Работы Союза художников России в Татарстане выставили на «золотых квадратных метрах»

Произведения объединили с номинантами на премию Урманче

Дамир Закиров. «Время». Фото: Михаил Захаров

В Казани в галерее «Хазинэ» на первом этаже открылись сразу две выставки. Одна представляет произведения, выдвинутые на соискание премии Минкульта РТ имени Баки Урманче. В соседних залах — отчетная выставка Союза художников России в Татарстане. Несколько десятков работ уместились в небольшом пространстве, как и множество гостей. Новый глава Союза Рабис Саляхов пообещал, что итоги работы экспозиций обсудят в конце февраля, когда и будет вручена премия.

«Отчетные выставки необходимы»

Новый председатель Союза художников России в Татарстане Рабис Саляхов, сменивший на этом посту Анатолия Крылова в канун 2025 года, в «предвыборной речи» предлагал учредить итоговую выставку регионального творческого объединения с номинированием художников на премии и закупки.

Для того, чтобы попасть на выставку, нужно было пройти экспозицию работ Ивана Шишкина и оказаться в помещении, занятом художниками и их коллегами. Значительная часть работ — это пейзажи и портреты. Глаз, конечно, цепляется не за самое типичное.

К примеру, обращает на себя внимание скульптура Рустама Габбасова «В ногу» (он также выдвигался в председатели, но потом взял самоотвод). Ирина Антонова, которая призналась, что сейчас как будто больше снимает видео для социальных сетей Союза, нежели рисует, указала на картину «Нить времени» Елены Титовой.

— Она ее начала делать, потому что стало жалко бабушкин платок, он уже разрушался, — отметила Антонова. — А здесь она дала ему вторую жизнь.

Работа Елены Титовой. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Достаточно давно их не было»

Отчетная выставка стала первым проектом Саляхова на посту. Он указал, что такие мероприятия Союз проводит редко.

— Художники — немножко не от мира сего. Определенные вешки в пространстве, отчетные выставки, необходимы, — указал председатель, отметив, что выставка была подготовлена в цейтноте, в «золотых квадратных метрах».

Он предложил в следующем году ввести номинации: «Открытие года», «Картина года», сделав «отчетники» постоянными.

Рабис Саляхов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Открытие выставки — не самоцель, а цель — круглый стол, который пройдет примерно 23 февраля, с датой мы определимся. Хотелось, чтобы собрались, обсудили, какие у нас проблемы, куда мы идем? — сказал Саляхов. — Такого формата в последний раз не хватало. Когда обсуждение в последний раз было?

— Это первая отчетная выставка за много лет, — рассказала искусствовед Ольга Улемнова, после чего она, Саляхов и Ильнур Сиразиев попытались вспомнить, когда была последняя. — Достаточно давно их не было.

Вопрос о слиянии объединения с Союзом художников Республики Татарстан вновь поднимался и на конференции. На выставке прозвучала идея делать отчетники всех творческих союзов, включая «шиабиевский» Союз художников Татарстана. Одна из общих проблем — недостаток молодых авторов, указала Улемнова, подумав, что такие отчетники могли бы решить эту проблему.

Ольга Улемнова. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— У нас сейчас министерство культуры проводит закупки в музейный фонд. Хочется вернуться к практике предыдущих десятилетий, когда закупки проходили через выставки. Это был многоступенчатый отбор: сначала на выставку через худсовет, потом закупочные комиссии музея, потом Минкульт. И в результате в музеях — лучшие работы.

К слову, работы, уже купленные министерством, были и на выставке, к примеру, бюст археолога, историка Альфреда Халикова, выполненный Александром Дресвянниковым.

Картины Анвара Сайфутдинова и костюмы Ольги Смирновой. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Искусствоведы в почете

Работы, номинирующиеся на премию Урманче, размещены в отдельном зале. На рассмотрение конкурсной комиссии, которая заседала 22 января, было подано 48 заявок.

Больше всего — в номинации «Живопись» (20 авторов). В итоге на премию в 2025 году претендуют восемь живописцев. В их числе Анна Федорова, на выставке можно увидеть ее работу в смешанной технике «Сгущенка» с использованием советской газеты «Известия» (она есть и в других заявочных картинах). Или Анвар Сайфутдинов с характерными для него «фотографическими» портретами (автор представил 10 работ, созданных в 2022—2025 годах).

Ирик Мусин с картинами «Мелодия курая», «У могильного камня», «Вместе». Его супруга Светлана Мусина-Медвецкая, работающая в схожей манере (так что их живопись издалека и не отличишь) отправила на конкурс триптих «Родимый край — моя колыбель». Ринат Ханафеев также представил триптих «Погонщик белой вести», «Затмение», «Красный бык АллаБуга». Джумабек Базарбаев, за годы творчества сменивший немало городов, — холст «Кыл-кыякчы».

Работа Равката Мухаметшина. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Один из рекордсменов этого года — Михаил Кузнецов-Казанский. У него в списке 13 работ из серии «Кырлай». Последним в число номинантов по живописи вошел москвич Ильяс Айдаров с ностальгической серией видов «Казань. Воспоминания...».

В графике — три автора. Регина Маврина с масштабной работой на три листа «18 февраля», в которой используются техники линогравюры, трафаретной печати и коллажа. Роза Хузина с работами из серии «Каллиграммы» с применением идей каллиграфии. И Гульназ Исмагилова, с работами на тему сур из Корана и столпов ислама. Как сказала Исмагилова, она дала на конкурс пять работ, но удалось выставить в галерее всего две, из-за недостатка пространства. На открытие она пришла с маленькой дочерью.

Одно из творений Гульназ Исмагиловой. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Декоративное искусство представлено большой коллекцией работ Хамита Латыпова (панно, блюда, объемные композиции — все резьба по дереву), а также коллекцией сценических костюмов из войлока «Сказки старой Казани» Ольги Смирновой (их использовали для одноименного спектакля творческой инклюзивной студии «Э-моция»).

Представлены и работы двух ювелиров. Дуэт Райдо — у них и медальоны, и нагрудник-изю, и геральдическая брошь, и колье. Равкат Мухаметшин выставил различные работы с драгоценными камнями, вроде «Браслета из Джукетау».

Скульптурные работы показали четыре художника. Это «Похищение Европы» Дины Сергухиной, «Время» Дамира Закирова, «За клюквой» Натальи Мухиной и «Воин Казанского ханства» Тараса Стивкина.

«Воин Казанского ханства» Тараса Стивкина. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В «Теории и истории искусства, критика, искусствознание» — всего три заявки. Все попали в число конкурсантов.



«Становление искусства Татарской рукописной и печатной книги XVII—начала XX вв. Стилистика и символика» Фирдаус Вагаповой, «Татарская узорная кожа: ремесло, традиция, искусство», «Памятники исламской культуры в собрании Национального музея Республики Татарстан», «Татарское ювелирное искусство в собрании Национального музея Республики Татарстан. Обладательнице сего благополучие на все времена...» Лилии Саттаровой и «В поисках героя эпохи. О монументальной скульптуре Татарстана» Дины Хисамовой.

Отсюда можно сделать вывод, что художников в Татарстане много, а вот искусствоведов — не очень. Вручение премии, как пообещал Рабис Саляхов, совместят с упомянутым выше обсуждением отчетника. Сама выставка продлится до 28 февраля.

1 / 33 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров