От изобилия — к инвестиционной засухе: что ждет АПК на высоком «ключе»

Татарстанские инвесторы остановят новые инвестиции в агропромышленный комплекс до снижения ключевой ставки ЦБ

Фото: Динар Фатыхов

«Сегодня очень дорогие деньги, поэтому обещать масштабных инвестиций не будем. Но и замораживать запущенные проекты не станем, доведем до выхода», — обрисовал перспективы гендиректор агрофирмы «Чистополье» Наиль Залаков. На этом фоне прирост сельхозпродукции планируется скромным: на 10% к 2030 году. Производство молока вырастет — с 2,3 до 2,6 млн тонн, мяса КРС — с 508 до 558 тысяч тонн, яиц — с 1,6 до 1,9 млрд штук, и во многом за счет рекордных инвестиций прошлых лет. Рустам Минниханов призвал бизнес нацелиться на переработку, а аграрии обеспокоены повторением в этом году летней засухи прошлого года, когда на 3 млрд убытка получили 100 млн компенсации. Подробнее — в материале «Реального времени».

Догнать Краснодар

2024 год оказался далеко не лучшим по климатическим условиям, но аграрии Татарстана смогли подняться с пятого на третье место по объему валовой продукции, пропустив вперед Краснодарский край и Ростовскую область. С этого важного достижения глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров начал отчет на годовой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

Приблизиться вплотную к сильнейшим южным регионам страны получилось впервые, заметил Рустам Минниханов по приезде в «Казань Экспо». Здесь с раннего утра раис Татарстана вместе с новым заместителем министра сельского хозяйства РФ Максимом Боровым неторопливо осматривал экспозицию «Казань Агро», после чего в хорошем расположении духа провел отчетную коллегию.

1 / 50 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева



realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева



realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

Инвестиционный задел

Гордиться есть чем. Инвестиции в АПК республики составили 165 млрд рублей, сообщил Рустам Минниханов. Если раньше инвестиционная нагрузка воспринималась как долговое бремя, то после повышения ключевой ставки превратилась в преимущество. Без этих вложений «выжать» из АПК больше урожая зерновых, молока, мяса на уровне южных конкурентов оказалось бы проблематичным.

По итогам 2024 года валовой объем продукции сельского хозяйства вырос на 10% и составил 341,3 млрд рублей, сообщил глава Минсельхоза РТ. Впереди оказался Краснодарский край с выручкой в 599,2 млрд и Ростовская область с 380,6 млрд рублей. Произведено 2,3 млн тонн молока, 508 тысяч тонн мяса, 1,6 млрд штук яиц.

— Выручка сельхозпредприятий на фоне роста закупочных цен впервые превысит 200 млрд рублей, а рентабельность — 10%, — сообщил Зяббаров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Правда, эти цифры не внушают оптимизма, так как на фоне высокой инфляции аграрии «не генерируют достаточную прибыль для расширенного воспроизводства», заметил он.

— К тому же инвестиционная нагрузка серьезно сказывается на финансовых результатах отрасли. За республикой — более 25% от всех капвложений в Приволжском федеральном округе, — сообщил министр.

В среднем инвесторы ежегодно вкладывали до 30 млрд рублей. В прошлом году введено в эксплуатацию шесть молочных комплексов на 8,6 тыс. голов. На разных стадиях реализации находятся еще шесть инвестпроектов на 13,2 тыс. голов коров.

Три главных проекта АПК

— Нам очень важны проекты в птицеводстве: «Ак Барс Холдинг» строит в Апастовском и Пестречинском районах (мясо птицы), а «Чистополье» — в Лениногорском районе (мясо индейки). Это даст прирост в 19 тыс. тонн мяса птицы и 650 млн штук яиц, — сделал акцент Марат Зяббаров.

На этом фоне господдержка не выглядит впечатляющей. В прошлом году аграрии получили 5,7 млрд рублей, в этом году она коснется лишь животноводов. Для них предусмотрено 4 млрд рублей. Еще 2 млрд рублей дает республика на мелиорацию, которая стала оживать в прошлом году. Кроме того, федеральные субсидии получают экспортеры на компенсацию транспортных расходов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Но в этом году инвестиционный поток пойдет, скорее всего, на спад, опасается глава Минсельхозпрода РТ.

— С ростом стоимости кредитов отдельным риском может стать снижение запланированных инвестиций, — отметил Марат Зяббаров.

На этом фоне прирост сельхозпродукции планируется скромным: на 10% к 2030 году. Производство молока вырастет — с 2,3 до 2,6 млн тонн, мяса КРС — с 508 до 558 тысяч тонн, яиц — с 1,6 до 1,9 млрд штук, и во многом за счет рекордных инвестиций прошлых лет.

— Но, может, Татарстан согласится увеличить параметры, — попытался уговорить замминистра сельского хозяйства РФ Максим Боровой, но не получил положительного ответа.

Новых инвестпроектов не ждите

— Инвестиционный ход будет зависеть от позиции правительства РФ. Сегодня очень дорогие деньги, поэтому в этом году мы нацелены на повышение эффективности существующих... — пояснил позднее гендиректор агрофирмы «Чистополье» Наиль Залаков. — Говорить об инвестициях пока рановато. Думаю, что в этом году при таких дорогих деньгах наш основной настрой будет на текущих производствах. Мы продолжим ряд проектов, о которых объявили в прошлом году. Никакой заморозки не планируем, но и масштабных инвестиций обещать не станем. А проект по выпуску индейки запустим ближе к лету.

ГК «Красный Восток» также не планирует запуск новых проектов. По словам Аделя Хайруллина, в этом году планируется вложить 1 млрд рублей в закупку техники и строительство кормовых центров — на этом все.

— Строим за счет собственных источников. При таких ставках кредиты не берем, — отрезал он.

За счет инвестиций прошлых лет продолжатся другие проекты. В Кукморе в мае планируют начать строительство молочного комбината за 3 млрд рублей, рассказал «Реальному времени» глава Кукморского района Сергей Димитриев. В Апастово ждут начала строительства птицефабрики по выпуску яиц без опасений.

Больше всего аграриев волнует летняя засуха. А точнее, справедливые выплаты по страховым договорам.

— Агрострахование — инструмент в России новый, а во всем мире понятный. Конечно, есть положительные моменты в агростраховании, и этот инструмент совершенствуется. Татарстан из-за непогоды потерял в прошлом году 3 млрд рублей, это ущерб от недополученного урожая. А выплата — 100 млн. Да, мы, может, плохо работаем. Мы в такие программы идем, но хотели бы диверсификации, — рассказал Наиль Залаков.

1 / 37 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов