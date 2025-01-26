Чип для «ловли» метастазов, мозг беременных, обозленные пользователи соцсетей

Интересные новости науки за неделю с 20 по 26 января

Фото: Реальное время

Вовремя засекать метастазы поможет микрофлюидный чип

Ученые из Красноярского научного центра СО РАН и Красноярского государственного медуниверситета опубликовали статью, в которой описывают миниатюрный микрофлюидный чип с ДНК-аптамерами, который поможет находить в крови опухолевые клетки. Предполагается, что это устройство поможет диагностировать рак на ранних стадиях.

Как известно, клетки опухоли со временем попадают в кровь и лимфу, с кровотоком разносятся по организму — так появляются очаги для развития метастазов. Поэтому вовремя их находить и нейтрализовывать — важнейшая задача онкологов и биохимиков.

Как известно, клетки опухоли со временем попадают в кровь и лимфу, с кровотоком разносятся по организму. сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Биохимики из Сибири решили «научить» этому микрофлюидные чипы — обычно их используют для того, чтобы отбирать здоровые клетки во время процедуры ЭКО. Они собрали чип из двух термопластических пластин, между которыми поместили реакционную камеру. Внутри камеры заключены небольшие одноцепочечные молекулы РНК или ДНК (такие молекулы называют аптамерами, они выполняют роль синтетических антител). Когда чип встречается в кровотоке с опухолевой клеткой, она попадает в реакционную камеру, взаимодействует с аптамерами и остается на стенке камеры.

Практическую работу этой системы уже протестировали на культуре клеток рака груди. Опухолевые клетки быстро прикреплялись к поверхности, покрытой аптамерами, прочно удерживались на ней и не отрывались от поверхности. В дальнейшем чип предполагается усовершенствовать — например, собирать его из трех различных секций, в которых будут содержаться аптамеры для разных видов рака — таким образом можно проводить дифференциальную диагностику.

Ученые маскируют раковые клетки под свиные, чтобы обмануть иммунитет и заставить его работать

В поисках борьбы с раковыми опухолями медики становятся все более изобретательными. Например, теперь они решили использовать тот простой факт, что организм обычно отторгает чужеродные клетки. Клетки рака потому и укореняются, что они вроде как свои, и потому иммунная система на них не реагирует. Врачи вспомнили несколько последних экспериментов по трансплантации свиных органов человеку: и пациент, которому пересадили сердце свиньи, и человек, получивший свиную почку, умерли через несколько месяцев после трансплантации. Организм отторг чужеродные органы.

Китайские медики предположили: а что если эту способность использовать для лечения рака? Они взяли безопасный для человека вирус, модифицировали его и применили к злокачественной опухоли. Вирус работает так: добавляет на поверхность раковых клеток молекулы сахаров — именно на такие молекулы возникал сильнейший иммунный ответ организма людей, которым были пересажены свиные органы. Получается, что раковые клетки «переодели» и замаскировали под свиные. Иммунитет человека в этот момент начинает думать, что опухоль — это чужеродный объект, и направляет «отряды быстрого реагирования» на ее уничтожение.

Пять обезьян с раком печени во время такой терапии прожили на несколько месяцев дольше. сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Сначала провели опыты на животных: пять обезьян с раком печени во время такой терапии прожили на несколько месяцев дольше, чем те, кто вирусный препарат не получил. Потом перешли к клиническим исследованиям: согласились 23 человека с разными видами рака (печени, пищевода, прямой кишки, яичников, легких, груди, кожи и шейки матки). Через два года после начала эксперимента у двоих людей опухоли серьезно уменьшились (но полностью не исчезли). У пятерых рак перестал развиваться. У 14 человек опухоль перестала расти, но через несколько месяцев «пришла в себя» и рост возобновился. И лишь двое пациентов не показали никакой динамики.

Исследования продолжатся — китайские медики надеются на то, что такая вирусная терапия, будучи доведенной до ума, будет помогать пациентам с запущенным раком.

