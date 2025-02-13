«Стрела» выиграла Кубок федерации футбола Татарстана

«Стрела» атакует ворота «Нефтехимика» . Фото: Динар Фатыхов

В футбольно-легкоатлетическом манеже завершился 11-й Кубок федерации футбола Татарстана среди молодежных команд. В этом сезоне в Казань приехали две команды — это молодежные коллективы «Оренбурга» и «Нефтехимика». Хозяевами турнира могут считаться сразу три дружины — молодежная команда «Рубина», а также «Стрела» и «Трудовые резервы». Подробнее о том, как прошел турнир, — в материале «Реального времени».

Пришел, дебютировал, победил!

Впервые Кубок федерации футбола Татарстана состоялся в 2015 году и с тех пор проходит ежегодно. В десяти предыдущих турнирах участвовала 21 команда, спортсмены представляли 19 городов 11 субъектов Российской Федерации. Это Кировская, Нижегородская, Пензенская, Оренбургская, Пермская, Самарская, Свердловская и Ульяновская области, а также республики Башкортостан и Удмуртия.

Ранее в турнире побеждали семь команд, дважды это удавалось сделать челнинскому «КАМАЗу», казанским «Нэфису» и «Соколу», который выиграл прошлогодний турнир, а ранее побеждал под названием «Смена». Дважды турнир выигрывали гости из Ульяновской области — команды Димитровграда и, собственно, Ульяновска. Чаще всего — шесть раз — на Кубок ФФРТ приезжала ульяновская «Волга».

В этом сезоне в Казань приехали две команды — молодежный коллектив «Оренбурга» и дубль «Нефтехимика». Хозяевами турнира могут считаться сразу три дружины — «Рубин», а также «Стрела» и «Трудовые резервы», которые более известны под названием ДЮСШ Вахитовского района. Но в этом сезоне победа была за дебютантом соревнований — казанской «Стрелой».

Тренер победителей Олег Миронов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Олег Миронов: «Для нас такие турниры зимой как отдушина»

Наставник «Стрелы» Олег Миронов признался «Реальному времени», что при отсутствии игровой практики такие турниры для команды как глоток воздуха. Зимой спортсмены тренируются без игр.

— На стадионе «Баско», где мы тренируемся, самостоятельно очищаем игровую площадку размером 30 на 40 метров, на ней и проводим тренировочные занятия. Функциональную площадку там же поддерживаем. В итоге во время игр пространственных ощущений пока не хватает. В этом, конечно же, есть минусы, но плюсы в том, что мы ни от кого не зависим, спасибо руководителю «Баско» Евгению Леонтьеву. И отдельное спасибо родителям, которые поддерживают энтузиазм ребят, которые мотивированы тем, что могут заиграть в профессиональном футболе. В этом плане уже есть плюсы в том, что кто-то уже заигран за Поволжскую академию, принимает участие в студенческих соревнованиях. Правда, и минус в этом был, поскольку в случае накладок мы отдаем приоритет матчам за студенческую команду, понимая, что там они не только играют, но и получают образование, — рассказал тренер.

Миронов высказывал благодарность уже после досрочной победы, поскольку его подопечные последовательно обыграли «Трудовые резервы», «Оренбург» и «Нефтехимик». Победа над нижнекамцами со сетом 2:0 могла бы получиться и крупнее, если бы не удачные действия голкипера «Нефтехимика». Кстати, необходимо отметить нижнекамцев, что они приехали не только с футбольным штабом, но и административным во главе с помощником генерального директора Наилем Гизатуллиным. Предыдущая встреча с Наилем Нурмеевичем состоялась на презентации фильма о Федоре Черенкове.

— Наиль Нурмеевич, вы были лично знакомы с Федором Черенковым. Как, на ваш взгляд, соотносятся его реальный и экранный образы?

— Да, у меня даже хранится совместное фото, с матча 1993 года, когда они приезжали в наш Нижнекамск в рамках розыгрыша Кубка России («Спартак» тогда сыграл на оценку пять!). Мне кажется, что фильм вполне соответствует прошлому, игра артистов была такова, что я видел представлял перед собой реальных Бескова, Старостина, Черенкова, который получился один к одному. Я его только таким и вспоминаю, и с момента когда он приезжал к нам как действующий футболист, вернувшись с чемпионата Франции, и потом, когда он приезжал в Нижнекамск в составе ветеранских команд. Его природная скромность, значимость и даже весомость Дасаева, гавриловский юмор — все это передано довольно точно.

