда поймала кураж, Найт блестяще действовал в быстрых атаках, доказав, что его выбор на «Матч всех звезд» был отнюдь не случайным. Итоговый +15 к большому перерыву вдохновлял, но ненадолго.
Концовка матча стала шоу-таймом для питерцев
Во второй половине «Зенит» кардинально изменил тактику, нейтрализовав Акун-Перселла и сократив отрыв до восьми очков, но при этом накопив фолы. Несмотря на отсутствие Шведа в первой половине, питерцы, в упорной борьбе, сменив акцент с количества на качество, вышли вперед — 68:64 к концу третьей четверти.
И в этот момент УНИКС понес катастрофическую потерю не в борьбе под кольцом, а на скамейке запасных. За пару секунд до сирены третьей четверти пять фолов заработал Лопатин, получив от главного тренера Перасовича порцию отборной ругани.
За пять минут до финальной сирены характер казанцев будто сломался. «Зенит» набрал 10 очков, выйдя вперед — 81:71.
Казань пыталась отыграться, сокращая разрыв, но питерцы отвечали на каждый бросок, хладнокровно убивая время. УНИКС уже не мог вернуть инициативу. Концовка стала настоящим шоу-таймом для Дуэйна Бэйкона — самого результативного игрока матча. Он вколотил эффектный последний мяч с передачи Фрейзера.
Статистика встречи:
«Зенит» — УНИКС — 92:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19).
Лидеры казанцев: Маркос Найт (24), ДеВон Акун-Перселл (20 + 8 подборов), Дмитрий Кулагин (15 + 7 подборов + 8 передач), Исмаэль Бако (15 + 6 подборов + 6 перехватов);
Лидеры питерцев: Дуэйн Бэйкон (30), Алексей Швед (15 + 5 подборов + 7 передач), Трент Фрэйзер (11), Окаро Уайт (11), Георгий Жбанов (10), Винс Хантер (8 + 9 подборов).
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