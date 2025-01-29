«Его вдохновение просто заливало всех вокруг»: в Казани попрощались с Борисом Петровым

На всех своих должностях он запомнился как новатор, подчеркнули на церемонии

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в театре им. Кариева проводили в последний путь экс-главу Ростехнадзора Поволжья, бывшего министра экологии Татарстана Бориса Петрова. «Мужчина должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Борис Германович строил несколько домов, воспитывал двух сыновей и, конечно, любил лес. Он мыслил, планировал и осуществлял свои идеи как профессиональный лесник», — рассказал «Реальному времени» экс-замминистра лесного хозяйства Татарстана Харис Мусин. Подробнее о том, как Петров реорганизовал экологическую отрасль в республике и за ее пределами, — в материале издания.



«Тяжело представить, сколько жизней было сохранено и спасено благодаря ему, его команде»

На церемонии вспоминали: Борис Петров не один десяток лет посвятил охране природы. В частности, в 2001—2005 годах он возглавлял Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана, а затем до 2020-го — Приволжское управление Ростехнадзора. На обеих должностях он запомнился как смелый реформатор и чуткий руководитель.



— Это человек, который действительно был профессионалом своего дела. Он вселял уверенность в то, что делал. Борис Германович проработал в экологической отрасли 30 лет. И все ветераны, кто был с ним рядом, всегда говорят, что он не боялся реформ, был новатором. Все проекты, которые реализовывались на территории Татарстана, распространялись в другие субъекты, в целом по стране, — рассказал министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.



Ветераны отрасли, которые работали с Петровым, всегда говорят, что он не боялся реформ, был новатором, подчеркнул Шадриков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин тоже высоко оценил вклад Петрова в развитие возглавляемого им ведомства. На фоне бурного развития промышленности и энергетической отрасли в Татарстане, Марий Эл и Чувашии чиновнику удалось «фактически заложить основы системной работы по обеспечению промышленной безопасности».

— Он отвечал за промышленную безопасность, за безопасность людей. Тяжело представить, сколько жизней было сохранено и спасено благодаря ему, его команде, — поддержал эту мысль первый замминистра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов.

Чиновник рассказал, как работал вместе с Петровым в Приволжском управлении Ростехнадзора:

— Он знал всех сотрудников, каждым интересовался и старался помочь. Более того, был душой компании на любом мероприятии. Вспоминаю, как праздновали его 65-летие. Официальная часть закончилась, началась дискотека. Молодые сотрудники устали танцевать. Борис Германович поднялся, говорит: «Ну что вы, айдате!» Двигался энергичнее, чем молодые коллеги. Он весь был такой: энергичный, талантливый, и делился этим с окружающими.

«Он знал всех сотрудников, каждым интересовался и старался помочь. Более того, был душой компании на любом мероприятии», — вспоминал Карпов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мы до сих пор пользуемся тем экономическим механизмом природопользования, в который он вложил душу»



15 лет проработала с Борисом Петровым заместитель руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Елена Крылова. Именно он предложил ей ответственную должность.

— Я говорю: «Борис Германович, я женщина. Вы думаете, я справлюсь?» Он ответил: «Я нисколько в Вас не сомневаюсь». Чтобы не подводить руководителя, я день и ночь работала. Это было очень сложно. Думала: «Борис Германович мне дал такое ответственное задание, я не могу его подвести». Его вдохновение просто заливало всех вокруг. Мы чувствовали его поддержку на расстоянии, — поделилась она.

15 лет проработала с Борисом Петровым заместитель руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Елена Крылова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Финансовым гуру, отцом экономического механизма природопользования назвал Петрова экс-начальник управления Министерства экологии и природных ресурсов в Татарстане Айрат Насыбуллин.

— Он создал мощную материально-техническую базу, начал финансировать всех нас, все наши затраты. Это, конечно, было эволюционно. Когда мы создавали экологическую службу, это было очень нелегко. Он реформировал Министерство экологии, оно стало очень эффективной структурой. Мы до сих пор пользуемся тем экономическим механизмом природопользования, в который он вложил душу. Платежи за негативные воздействия на окружающую среду сегодня являются основой финансирования бюджетов всех наших районных центров, — подчеркнул он.

«Очень отзывчивый был человек»

В душе экс-глава Ростехнадзора Поволжья был лесником, уверен бывший заместитель министра лесного хозяйства Татарстана Харис Мусин.

— С Борисом Германовичем мне пришлось познакомиться, когда он только начал работать в Экологическом фонде. Он профинансировал очень много лесных проектов. Очень отзывчивый был человек. Перед Министерством экологии мы создали сквер. Когда он проезжал мимо, обязательно звонил, — рассказал он.

По словам Мусина, благодаря Петрову на юго-востоке Татарстана, в самом безлесном районе республики, появились защитные насаждения, которые получили статус леса. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, благодаря Петрову на юго-востоке Татарстана, в самом безлесном районе республики, появились защитные насаждения, которые получили статус леса: «Борис Германович оставил о себе живой памятник как о человеке, экологе, леснике». Любовь к природе не оставляла Петрова и дома. Он создал дендрологический сад, чувствовал каждое дерево, уверяет Мусин.

— Я сегодня преподаю в Казанском аграрном университете. Наш учебный корпус был перестроен за счет Экологического фонда. Борис Германович всегда живо интересовался: «Как набираете людей, как готовите?» Я удивлялся, как его хватало на всех, — добавил он.

О смерти Бориса Петрова стало известно в понедельник, 27 января. По информации «Реального времени», он перенес сложную операцию на сердце в одной из клиник Татарстана. Он очнулся, три дня был в сознании, а потом неожиданно скончался.

— Каждое утро мы отправляли друг другу приветствия. А в пятницу он вместо привета написал: «Здравствуйте, у вас всегда [все] будет хорошо». В субботу, воскресенье — ни привета, ни ответа. Наверное, чувствовал... — рассказал «Реальному времени» Мусин.

1 / 24 realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

realnoevremya.ru

realnoevremya.ru