Высокое собрание (слева направо): Олег Миронов, Александр Айбатов, Наиль Гизатуллин, Рустем Хузин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Если парень пьет вино и шагает прямо — это парень из «Динамо»!»

— В фильме показан эпизод подготовки к матчу с киевским «Динамо» в 1987 году, и там вратари «Спартака» Станислав Черчесов и Ринат Дасаев сидели в свитерах разного цвета. Это допускалось регламентом?

— В первый раз о таком слышу. Но цели художественного фильма немного другие, чем документальный, там важнее художественный образ, а не полное соответствие фактуре. Правда, в отношении Юрия Гаврилова удалось показать прямо «живого» Гаврилова, такого же юморного, каким его все знают и помнят, что он постоянно подкалывал одноклубников. Совсем мало внимания уделили Вагизу Хидиятуллину, его фамилия промелькнула только в момент, когда Константин Бесков называл состав на игру. Затем я специально искал персонажа под четвертым номером, но камера его выхватила только со спины, так что трудно было сравнить с реальным Вагизом (на чемпионат мира1982 года Хидиятуллин не попал, на тренировке, столкнувшись с Федором Черенковым, получил травму колена).

Такого быть не могло по регламенту, поскольку футбол командный вид спорта и выделяться в нем нельзя по правилам. Если включать критический взгляд на вещи, то в начале фильма мне не понравилось, что футболисты выходили на игры в длинных трусах, раньше они были гораздо короче. Но уже втянувшись в действие фильма, я перестал обращать внимание на подобные вещи.

— Многих покоробило, что к истории Черенкова зачем то притянули историю с трагедией во время игры «Спартака» с «Хаарлемом».

— А это «Хаарлем» был? Я сразу не догадался. Я же в своем болельщицком прошлом больше не за «Спартаком» следил, а переживал за киевское «Динамо». «Если парень пьет вино, и шагает прямо. Это парень из «Динамо»!» (смеется). Виктор Лобановский, кстати, получился очень похож в игре актера. Правда, в кино он меньше качался на тренерской скамейке, чем реальный Лобановский. А так актер передал его характер, малоразговорчивого, но цельного.

Нияз Акбаров наблюдает за выпускниками рубиновской академии. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тренер «Нефтехимика»: «Новиков наблюдает за нашей молодежью»

— В фильме провели сюжет некоего столкновения футболиста Черенкова и тренера Лобановского, который со сборной СССР на чемпионате мира разгромил Венгрию 6:0, сыграл вничью с действующим чемпионом Европы Францией. И проиграл в плей-офф то ли сильной Бельгии, то ли судье Фредрикссону?

— Да-да, конечно, судье. Тогда в 1986 году сборная СССР была очень сильна. Хотя, может быть, в ее составе можно было найти место для Черенкова, кто знает? С другой стороны, я не могу представить, как бы Черенков смотрелся в составе киевлян, а сборная тогда была, по существу, киевским «Динамо». Предполагаю, что, убери из состава киевлян парочку человек и играй они в меньшинстве, это мало кто бы заметил, потому что остальные играли бы за себя и за того парня.



Если бы нижнекамцы привезли в Казань еще и тренера молодежки Ильсура Хуснетдинова, то были бы максимально похожи на себя самих состава 1993 года, в котором были и «стрелок» Миронов, и «рубиновый» Нияз Акбаров, и наставник «Нефтехимика» Андрей Ситчихин.

— Впечатления самые замечательные, впрочем, как и всегда. Такой турнир нужен, он и доложен быть. Пусть сейчас он в формате соревнования молодежных команд, когда ранее был состязанием дублей и команд мастеров второй лиги. Это большая практика для ребят в зимний период, поскольку каждый футболист знает, что играть лучше, чем только тренироваться. Плюс возможность посмотреть и показать себя, при этом посмотрев других, сравнить свое умение с соперникам, мы во всем видим только одни плюсы.

Главный тренер основной команды Кирилл Новиков следит за нашей молодежкой, спрашивает о наиболее отличившихся игроках.

— Понятно, что взгляд тренера отличается от взгляда журналиста, поэтому спрошу у вас о том, о ком наслышан благодаря фамилии. Арсений Будылин, автор первого гола команды, сын Сергея Будылина?

— И племянник Юрия Будылина. Но я еще подскажу вам Романа Чадаева — это внук Владимира Анатольевича Морозова. Если не ошибаюсь, он родом с Зеленодольска, но осел у нас, став тренером «Нефтехимика» и проведя большую часть своей карьеры в Нижнекамске.

