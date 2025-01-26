Получит ли Славутский «Золотую маску» на новой сцене Камаловского?

Триумфатор национальной театральной премии — Башкортостан

У балета «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь» — три номинации. Фото: скриншот из видео «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь». Софья Саитова и Сергей Бикбулатов» с канала «Башопера»

На этой неделе секретариат Союза театральных деятелей России представил список номинантов премии «Золотая маска». Если в прошлом году три казанских театра получили шесть статуэток, то в этот раз всю республику среди кандидатов на победу представляет Илья Славутский, режиссер Качаловского театра.

Номинантов согласовывает Минкульт и Союз театральных деятелей

Премию «Золотая маска» учредили в 1993 году, а в 2023-м Союз театральных деятелей расторг контракт с дирекцией АНО «Золотая маска», которая занималась его организацией, и создал свою дирекцию. Президентом стал новый глава СТД Владимир Машков. Номинантов теперь смотрят в театрах, а не возят их в Москву, ушли некоторые номинации — весь современный танец.

На конкурс в прошлом году поступило 734 заявки из 86 регионов и 170 городов, из них 360 — не из Москвы и Петербурга. Прошли модерацию и были допущены к участию 567 заявок.

«Все заявленные на соискание премии спектакли прошли предварительный отбор советов на основании просмотра их видеозаписи», — указано на сайте премии. Это означает, что заявки должны поддержать региональные отделения СТД РФ и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (к примеру, Минкульт РТ). Затем заявки изучают эксперты (по видео и на месте).

В этом году номинанты в категориях «Лучшая работа дирижера. Оперетта/мюзикл», «Лучшая мужская роль. Оперетта/мюзикл» и «Лучшая работа дирижера. Балет» не определились.

В 2024 году шесть «Золотых масок» получили казанские театры. Две — Камаловский, за «Болганчык еллар. Мөһәҗирләр»/«Муть. Мухаджиры». Три — «Экият», за «Авиатора». «За сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя» спецпремию жюри получил Кариевский театр — за «Рөстәм маҗаралары»/«Приключения Рустема». В общей сложности они получили 18 номинаций.

В прошлом году Камаловский получил две премии. предоставлено пресс-службой Камаловского театра

Вручат премию в Казани

Открывая на этой неделе новое здание театра Камала, Владимир Машков назвал его «кристаллом таланта» и озвучил поддержанную раисом республики Рустамом Миннихановым и министром культуры России Ольгой Любимовой идею провести церемонию вручения «Золотой маски» в Казани.

В этом году в шорт-лист Казань попала лишь один раз. Илья Славутский борется в номинации «Лучшая мужская роль. Драматическая роль» за роль Клавдия в «Гамлете».

Всего от Татарстана, как говорил Машков на открытии, пришло 13 заявок. В лонг-лист, то есть в «Перечень наиболее заметных спектаклей, представленных на рассмотрение в конкурсном цикле (сезоне) 2023—2024», вошли еще четыре спектакля.

Это две постановки Айдара Заббарова: «Казанга Тукай кайткан»/«Возвращение Тукая» в Камаловском театре и «Ат карагы»/«Конокрад» в Альметьевске. А также «Камал комедияләре»/«Комедии Камала», которые поставил в театре «Экият» Ильгиз Зайниев. Наконец, в список попал балет «Иакинф» на музыку Резеды Ахияровой и либретто Рената Хариса, идущий в театре имени Мусы Джалиля.

Таким образом, в этом году «Золотая маска» впервые пройдет в Казани, но получит ли ее хотя бы один казанец?

Опрошенные театральные деятели указывают, что не все выбранные ими спектакли прошли сито регионального отделения СТД. К примеру, у Альметьевского театра не прошла драма «Алтынчеч. Наследие». Выдвинутые ТЮЗом спектакли не прошли даже региональный отбор. Фонд «Живой город», который мог до этого попасть, к примеру, в «Эксперимент», вовсе решил не экспериментировать.

Владимир Машков решил: церемонии «Золотой маски» быть в Казани!. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Башкирская опера, балет, «Гроза» и сказка

При этом триумфатором этого сезона стал Башкортостан. У него 17 номинаций. В первую очередь это опера «В ночь лунного затмения» Башкирского театра оперы и балета. Благодаря ей отмечены сама работа, дирижер Валерий Платонов, режиссер Ляйсан Сафаргулова, исполнительница роли Танкабики Любовь Буторина, исполнитель роли Диуаны Василий Ефимов, Екатерина Малинина (дважды — как художник-постановщик и художник по костюмам), художник по свету Евгений Ганзбург.

Опера в трех действиях поставлена к 105-летию со дня рождения Мустая Карима — по его пьесе либретто написали Рустэм Галеев и Салават Низаметдинов. Это история о древних традициях, по которым живет семья Танкабики: старший сын Юлмурза погибает, поэтому на его вдове должен жениться Акъегет, а обрученную с ним Зубаржат должны отдать за Ишмурзу. А Танкабика хранит секрет, что Диуана — это ее тайный ребенок.

Отмечена еще одна работа БТОиБ — балет «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь». Номинированы его хореограф Олег Габышев, балерина Валерия Исаева и танцор балета Сергей Бикбулатов. Габышев дважды работал с Олегом Ивенко и Эльмиром Низамовым, представив для фестиваля #StagePlatforma два балета — «Личности Миллигана» и «Тесла». Работа в Башопере — тоже биографическая, балет-фантазия в трех актах и девяти снах с прологом и эпилогом. В спектакле участвуют солисты оперы, хор, а также учащиеся хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева.

Среди номинантов в большой драматической форме — «Гроза» Русского драматического театра из Стерлитамака, художник-постановщик Фемистокл Атмадзас, художник по костюмам Ольга Атмадзас и актер Радик Галиуллин, играющий Тихона. Режиссер — Юрий Печенежский, который в 2023 году поставил в казанском ТЮЗе «Барышню-крестьянку».

И еще один номинант — Наталья Бирюкова, художник спектакля «Озеро заколдованного коня» в Башкирском театре кукол. Он создан по мотивам башкирского эпоса «Акбузат» и рассказывает о приключениях сироты Хаубана, который решил найти украденного дивами волшебного коня и алмазный меч, отправившись в подводное царство Шульгена.

«Тукай Казанга кайткан», хит сезона, попал лишь в лонг-лист. предоставлено пресс-службой театра Кариева

Между тем появилось и положение о премии и фестивале «Золотая маска» на следующий сезон. Премии будут вручать только спектаклям — «как результату коллективного творческого труда всего театра: авторов-создателей и актеров — исполнителей главных ролей двух премьерных составов». Только спектакли, никаких индивидуальных премий. Драма, опера, оперетта/мюзикл, балет, театр кукол. Вне конкурса — «Лучший спектакль для детей» и «Премия президента премии и фестиваля «Золотая маска». Заявочная кампания начинается с 1 февраля и продлится до 31 июля 2025 года.