Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об избиении ребенка в школе Татарстана

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту избиения ребенка в учебном заведении в городе Азнакаево.

По сообщениям СМИ, в одной из школ Азнакаево пятеро детей избили своего одноклассника. Пострадавший школьник госпитализирован с различными травмами.

По данному факту следственными органами СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).



Рената Валеева