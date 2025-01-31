«Сербский Могилевец» для «Спартака», 100 миллионов «Зенита», а «Рубин» избавился от главной проблемы

Трансферная аналитика по РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

После значительного затишья в Российской премьер-лиге (РПЛ) начинается активная фаза зимней трансферной работы. Клубы готовятся потратить значительные суммы на новичков. Кем планирует усилиться «Спартак», что не так с трансферами «Зенита» и какую проблему решил «Рубин» — в материале «Реального времени».

Солари и «сербский Могилевец»



«Спартак» до сих пор не подписал ни одного новичка в зимнее трансферное окно. Зато есть ощутимые для глубины состава потери. Клуб расторг контракты с вратарем Александром Селиховым и форвардом Виллианом Жозе, а также расстался с защитником Томашем Таварешем. Логично, что «Спартак» рассчитывает подписать новых игроков на место ушедших. Только странно — слухи ведут в команду Деяна Станковича сугубо атакующих футболистов.

Красно-белые, по некоторой информации, планируют в ближайшее время закрыть сделку по переходу Пабло Солари. Вингер аргентинского «Ривер Плейта» должен усилить конкуренцию в линии атаки. 23-летний аргентинец способен сыграть на обоих флангах и на острие, хотя вряд ли в России станет заменой Манфреду Угальде. Скорее Солари планируется использовать на позиции крайнего хавбека. Пабло должен помочь «Спартаку» превратить связку Барко — Угальде в ударное трио. Сильной стороной игрока является нестандартный дриблинг, что очень похоже на новобранца «Зенита» Энрике. Эдакий ответ москвичей питерскому усилению.

Еще один трансфер грядет из Италии. По сообщениям СМИ, «Спартак» близок к выкупу у «Торино» полузащитника Ивана Илича. За сербом прошлым летом охотился «Зенит», но питерцы не смогли уговорить игрока переехать в Россию. Красно-белым, судя по всему, удалось найти точки соприкосновения по футболисту. Впрочем, по своему игровому функционалу и травматичности Илич больше является сербским аналогом Павла Могилевца. Россиянин также котировался высоко, но из-за травм и специфики игровых качеств (классическая восьмерка без результативных действий) никогда не рассматривался топ-клубами РПЛ. Илич проводит в Серии А шестой сезон, а предложений от лидеров Италии не получал. Правда, серб, откровенно сильнее Могилевца и имеет все шансы стать звездой РПЛ.

Очевидно, что в клубе перебирают варианты по вратарям на место Селихова. Кандидатов пока два — Давид Волк из Махачкалы и Илья Помазун из дубля ЦСКА. Последний был выгнан из основы армейцев как раз из-за признания в любви к «Спартаку». Удивительно, что красно-белые не спешат его выкупать. Даже интересно, в чем причина такой заминки. По Волку все предельно ясно. Вратарь дагестанского «Динамо» идет в шорт-листе «Спартака» не первым лотом. Его трансфер может состояться ближе к концу трансферного окна. Когда с другими вариантами не сложится, а его нынешний клуб будет готов пойти на значительную скидку.

100 миллионов на столетие

В ответ на возможное подписание «Спартаком» Илича, летней заветной мечты «Зенита», питерцы готовят симметричный ответ красно-белым. Португальское издание Record выдало инсайд: Родриго Саласар из «Браги» переезжает в Санкт-Петербург. Босс «Зенита» Александр Медведев не стал опровергать информацию, призвав журналистов ждать официального объявления. Обычно такое случается, когда игрок уже фактически перешел в питерский клуб. Но спешить не будем. К тому же раньше питерцы брали бразильцев, а сейчас меняют курс — берут уругвайца?

В год столетия «Зенит» близок к тому, чтобы потратить на трансферы свыше 100 млн евро. Около 40 млн евро были потрачены на летние покупки. Зимой питерцы уже раскошелились на Энрике (30 млн евро), готовы выложить круглую сумму за Саласара (от 16 до 22 млн евро) и ищут крайнего защитника (от 10 млн евро).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По поводу последнего — все из-за тяжелой травмы Вячеслава Караваева. Российский защитник выбыл до конца сезона, оставив край обороны без достойной замены. С такой дырой за чемпионство бороться будет тяжело. Видимо, «Зенит» рассчитывал немного сэкономить, по слухам, обратившись к «Локомотиву» за Александром Сильяновым. Но сумма оказалась чуть выше ожидаемой, так что теперь основным кандидатом называют «20-миллионного» Уэсли из Бразилии. Вот уж и правда, бразильцы нашли настоящую золотую жилу, грамотно высасывая огромные деньги из «Зенита».

Другим вариантом на усиление защиты называют Андрея Ланговича из «Ростова». Также могут вернуть из аренды Арсена Адамова, выступающего сейчас в «Ахмате». Но все это крайние меры. Если вдруг не найдется иностранный клуб, куда можно отправить «залежавшиеся» миллионы за «крайка».