Долгое сидение в соцсетях связали с повышенной раздражительностью

В Гарвардской медицинской школе провели любопытное исследование, которое показало, что активное пользование социальными сетями прямо коррелирует с повышенным уровнем раздражительности. Ученые взяли данные опроса COVID States Project — в свое время в нем поучаствовали 42,6 тысячи американцев старше 21 года. В числе прочего в этой анкете были вопросы о том, как часто человек пользуется соцсетями, и краткий тест на раздражительность. Эти данные ученых и заинтересовали: они взяли результаты, обработали их статистическими данными, и вот что у них получилось.

79,2% респондентов каждый день пользуются минимум одной соцсетью. Четверть всех опрошенных сидит в соцсетях в течение большей части дня. При этом в когорте частых пользователей оказалась существенно повышена раздражительность. И чем чаще человек заходит в соцсети, тем более он нервный.

Так что теперь, если увидите, что в интернете кто-то неправ, не спешите его разубеждать. Собственные нервы целее. Хозяйке на заметку: наибольший уровень раздражительности заметили у тех пользователей, которые активно интересуются политикой.

Чем чаще человек заходит в соцсети, тем более он нервный. сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Как бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам

Одна из главных проблем современной медицины — резистентность бактерий к антибиотикам. Уже не редкость пациенты, которых невозможно вылечить от туберкулеза, пневмонии, сепсиса — они болеют теми штаммами, которые выработали устойчивость ко всем существующим видам антибиотиков. Ученые разрабатывают новые препараты, но не успевают за развитием бактерий. Такими темпами современное общество рискует вернуться в «допенициллиновую» эру, когда люди умирали от аппендицитов и обычных порезов.

Поэтому фармакологи, биохимики, молекулярные биологи и микробиологи всего мира пытаются понять механизм, по которому бактерии приобретают устойчивость к антибиотикам, чтобы научиться опережать их развитие.

На этой неделе вышла публикация международной исследовательской группы, которая изучила плазмид — кольцевую молекулу ДНК, которая самостоятельно существует внутри бактериальной клетки и переносит гены, ответственные за устойчивость к антибиотикам. Ученые давно обратили на нее внимание в попытках научиться отключить или устранить гены резистентности.

Ученые сосредоточились на белках, которые взаимодействуют друг с другом как ключ и замок, «включая» и «выключая» определенные гены в бактериальной ДНК, скользя по ней, как по лестнице. сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В новой публикации сосредоточились на двух белках, которые взаимодействуют друг с другом как ключ и замок, «включая» и «выключая» определенные гены в бактериальной ДНК, скользя по ней, как по лестнице. Выяснилось, что в итоге этого взаимодействия бактерия защищает себя и повышает свою устойчивость к антибиотикам.

Это важное исследование открывает возможность разрабатывать новые лекарства, которые будут работать как те самые белки и взаимодействовать на плазмиды, отключая механизмы резистентности в бактериальной ДНК.

У беременных женщин сокращается серое вещество мозга

Испанские медики изучили на МРТ, как меняется мозг беременных женщин — до зачатия, во время беременности и после родов (через месяц и через полгода). Главное, что решено было изучить, — объем серого вещества (считается, что оно ответственно за интеллект человека). В исследовании участвовали 127 женщин, а в качестве контрольных групп выступили 20 уже давно родивших мам и 32 женщины, которые никогда не рожали.

Параллельно с МРТ женщинам исследовали гормональный фон, а еще их просили заполнять опросники, чтобы понять их психологическое благополучие и оценить, как формируются материнские чувства.

По данным МРТ, серое вещество у беременных теряет в объеме — это явно прослеживалось уже ко второму триместру, а ближе к родам снижение становилось пиковым — на 5% по сравнению с «добеременным» состоянием. Через полгода после рождения ребенка объем серого вещества частично восстанавливался. При этом параллельно шел сдвиг гормонального фона: снижение объема серого вещества коррелировало с ростом уровня эстрогенов в организме. В связи с этим медики предположили, что именно эстроген отвечает за изменения в мозге беременных женщин.

По данным МРТ, серое вещество у беременных теряет в объеме. freestocks на Unsplash

Самые выраженные изменения нашлись в структурах, отвечающих за процессы принятия решений и социального познания. Такие колебания полностью отсутствовали у обеих контрольных групп — эти зоны мозга изменялись только у беременных.

