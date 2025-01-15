«С дефицитом кадров придется жить еще долго»: как Татарстан справляется с нехваткой рабочей силы

КАМАЗ продолжит ввозить около 3 тысяч рабочих из Узбекистана, а Татарстан стал лидером по росту зарплаты в ПФО в 2024 году

Фото: Михаил Захаров

«Сегодня мы говорим, что рынок труда — это рынок соискателя, которого ищут и за которого высока конкуренция», — повторила прошлогодний тезис глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова на отчетной коллегии ведомства. Острота кадрового дефицита за год чуть ослабла, но все равно продолжает давить на работодателей республики. Из «трудовой дыры» в 50 тыс. вакансий в республике остаются незакрытыми 37 тыс., и заработные платы продолжат расти, сообщила она. КАМАЗ начал делать ставку на выращивание молодых специалистов в Челнах, а на рынке труда стран СНГ стали властвовать рекрутеры из Германии и Великобритании — наем оттуда стал дороже. Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

Кадровый голод — это надолго

На татарстанском рынке труда сохраняется дефицит трудовых ресурсов, выстреливший в ногу бизнеса еще в 2022—2023 годах. Несмотря на гонку заработных плат, привлечение мигрантов и корпоративные бонусы, количество вакансий в реальном секторе экономики все еще остается достаточно высоким.

Как сообщила на отчетной коллегии министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова, в настоящее время свободными остаются 37,2 тыс. рабочих мест. Тогда как год назад их было 49 тысяч. Как и год назад, на одного жителя трудоспособного возраста по-прежнему приходится 11 вакансий. Восполнение «трудовой ямы» идет небыстро, так как спрос на труд постоянно генерирует крупная промышленность, предприятия ОПК и логистика. Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов добавил, что Татарстан стал лидером по темпам роста заработной платы в ПФО — она составила свыше 72 тысяч рублей, или выросла на 21%.

Как сообщила на отчетной коллегии министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова, в настоящее время свободными остаются 37,2 тыс. рабочих мест. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Сегодня мы говорим, что рынок труда — это рынок соискателя, которого ищут и за которого высока конкуренция», — охарактеризовала тенденцию прошлого года Эльмира Зарипова.

Официальная безработица остается на минимуме — 0,16%, что вдвое ниже, чем в стране. Татарстан испытывает дефицит острее, чем остальные регионы ПФО, так как здесь сконцентрировано немало инвестиционных проектов, а численность жителей трудоспособного возраста не растет.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов добавил, что Татарстан стал лидером по темпам роста заработной платы в ПФО — она составила свыше 72 тысяч рублей, или выросла на 21%. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Глава Минтруда спрогнозировала, что спрос на рабочие руки сохранится до 2030 года, после чего можно ожидать смягчения ситуации на рынке труда. Пока же центры занятости продолжают обеспечивать кадрами предприятия ОПК.

— Органами службы занятости ведется подбор кадров для предприятий из приоритетных отраслей. Так, за два года на предприятия ОПК было направлено 13,8 тысячи человек, из которых каждый второй был принят на работу, — рассказала Эльмира Зарипова.

Всего в этом году ОПК пополнился еще 500 работников.

Реальное время / realnoevremya.ru

КАМАЗ вкладывается в инженерные школы

Напряженной остается ситуация с кадрами в Набережных Челнах. Она усугубляется тем, что работников трудоспособного возраста становится меньше, а притока молодежи нет.

— Инвестиции, расширение продуктов, отток персонала создали кадровый дефицит. Его остро ощущают все промышленные предприятия региона, — заявила на коллегии заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению ПАО «КАМАЗ» Жанна Халиуллина.

Она согласилась с тем, что сложности на рынке труда — это надолго: «С этим нам придется жить еще долго, а значит, нужно уметь отвечать на эти вызовы».

