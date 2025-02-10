13 тысяч за 13 «квадратов»: как и где снять недорогое жилье в Казани?
Представляем топ-5 самых дешевых вариантов в Казани
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Казани в 2024 году составила 35 тыс. рублей. В 2025 году — из-за увеличения предложений на рынке — стоимость снизилась до 30 тыс. рублей, сообщила директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. Однако есть варианты подешевле — «Реальное время» проанализировало рынок арендного жилья и выяснило, что снять квартиру можно и за 13 тысяч рублей. Что предлагают за эту сумму, в каких районах расположены самые дешевые квартиры и как не нарваться на мошенников — в материале издания.
13 тысяч за дизайнерский ремонт
По данным одного из сайтов бесплатных объявлений, минимальная стоимость аренды квартиры в Казани составила 13 тыс. рублей. За эту сумму сайт предлагает два варианта. Первый — однокомнатные апартаменты площадью 30,2 кв. м на втором этаже дома по улице Лукина в Авиастроительном районе. Второй — однокомнатная квартира площадью 13 кв. м на четвертом этаже в доме по улице Солидарности Вахитовского района.
В первом случае коммунальные платежи уже включены в стоимость проживания, во втором — оплачиваются дополнительно и составляют около 5 тыс. рублей. В апартаментах три отдельных спальных места, ремонт указан как «дизайнерский». В квартире на улице Солидарности два спальных места, стиральная машина, телевизор и балкон.
14 тысяч и косметический ремонт
На тысячу дороже — «гостинка» площадью 19 «квадратов» на улице Выборгской в Авиастроительном районе. Квартира предлагается рабочим и приезжим, в целом хозяева обещают рассмотреть «почти всех». Дополнительно выплачивается залог в 5 тыс. рублей, комиссия в 12,6 тыс. рублей. Зато стоимость ЖКУ включена в сумму.
Что касается самой «гостинки», то она находится на третьем этаже, из техники имеются холодильник и стиральная машина. В квартире можно жить с детьми и питомцами. Кухня и ванная — общие.
15 тысяч за квартиру почти в центре
За 15 тыс. в месяц есть сразу 10 вариантов. Из них выделяются студия площадью 20 кв. м на улице Айрата Хайруллина. В отличие от многих других вариантов, она расположена практически в центре города — за ТЦ KazanMall и рядом с метро. Квартира укoмплeктoванa всей необходимой мeбелью и техникой. Из дополнительных трат — оплата ЖКУ, залог в 5 тыс. и комиссия, почти равная стоимости месячной аренды.
За те же деньги можно снять полноценную однокомнатную квартиру площадью 34,8 кв. м, правда, располагается она уже в Дербышках, на улице Мира. Квартплата вносится отдельно, залог составит половину суммы месячной аренды. В распоряжении съемщиков окажутся диван, шкаф, холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина, телевизор.
На той же улице есть варианты и с большей площадью — 42,3 кв. м. ЖКУ оплачивается отдельно, зато нет залога. В квартире также есть все необходимое. Примечание от арендодателей: сдают «только порядочным людям».
За 16 тысяч в Куюках
Столько же предложений есть за 16 тыс. рублей. Половина приходится на Куюки и Богородское. Все квартиры отличаются свежим ремонтом, но дома достаточно далеко расположены.
Наиболее привлекательный вариант с этой точки зрения — апартаменты площадью 42,3 кв. м на улице Павлюхина. Сверху нужно будет доплатить комиссию в 16 тыс. рублей и залог в 10 тыс. Зато, помимо стандартной техники, есть кондиционер, посудомоечная машина, водонагреватель и телевизор. И эта квартира также предназначена «для пoрядочныx людeй».
Склад за 17 тысяч
Топ-5 замыкают квартиры, чья аренда обойдется в 17 тыс. рублей в месяц. Здесь уже достаточно большой выбор — 24 объявления. Разброс по квадратуре тоже большой — от студии площадью 13,6 «квадрата» до двухкомнатной квартиры в 62,6 «квадрата». Большинство расположены в Дербышках и Богородском.
Из квартир, большинство которых пригодны для жизни сразу после заезда, стоит выделить вариант площадью 34,2 кв. м на Михаила Миля. Жилье находится в ипотеке и сдается в черновой отделке — под склад.
— Возмoжнo, кoму-то мебель нужно подepжaть дo пepeeзда либo пoд cклад, oбcуждaeтся. Tребуется сделать ремoнт. Если у вас eсть peсурсы, вpемя и силы, тo условия аpенды oбcуждaются, — следует из объявления.
Низкая стоимость жилья чаще выставляется ради контакта с потенциальным квартиросъемщиком
Если подводить итоги, то можно сказать, что районы с самой дешевой арендой жилья — это Дербышки, направление в Куюки, Авиастроительный район и Куюки.
— Низкая стоимость жилья, как правило, выставлена с целью установить контакт с потенциальным квартиросъемщиком. Вы звоните по телефону из объявления, а вам говорят, что этой квартиры уже нет, но можно поискать другую, — пояснила «Реальному времени» директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. — Альтернативный вариант всегда будет дороже. По этой причине я не очень люблю рынок аренды жилья — здесь много обмана. Люди, которые хотят арендовать или сдать квартиру самостоятельно, без помощи риелтора, рискуют совершить много ошибок.
По ее словам, количество предложений по аренде жилья в Казани растет из-за увеличения числа новостроек и объектов, которые не получается реализовать из-за высокой ставки.
Говоря о дешевых квартирах, Анастасия Гизатова призвала не вестись на «дешевые» объявления:
— При самостоятельном поиске жилья не стоит обращать внимания на слишком заманчивые объявления, которые явно «дешевле» аналогов, при этом имеют отличный ремонт. Как правило, это фейки, выставленные не собственником, а риелтором.
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