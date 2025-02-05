О чем пишут современные финны: нелепые ситуации, мрачные преступления и препарирование прошлого

«Реальное время» подготовило гид по современной финской литературе

Фото: Реальное время

Финская литература — это своеобразный мост между культурами, языками и эпохами. Она выросла из фольклора, оформилась в поэмах и романах и продолжает удивлять мир глубиной, самобытностью и экспериментами. От эпической «Калевалы» и классиков двух традиций — на финском и на шведском языках — до современных авторов, чьи книги завоевывают премии и сердца читателей. Финляндия чтит свою литературную историю: 5 февраля здесь отмечают День финской литературы, посвященный Йохану Людвигу Рунебергу. Его стихотворение «Наш край» стало гимном Финляндии, а «Калевала» вдохновляет художников, писателей и музыкантов. Мир Туве Янссон простирается от муми-долины до трогательных историй для взрослых. Этот гид по современной финской литературе, подготовленный литературным обозревателем «Реального времени» Екатериной Петровой и редактором скандинавской линии «НордБук» издательского дома «Городец» Еленой Дорофеевой, поможет выбрать книги, которые станут личными открытиями.

Абсурдистская проза с финским черным юмором

Финская проза — это не просто рассказы, это лабиринт парадоксов, где грань между здравым смыслом и откровенным безумием стирается с изяществом северного ветра. Здесь абсурд и реальность сплетаются так тесно, что порой невозможно понять, где заканчивается одно и начинается другое. Сюжеты завораживают, поражают неожиданными поворотами, заставляют хохотать и одновременно погружаться в размышления о смысле жизни. Финны обладают редким даром смеяться над самими собой — над своей угрюмостью, неторопливостью, любовью к алкоголю и склонностью к меланхолии, превращая эти черты в литературные бриллианты. Особенно искусно этим владеет Арто Паасилинна. Его персонажи — усталые, опустошенные, часто запутавшиеся в себе люди, которые словно застыли между прошлым и будущим. Они пьют, унывают, мечутся, но вся эта беспросветность окрашена в неожиданные оттенки иронии, и самые трагикомические ситуации превращаются в абсурдный фарс.

Арто Паасилинна. «Очаровательное массовое самоубийство», Inspiria (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Гротескный, абсурдный и одновременно пронзительный роман Арто Паасилинны «Очаровательное массовое самоубийство» исследует финскую меланхолию через призму черного юмора. Два незнакомца, случайно спасшие друг друга от самоубийства, решают организовать клуб для единомышленников и отправляются на автобусе в путешествие по Европе в поисках идеального места для коллективного ухода из жизни. Вместо печальной процессии получается бурлескный парад отчаянных, в котором банкир-самоубийца соседствует с моряком-алкоголиком, а место скорби занимают абсурдные ситуации и искрометные диалоги. Финский пейзаж мелькает за окнами автобуса, а поездка постепенно превращается в размышление о жизни, дружбе и смысле существования. Неожиданные приключения и парадоксальность самой идеи приводят героев к переосмыслению своей затеи. Паасилинна ловко балансирует между трагедией и комедией, создавая историю, где самоубийцы оказываются самыми жизнестойкими людьми.

Рецензию на роман Арто Паасилинны «Очаровательное массовое самоубийство» читайте здесь.

Юхани Карила. «Охота на маленькую щуку», «Лайвбук» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

В небольшом лапландском селе каждый год разыгрывается одно и то же действо: Элина Юлияакко должна поймать щуку, иначе ее жизнь окажется под угрозой. В этот раз привычный порядок нарушается, когда в охоту вмешиваются древние духи воды и леса, а за спиной девушки уже дышит полицейская, которая подозревает ее в преступлении. Сказка, притча и мистический триллер сливаются в единое целое, где фантастические создания существуют наравне с суровой северной природой. Лесные болота хранят тайны прошлого, реки переносят воспоминания, а старые ошибки отбрасывают длинные тени в настоящее. Это история о поиске себя, любви, предательстве и умении прощать. Мир Лапландии завораживает своей первозданной красотой, в которой человек — лишь один из элементов, наравне с ветром, водой и камнем.

Антти Туомайнен. «Фактор кролика», «Синдбад» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Математик Хенри привык жить, руководствуясь логикой. Но внезапно он оказывается владельцем парка приключений, который достался ему в наследство от брата. Вместо размеренной жизни с точными расчетами — хаос, эксцентричные сотрудники, криминальные долги и опасные авантюры. Обычные методы решения проблем не работают, и приходится искать новые пути, опираясь не только на формулы, но и на интуицию, импровизацию и даже собственные эмоции. Комедийный криминальный триллер переплетает абсурдные ситуации с напряженными моментами, в которых действительность оказывается непредсказуемой и далекой от математической модели. Автор высмеивает управленческие тренды, а также стереотипы о холодном рассудке и иррациональности чувств. Это захватывающая история о том, что порядок и хаос лишь части одной системы, в которой иногда приходится следовать не логике, а зову судьбы.

Особый финский детектив

Финский детектив — это не просто развлечение, а полноценное направление художественной прозы, равное другим жанрам. В Финляндии, как и во всей Скандинавии, к нему относятся всерьез, а его авторы получают признание на высоком уровне. Так, в мае 2022 года одна из самых известных финских писательниц Леена Лехтолайнен, чьи детективные романы покорили тысячи читателей, была удостоена престижной государственной награды Pro Finlandia, которую традиционно вручают выдающимся деятелям искусства.

