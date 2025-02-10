13 тысяч за 13 «квадратов»: как и где снять недорогое жилье в Казани?

Представляем топ-5 самых дешевых вариантов в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Казани в 2024 году составила 35 тыс. рублей. В 2025 году — из-за увеличения предложений на рынке — стоимость снизилась до 30 тыс. рублей, сообщила директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. Однако есть варианты подешевле — «Реальное время» проанализировало рынок арендного жилья и выяснило, что снять квартиру можно и за 13 тысяч рублей. Что предлагают за эту сумму, в каких районах расположены самые дешевые квартиры и как не нарваться на мошенников — в материале издания.

13 тысяч за дизайнерский ремонт

По данным одного из сайтов бесплатных объявлений, минимальная стоимость аренды квартиры в Казани составила 13 тыс. рублей. За эту сумму сайт предлагает два варианта. Первый — однокомнатные апартаменты площадью 30,2 кв. м на втором этаже дома по улице Лукина в Авиастроительном районе. Второй — однокомнатная квартира площадью 13 кв. м на четвертом этаже в доме по улице Солидарности Вахитовского района.

В первом случае коммунальные платежи уже включены в стоимость проживания, во втором — оплачиваются дополнительно и составляют около 5 тыс. рублей. В апартаментах три отдельных спальных места, ремонт указан как «дизайнерский». В квартире на улице Солидарности два спальных места, стиральная машина, телевизор и балкон.



14 тысяч и косметический ремонт

На тысячу дороже — «гостинка» площадью 19 «квадратов» на улице Выборгской в Авиастроительном районе. Квартира предлагается рабочим и приезжим, в целом хозяева обещают рассмотреть «почти всех». Дополнительно выплачивается залог в 5 тыс. рублей, комиссия в 12,6 тыс. рублей. Зато стоимость ЖКУ включена в сумму.

Что касается самой «гостинки», то она находится на третьем этаже, из техники имеются холодильник и стиральная машина. В квартире можно жить с детьми и питомцами. Кухня и ванная — общие.

15 тысяч за квартиру почти в центре

За 15 тыс. в месяц есть сразу 10 вариантов. Из них выделяются студия площадью 20 кв. м на улице Айрата Хайруллина. В отличие от многих других вариантов, она расположена практически в центре города — за ТЦ KazanMall и рядом с метро. Квартира укoмплeктoванa всей необходимой мeбелью и техникой. Из дополнительных трат — оплата ЖКУ, залог в 5 тыс. и комиссия, почти равная стоимости месячной аренды.

За те же деньги можно снять полноценную однокомнатную квартиру площадью 34,8 кв. м, правда, располагается она уже в Дербышках, на улице Мира. Квартплата вносится отдельно, залог составит половину суммы месячной аренды. В распоряжении съемщиков окажутся диван, шкаф, холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина, телевизор.

На той же улице есть варианты и с большей площадью — 42,3 кв. м. ЖКУ оплачивается отдельно, зато нет залога. В квартире также есть все необходимое. Примечание от арендодателей: сдают «только порядочным людям».

За 16 тысяч в Куюках

Столько же предложений есть за 16 тыс. рублей. Половина приходится на Куюки и Богородское. Все квартиры отличаются свежим ремонтом, но дома достаточно далеко расположены.

Наиболее привлекательный вариант с этой точки зрения — апартаменты площадью 42,3 кв. м на улице Павлюхина. Сверху нужно будет доплатить комиссию в 16 тыс. рублей и залог в 10 тыс. Зато, помимо стандартной техники, есть кондиционер, посудомоечная машина, водонагреватель и телевизор. И эта квартира также предназначена «для пoрядочныx людeй».

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Склад за 17 тысяч

Топ-5 замыкают квартиры, чья аренда обойдется в 17 тыс. рублей в месяц. Здесь уже достаточно большой выбор — 24 объявления. Разброс по квадратуре тоже большой — от студии площадью 13,6 «квадрата» до двухкомнатной квартиры в 62,6 «квадрата». Большинство расположены в Дербышках и Богородском.

Из квартир, большинство которых пригодны для жизни сразу после заезда, стоит выделить вариант площадью 34,2 кв. м на Михаила Миля. Жилье находится в ипотеке и сдается в черновой отделке — под склад.

— Возмoжнo, кoму-то мебель нужно подepжaть дo пepeeзда либo пoд cклад, oбcуждaeтся. Tребуется сделать ремoнт. Если у вас eсть peсурсы, вpемя и силы, тo условия аpенды oбcуждaются, — следует из объявления.

Низкая стоимость жилья чаще выставляется ради контакта с потенциальным квартиросъемщиком

Если подводить итоги, то можно сказать, что районы с самой дешевой арендой жилья — это Дербышки, направление в Куюки, Авиастроительный район и Куюки.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Низкая стоимость жилья, как правило, выставлена с целью установить контакт с потенциальным квартиросъемщиком. Вы звоните по телефону из объявления, а вам говорят, что этой квартиры уже нет, но можно поискать другую, — пояснила «Реальному времени» директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. — Альтернативный вариант всегда будет дороже. По этой причине я не очень люблю рынок аренды жилья — здесь много обмана. Люди, которые хотят арендовать или сдать квартиру самостоятельно, без помощи риелтора, рискуют совершить много ошибок.

По ее словам, количество предложений по аренде жилья в Казани растет из-за увеличения числа новостроек и объектов, которые не получается реализовать из-за высокой ставки.



— При росте предложения автоматически снижается стоимость аренды, поэтому ажиотаж на съемное жилье, который мы наблюдали в прошлом году, в ближайшее время не повторится. Влияет на арендную плату и туристический поток — часть квартир ушла из долгосрочной сдачи и стала сдаваться посуточно. На примере двухкомнатной квартиры в Ново-Савиновском районе, возле «Ривьеры», площадью 50—55 кв. м можно увидеть, что посуточная аренда будет стоить 6 тысяч рублей, а если сдавать на длительный период, то, в зависимости от ремонта, владелец получит от 60 тыс. в месяц. Однако не любая квартира подходит для посуточной сдачи, — сообщила директор агентства недвижимости «Счастливый дом».

Говоря о дешевых квартирах, Анастасия Гизатова призвала не вестись на «дешевые» объявления:

— При самостоятельном поиске жилья не стоит обращать внимания на слишком заманчивые объявления, которые явно «дешевле» аналогов, при этом имеют отличный ремонт. Как правило, это фейки, выставленные не собственником, а риелтором.