Рустем Хузин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рустем Хузин: «Хороший турнир»

Личность Морозова также дополнила воспоминания о «Нефтехимике» начала 90-х, команде, которая сохранила генофонд татарстанского футбола для республики. Что касается Ситчихина, он подсказывал Миронову слова в момент поиска более точного определения, как тридцать лет назад помогал ему с результативными пасами.

Есть примета: если где-то в Казани происходит футбол хорошего уровня, то рядом непременно окажется Нияз Акбаров либо Рустем Хузин, а сейчас прибыли оба. Правда, они были по служебной надобности. Тот же Рустем Агзамович сейчас главный тренер Академии «Рубина», что повторяет практику советских времен, когда был государственный тренер, в ведении которого находился контроль над наставниками всех сборных: национальной, молодежной, юношеской и так далее.



— Хороший турнир, дающий огромную информацию тренерскому штабу каждой из команд-участниц. Число участников поменьше, в том числе потому, что ряд команд второго дивизиона, включая наши «Рубин-2» и «Сокол», которые приняли решение сыграть в подобном же турнире, только в Нижегородской области. Тем не менее собралось пять команд, и получается настоящий фестиваль футбольной молодежи. И чемпионы Татарстана «Стрела» и новички «Трудовые резервы». Получается очень интересно и познавательно,— поделился впечатлением тренер над тренерами Хузин.

А один из его подопечных, тренер над игроками Айдар Яруллин добавил: «Турнир просмотровый. Проверять их на двусторонке это одно, а данный турнир позволяет проверить с внешним соперником, уточнить уровень готовности, тактико-технической, функциональной. Интересно проверить на игровом уровне наш состав, который слегка изменился после того, как в команду зашли наши же ребята из ЮФЛ 1. Отмечу, что несколько человек 2006 года рождения уже перешли в «Рубин-2», и ребята из нынешнего состава также знают, что находятся на карандаше наставников более старшего «Рубина-2». Наиболее достойные, а их человек пять-шесть, уже прошли сборы».

Возможно, что и этими изменениями в составе можно объяснить поражение рубиновых от сверстников из Оренбурга. В последнем официальном матче 2024 года казанцы в гостях сумели обыграть соперников со счетом 1:0, а вот сейчас уступили с тем же счетом. Порадовав одного из наставников гостей Платона Захарчука.

Платон Захарчук. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Стрела» меняет спортивную составляющую Кировского района

Руководитель еще одной команды-участницы турнира — казанских «Трудовых резервов» Рустэм Канипов рассказал о мотивации своих подопечных:

— Чем вызвано наше участие в этом турнире? Это дебют ребят 2008 года рождения. Мы планируем, что они в этом году будут играть на ЮФЛ 1, поскольку это было решением тренеров создать коллектив и подводить его к большому футболу. Более молодым возрастом участников я бы и объяснил пока наши неудачи. На том же первенстве РТ мы проигрывали и с более крупным счетом, но для нас пока важно привыкание к взрослому футболу, ощущения прогресса на пути.

В последние годы нашу команду знали как ДЮСШ Вахитовского района, но сейчас произошла реорганизация и с недавнего времени мы вернулись к старому бренду, знакомому со времен СССР. Но это одно и то же.

«Стрела», которая выиграла в прошлом году чемпионат Татарстана, а сейчас победила, тоже ранее была в числе наших соперников. Там были хорошие игроки, но персонифицировать их я не могу.

Рустэм Канипов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Любопытным в этом плане было мнение воспитанника канувшего в прошлое «Прибориста» Рустема Хузина:

— На моей памяти Кировский район подготовил много хоккеистов, поскольку там базировалась одна из первых хоккейных команд Казани. Затем там открылось отделение регби с командой мастеров «Стрела», но при этом клубные команды по футболу играли на первенство города.

Поэтому про нынешний состав могу сказать, что Миронов создал команду единомышленников, которая пока идет по пути «Сокола» в том плане, что хочет зайти в большой футбол одним коллективом.

При всем уважении к «Соколу» с Хузиным можно поспорить и провести аналогии с казанской «Волной», откуда вышел наставник казанских соколов Евгений Варламов и целый ряд видных футболистов. В любом случае, первые шаги к успеху уже были сделаны, когда команда последовательно выиграла непростой чемпионат Татарстана и Кубок федерации футбола республики.