О скандинавском нуаре читайте здесь.

Леена Лехтолайнен. «Отступники», Издательский дом «Городец» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

В финском криминальном романе Леены Лехтолайнен «Отступники» сплетаются опасность, тайны прошлого и поиск справедливости. Лингвист Томас прибывает в Финляндию на конференцию и становится жертвой похищения. Его накачивают парализующим веществом и бросают в воду. Спасает его Айно, смотрительница заповедника. Вместе они пытаются разобраться, кто стоит за нападением. История раскрывает не только криминальный заговор, но и внутренние переживания героев, их борьбу с призраками прошлого и страхами. В книге нет классической детективной интриги, но есть напряженный скандинавский триллер, в котором каждое действие имеет последствия. Сюжет наполнен мрачной атмосферой, опасностью и противостоянием с безжалостными преследователями. Наряду с погонями и расследованием автор затрагивает темы доверия, морального выбора и человеческой стойкости. «Отступники» — это не просто история о преступлении, а глубокий взгляд на природу зла и механизм мести.

Макс Сек. «Охотник на ведьм», АСТ (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

В Хельсинки происходит череда жестоких убийств, которые повторяют сцены из романа известного писателя Роджера Копонена. Первая жертва — его жена. Но вскоре становится ясно, что за преступлениями стоит не одинокий фанат, а целый культ, чьи последователи следят за каждым шагом полиции. Детектив Джессика Ниеми расследует преступления, в которых прошлое переплетается с настоящим, а преступник всегда оказывается на шаг впереди. Тайные ритуалы, мрачная атмосфера и неожиданные повороты делают историю напряженной и непредсказуемой. Разгадав мотивы преступников, можно ли остановить их или это лишь часть более зловещего плана? Динамичный сюжет не оставляет времени на передышку, а герои оказываются перед сложным выбором. В романе сочетаются элементы триллера, мистики и детектива, создавая эффект кинематографичного повествования. «Охотник на ведьм» — это история о страхе, который выходит за пределы страниц, и игра, в которой невозможно заранее определить победителя.

Элина Бакман. «Когда умирает король», МИФ (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

В маленьком финском городке Хартола прошлое дает о себе знать: спустя 30 лет после загадочной смерти девушки те же отметины, что и у ранее убитой, находят на теле влиятельного человека. Журналистка Саана потеряла работу. Она приезжает к тете и берется за расследование старого дела, не подозревая, насколько глубоко оно связано с убийствами в Хельсинки. Следователь Ян Лейно и его команда обнаруживают, что преступник считает себя правителем и казнит «королей» Хартолы. Два расследования постепенно сходятся в одно, раскрывая сеть тайн и заблуждений. В повествовании чередуются прошлое и настоящее, давая взглянуть на события глазами жертвы, детективов и самого убийцы. Финский антураж, неспешное течение жизни, старые легенды и загадочные преступления создают неповторимую атмосферу. Помимо детективной линии, в книге есть любовная история и описания быта, дополняющие глубину повествования. Финал расставляет все по местам, соединяя трагедию прошлого с возмездием настоящего.

Литература о травме и идентичности

В финской литературе психологическая проза занимает особое место. Она сочетает глубокий анализ личности и исторический контекст, будь то кризисные моменты на уровне индивидуума или на уровне всей нации. Это жанр, который стремится вскрыть внутренние миры персонажей, показать их переживания и боль, порой скрытую под слоями социальной реальности или исторической травмы. Женский автофикшн, в свою очередь, создает пространство для многогранных голосов, чьи обладательницы часто сочиняют и перерабатывают собственные истории в поисках смысла и идентичности. В этих произведениях женский опыт становится фокусом, в котором отражаются не только личные переживания, но и общественные и культурные давления.

Софи Оксанен. «Когда исчезли голуби», Corpus (12+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман Софи Оксанен «Когда исчезли голуби» погружает во мрак и запутанность судьбы Эстонии во времена Второй мировой войны и последующей жизни при советской власти. В центре истории — три человека: Юдит, Роланд и Эдгар, чьи жизни переплетаются на фоне исторических катастроф. Оккупация, измены, борьба за выживание и личные трагедии оставляют неизгладимый след в их судьбах. Эдгар, жестокий и эгоистичный, ведет свою личную войну, уничтожая тех, кто ему близок. Через сложные отношения и историческую драму автор раскрывает суровые реалии войны и того, как система и идеология деформируют человеческие судьбы. Время и место в книге становятся неотъемлемыми персонажами, которые подчеркивают безысходность и трагизм происходящего.

Малин Кивеля. «Сердце», NoKidding Press (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман «Сердце» Малин Кивеля описывает переживания матери, которая сталкивается с болезнью новорожденного ребенка. У него порок сердца. История сосредоточена на внутреннем мире героини, чьи чувства и тревоги отражают повседневные реалии жизни в условиях больничного ожидания. Женщина находится в бездействии, пропитанном страхом за сына и личной физической и эмоциональной истощенностью. Роман затрагивает вопросы материнства, телесности и кризиса, в котором чувства и переживания героини обретают первостепенное значение. Через подробное описание физиологических реакций автор раскрывает глубокие переживания матери, которой предстоит столкнуться с возможной утратой, но не только сына. Кивеля передает сложность отношений между женщиной и телом, которое в ответ на стрессовые условия теряет свою устойчивость.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком». Елена Дорофеева — редактор скандинавской линии «НордБук» издательского дома «Городец», автор телеграм-канала «Под северной звездой».