Потеряли два места сразу за один матч: УНИКС остался сломлен «Зенитом»

Фото: Динар Фатыхов

Четвертое дерби сезона между «Зенитом» и УНИКСом оправдало все ожидания, став самым горячим матчем игрового дня. Казанцы претендовали на рекорд побед в регулярке и всеми силами пытались удержать первую строчку турнирной таблицы. Но счет 90:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19) беспощадно сломил серию — в итоге клуб из столицы Татарстана пропустил вперед не только «Зенит», но и ЦСКА. Две позиции вниз — такова цена ошибок УНИКСа в этом принципиальном противостоянии. Подробнее — в материале «Реального времени».

Короткая скамейка — главная причина поражения УНИКСа

Еще в начале февраля рулевой казанцев Велимир Перасович предрекал катастрофу: Тони Тейлор, Михаил Беленицкий, Луи Лабери и Сергей Торопов выпали из-за травм. Хотя последний все же вышел на паркет, скамейка запасных УНИКСа оказалась катастрофически укорочена. И это был решающий момент встречи.

Если бы эти травмы произошли перед длительной паузой, казанцы, возможно, и не выглядели бы столь бледно. А вот у «Зенита» — полная противоположность: произошло возвращение самого результативного игрока Единой лиги Алексея Шведа. Это был серьезный козырь в рукаве питерцев.

Лучшая защита — это нападение. Так решил УНИКС в самом начале матча, когда Дмитрий Кулагин случайно налетел на Сергея Карасева из «Зенита», сразу заявив о своих намерениях. Но бело-голубые мгновенно ответили, создав отрыв в пять очков — 5:0. И здесь УНИКС наткнулся на то, что играть на выезде это всегда непросто, к тому же, череда побед выматывает не только физически, но и эмоционально. Моральный багаж последних матчей давал о себе знать.



Джокер в рукаве Паскуаля — Алексей Швед

В ход пошли тяжелые пушки: на четвертой минуте на площадку вышел 35-летний ветеран Маркос Найт, за ним последовали Джален Рэйнольдс и, наконец, Хавьер Паскуаль выпустил своего джокера — Алексея Шведа.

После фола Бэйкона на Артеме Комолове у казанцев взорвался Джален Рэйнольдс. Нужно понимать, что эмоциональность Джалена — это рулетка, способная как принести победу, так и обернуться против команды. Но Перасович уже привык следить за своим подопечным, чтобы в нужный момент посадить его на скамейку. Такое охлаждение хотя и помогало, но ненадолго, ведь уже к началу четвертой четверти у американского баскетболиста было четыре фола.



Результативность отошла на второй план. «Зенит» эффективно подавлял казанцев в своей краске, а УНИКС отчаянно пытался сократить отрыв, действуя преимущественно за счет трехочковых Найта, эффектного данка Исмаэля Бако и штрафных бросков. Однако питерцы держали инициативу, превосходя соперника по количеству перехватов и общей игре. Первая четверть осталась за «Зенитом».

Маркос Найт. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Первая половина матча завершилась в пользу казанцев

Вторая четверть началась с дежавю. Произошел тот же эпизод, что и первом отрезке, между любителями контакта: экс-игрока УНИКСа Георгия Жбанова и нынешнего лидера казанцев Найта. Жбанов отправился в полет после контакта, а Найт получил фол в атаке. Ответка не заставила себя ждать — игрок УНИКСа тут же ответил тем же, подарив казанцам владение. Жбанов же, вспомнив бальное прошлое, остановил вброс мяча… ногой.



Центр внимания затем переместился на Лопатина. Два фола подряд — сначала неловкий контакт с Карасевым, отправивший последнего на паркет, а затем — столкновение с Фрейзером. Тренерский штаб, справедливо опасаясь, что Лопатин быстро наберет пять фолов, отправил его на скамейку. Его участь разделил и Рэйнольдс, также заработавший три фола. Ситуация на площадке обострилась — замены практически нет, и Лопатин вынужден был вернуться на площадку, подстраховывая Найта, Бако, Кулагина и Акун-Перселла.

Но настоящего триумфа казанцы добились за минуту до конца первой половины, увеличив отрыв до +10. Команда поймала кураж, Найт блестяще действовал в быстрых атаках, доказав, что его выбор на «Матч всех звезд» был отнюдь не случайным. Итоговый +15 к большому перерыву вдохновлял, но ненадолго.

Концовка матча стала шоу-таймом для питерцев

Во второй половине «Зенит» кардинально изменил тактику, нейтрализовав Акун-Перселла и сократив отрыв до восьми очков, но при этом накопив фолы. Несмотря на отсутствие Шведа в первой половине, питерцы, в упорной борьбе, сменив акцент с количества на качество, вышли вперед — 68:64 к концу третьей четверти.

И в этот момент УНИКС понес катастрофическую потерю не в борьбе под кольцом, а на скамейке запасных. За пару секунд до сирены третьей четверти пять фолов заработал Лопатин, получив от главного тренера Перасовича порцию отборной ругани.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За пять минут до финальной сирены характер казанцев будто сломался. «Зенит» набрал 10 очков, выйдя вперед — 81:71.

Казань пыталась отыграться, сокращая разрыв, но питерцы отвечали на каждый бросок, хладнокровно убивая время. УНИКС уже не мог вернуть инициативу. Концовка стала настоящим шоу-таймом для Дуэйна Бэйкона — самого результативного игрока матча. Он вколотил эффектный последний мяч с передачи Фрейзера.

Статистика встречи:

«Зенит» — УНИКС — 92:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19).

Лидеры казанцев: Маркос Найт (24), ДеВон Акун-Перселл (20 + 8 подборов), Дмитрий Кулагин (15 + 7 подборов + 8 передач), Исмаэль Бако (15 + 6 подборов + 6 перехватов);

Лидеры питерцев: Дуэйн Бэйкон (30), Алексей Швед (15 + 5 подборов + 7 передач), Трент Фрэйзер (11), Окаро Уайт (11), Георгий Жбанов (10), Винс Хантер (8 + 9 подборов).