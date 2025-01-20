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Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об избиении ребенка в школе Татарстана

21:46, 20.01.2025
Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об избиении ребенка в школе Татарстана
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту избиения ребенка в учебном заведении в городе Азнакаево.

По сообщениям СМИ, в одной из школ Азнакаево пятеро детей избили своего одноклассника. Пострадавший школьник госпитализирован с различными травмами.

По данному факту следственными органами СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

Рената Валеева

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