«Рубин» решил главную проблему зимы

«Рубин» в зимнее трансферное окно в первую очередь занимается чисткой состава. Клуб уже избавился от конфликтовавшего с тренерским штабом хавбека Даниила Кузнецова, сослав того в аренду в Первую лигу. На днях еще двое отправились по арендам — Умарали Рахмоналиев в «Сабах», а Александр Ломовицкий в «Факел». Ожидается, что по тому же сценарию пойдут карьеры Рустама Ашурматова и Марата Апшацева. Оба рискуют провести как минимум полгода в другой команде по арендному соглашению.

Главная задача «Рубина» зимой — сохранение Мирлинда Даку. Нападающий является основным денежным лотом казанцев. За игроком следят зарубежные команды, облизываются на албанца российские топ-клубы. Препятствий для трансфера два — нежелание потенциальных покупателей выкладывать больше 6—8 млн евро и нежелание «Рубина» расставаться с лидером. Впрочем, решение первой проблемы спокойно решает вторую, но желающих пока нет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне отец футболиста Фехми Даку признался, что его сын планирует остаться в Казани на остаток сезона. Всему виной отсутствие конкретных предложений и нехватка времени на трансфер. В топ-5 европейских чемпионатов трансферное окно закрывается 3 февраля, а в РПЛ продавать Даку, вероятно, казанцы не планируют.

— Мирлинд принял решение остаться в «Рубине». Время на принятие решения о трансфере прошло. Сын остается в Казани. Хочет ли он продлить контракт с клубом? У него соглашение действует еще полтора года, есть время подумать, — сказал Фехми Даку Sport24.

Таким образом, можно сказать, что «Рубин» решил свою главную проблему зимы, сохранив лучшего бомбардира команды двух последних сезонов еще на полгода. Хотя это не исключает появления ряда новичков в зимнее трансферное окно. Казанцы точно ищут усиления в защиту и атаку.

Затишье перед бурей?

«Краснодар», «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» продолжают тянуть с приобретениями новичков. При этом каждый из них решает свои проблемы по комплектации состава. В частности, «Краснодар» озабочен поисками замены ряду игроков основы. Главный тренер команды Мурад Мусаев признался, что клуб получил предложения по некоторым футболистам. Однако уйдут они только после того, как им найдут смену.

«Динамо» столкнулось с отказом бразильца Бителло возвращаться в Россию. Бело-голубые практически против воли футболиста заставили того присоединиться к сборам команды. На игрока есть покупатель, готовый выложить около 15 млн евро. Но есть сложность: москвичи хотят сразу получить сумму трансфера, а та сторона желает растянуть выплаты на пару лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ЦСКА также занят уговорами бразильцев. Армейцы смогли снять трансферный бан на международном уровне и теперь работают над усилением состава. В клубе планируют добить сделку по переходу атакующего полузащитника Лоррана. СМИ сообщают, ЦСКА предлагает за игрока 8 млн евро, а «Фламенго» просит 10. Хотя кандидату всего 18 лет, но своих денег бразилец точно стоит. Неслучайно ведь Лорран побил рекорд одного из лучших игроков современности — Винисиуса из «Реала», став самым молодым автором гола за «Фламенго».

«Локомотив» ищет нового форварда. Сообщается, что «железнодорожники» перебрали уже кучу игроков, но подписать новичка до сих пор не могут. В частности, источники говорят: «Локо» интересовался Мийичем из «Хартберга», Стивом Мунье из «Аугсбурга» и Мохамедом Байо из «Лилля». Не ровен час, когда «Локомотив» обратится в «Рубин» и все-таки даст требуемые деньги за Даку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Короткой строкой

Испанский «Хетафе» обратил свой взор в сторону российского чемпионата. Так, местные СМИ говорят об интересе испанцев к полузащитнику Хуану Боселли. Нижегородцы готовы разговаривать по условиям сделки. Однако в клубе заявили, что пока не получали официальных предложений по футболисту.

«Ростов» рискует остаться сразу без трех лидеров команды. По слухам, есть большой риск ухода двух центров обороны — Максима Осипенко и Умара Сако. На их место уже подобраны кандидаты, например Дмитрий Чистяков и Егор Погостнов. К тому же около 8 млн евро якобы предложены за Данила Глебова. За центрхавом охотится «Динамо» и, кажется, добьется своего именно в нынешнее трансферное окно.

В РПЛ появится лучший бомбардир парагвайского чемпионата. Именно так представил своего новичка Родриго Руиса Диаса грозненский «Ахмат». Портал transfermarkt оценивает трансфер из клуба «2 мая» в 100 тысяч евро, что, безусловно, является небольшой суммой для футболиста с такими регалиями. Разгадка простая. Диас забил всего семь голов за осенний сезон, чего, видимо, хватило для победы в бомбардирской гонке в чемпионате Парагвая.