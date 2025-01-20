Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об избиении ребенка в школе Татарстана
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту избиения ребенка в учебном заведении в городе Азнакаево.
По сообщениям СМИ, в одной из школ Азнакаево пятеро детей избили своего одноклассника. Пострадавший школьник госпитализирован с различными травмами.
По данному факту следственными органами СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.