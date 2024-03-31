Меланхолия — самый страшный враг финнов

Книга этой недели — роман Арто Паасилинны «Очаровательное массовое самоубийство»

Фото: Реальное время

Каждый год ООН составляет рейтинг самых счастливых стран мира. И вот уже семь лет первое место отдают Финляндии. Британский социолог и профессор Оксфордского университета Дэнни Дорлинг назвал несколько причин, по которым финны больше всех в мире довольны своей жизнью. Дорлинг считает, что этому способствуют низкий уровень неравенства в доходах (то есть самые маленькие зарплаты от самых больших не сильно отличаются), высокая социальная поддержка, свобода в принятии решений и низкий уровень коррупции. А вот финский писатель Арто Паасилинна написал ироничный роман, в котором финская жизнь довела до суицида.

На первый взгляд, роман Арто Паасилинны «Очаровательное массовое самоубийство» прямо противоречит данным ООН. С другой стороны, написан он был в 1990 году. Но если дочитать книгу до конца, то станет ясно, что время не имеет значения, а ООН все-таки права.

Итак, Паасилинна начинает свое повествование с введения читателя в ментальность финнов, описывая важную часть идентичности жителей Финляндии.

Самый страшный враг финнов — безнадежность, грусть, беспричинная бездонная апатия. Меланхолия витает над несчастным народом, тысячи лет держит его в подчинении, поэтому душа его мрачна и серьезна.

Арто Паасилинна рассказывает о празднике Ивана Купалы, который мы тоже отмечаем. Для финнов это «летний праздник света и радости». Но одновременно автор намекает, что радость — всего лишь ширма, которой пытаются прикрыть щемящую грусть. И если эта грусть все-таки проникает в душу финна, то полностью овладевает человеком. А единственное спасение, по мнению автора книги, можно найти только в смерти.

В романе меланхолия витает в воздухе и навевает героям мысль о самоубийстве. Один из персонажей отметил, что в Финляндии каждый год совершается 1 500 самоубийств, и в десять раз больше людей подобное планируют. Другой персонаж подсчитал, что получается целая армия потенциальных самоубийц, которые неприкаянными бродят по стране.

Сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Онни Релонен — многократный банкрот, который в очередной раз потерпел финансовое фиаско. Он решает застрелиться. А полковник Герман Кемпайнен хочет повеситься, потому что не находит для себя применения в мирной и до одурения счастливой Финляндии. Оба они выбрали для этого один и тот же сарай и одно и то же время. В итоге мужчины спасают друг друга. Расстроенные своей встречей, столь же случайной, сколь и полезной, у двоих мужчин внезапно завязывается дружба.

Тот факт, что они спасли друг друга, хотя бы на время, заставляет их задуматься. Возможно, есть много других людей в подобной ситуации, и им не помешал бы кто-то, с кем можно поговорить (или протянуть руку помощи). Релонен и полковник помещают небольшое объявление в газете в разделе с некрологами. Они предлагают потенциальным самоубийцам связаться с ними. Эта затея даже им самим кажется странной, они не ждут никакого отклика. Но результат ошеломил мужчин.

В течение недели мужчины получили 612 ответов. Из чувства долга решили связаться со всеми. А еще они выбрали среди отправивших заявки секретаря — рыжеволосую женщину в глубокой депрессии. Она помогала им с оформлением документов. Постепенно появляется тусовка. Явка на мероприятия будущих самоубийц тоже впечатляет.

В конце концов, этот клуб отправляется на автобусе к ледяным водам Норвегии, а затем через большую часть Европы, чтобы найти подходящее место для массовой встречи со смертью.

Сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Одновременно автор знакомит читателя с восхитительной портретной галереей, составляющей эту похоронную процессию страдающих душ: от мальчика, увлеченного дурацкими сказками, до мутного оленевода и моряка-алкоголика. Читатель с восторгом наблюдает за этой бредовой эпопеей через Финляндию, Швецию, Норвегию, Швейцарию, Эльзас и Португалию. Очевидно (и, к счастью), все идет не так, как планировалось, поскольку с приближением фатального исхода заядлые самоубийцы все больше убеждаются в неправильности своей миссии.

Паасилинна хорошо уравновешивает реалистично депрессивные жизненные истории с комическими происшествиями, не слишком стараясь превратить их в историю искупления и не проповедуя. По пути происходят всевозможные злоключения. Учитывая тему романа, сложно представить такое произведение смешным. Но оно действительно смешное. И если что-то вызывает у вас меланхолию, то «Очаровательное массовое самоубийство» — отличный антидепрессант.

При этом сам Паасилинна считает себя вполне реалистичным рассказчиком. В одном из интервью писатель сказал, что «мир — это абсурдное место, которое само задает темы». Паасилинна не может не писать о безумии и смерти, войне и самоубийствах, потому что они есть в нашем мире. Игнорировать это бессмысленно. Но вынести такие темы можно только в компании хорошего юмора.

Издательство: Inspiria

Перевод: Анна Воронкова

Количество страниц: 288

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».