Как КАМАЗ собирается бороться с кадровым голодом? Если раньше предприятие рассматривало в качестве источника дополнительной рабочей силы трудовых мигрантов, то теперь ставка в долгосрочной перспективе делается на подготовку молодых ребят в Челнах. Как сообщила Жанна Халиуллина, КАМАЗ участвует в двух федеральных проектах — «Профессионалитет» и «Передовые инженерные школы», которые привлекают федеральное финансирование. Три колледжа выиграли гранты, инженерная школа с КФУ стала пятой в стране по уровню подготовки.

Инвестиции, расширение продуктов, отток персонала создали кадровый дефицит, заявила на коллегии заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению ПАО «КАМАЗ» Жанна Халиуллина. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Совокупные затраты КАМАЗа на подготовку инженерных школ составили более 1 млрд рублей, которые пошли на учебную инфраструктуру, — сообщила она.

Кроме того, предприятие участвует в федеральном проекте «Мобильность 2.0» и видит потенциал в переселении соотечественников, проживающих за рубежом.

И везет рабочих из Узбекистана

Однако без привлечения мигрантов не обойтись. КАМАЗ продолжит ежегодно привозить до 3 тысяч работников из Узбекистана, позже пояснила она в разговоре с «Реальным временем».

— Работа с иностранными работниками — срочная мера. Она нацелена на быстрое закрытие текущей потребности, но мы больше стараемся делать на долгосрочную перспективу. Поэтому поддерживаем передовые инженерные школы, — сообщила она.

После ужесточения правил въезда и пребывания иностранцев в России компания изменила тактику привлечения работников. По словам Жанны Халиуллиной, автозавод вместе с кадровыми агентствами Узбекистана занимается обучением работников по месту жительства, после чего оформляет документы на въезд в Россию.

— В этом году мы планируем, что не менее половины приезжающих сотрудников будут проходить подготовку на родине. В следующем году — до 100 процентов, — рассказала она.

При этом такая политика влечет и большую текучку. «Иностранные работники работают по патенту, поэтому раз в год уезжают на родину. По возвращении он снова должен пройти процедуру легализации, а потом и подтверждения квалификации. Отсюда — 100% текучесть», — поделилась замгендиректора.

Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

Однако работодатели, которые испробовали этот прием, рассказали, что на рынке труда стран СНГ теперь доминируют рекрутеры из Германии и Великобритании. «Они вывозят людей для работы сиделками, мойщиками. Такая работа не требует квалификации, а деньги предлагают больше, чем мы. Поэтому наем оттуда стал дороже», — говорят они.

Как поднять рождаемость

Другая боль — снижение рождаемости в республике. По словам Эльмиры Зариповой, эта тенденция наблюдается с 2017 года. По итогам января — октября 2024 года рождаемость снизилась на 3,5%. Наибольшее падение случилось в Бавлинском (на 28%), Сабинском (на 21%), Нурлатском (на 20%), Мамадышском (на 18%) и Дрожжановском (на 18%) районах. Рост рождений произошел в Тюлячинском (на 23%), Пестречинском (на 12%), Кукморском (на 10%), Черемшанском (на 9%) и Муслюмовском (на 9%) районах, перечислила она.

Но по сравнению с другими регионами ПФО картина выглядит лучше. «Численность родившихся в Татарстане на 1 000 человек составила 8,8, что выше показателя по Приволжскому округу — 7,7, и по России — 8,5», — отметила она.

Реальное время / realnoevremya.ru

Поддержка семей выстроена на системной основе и в первую очередь направлена на семьи, нуждающиеся в особой помощи государства: малообеспеченные, многодетные, семьи с детьми-инвалидами, отметила Эльмира Зарипова. В частности, на поддержку семей с детьми в 2024 году было направлено 32 млрд рублей, из них 17 млрд — из республиканского бюджета. Ежемесячные выплаты получили 233,7 тыс. детей, 2,2 тыс. новорожденных из малообеспеченных семей были обеспечены необходимыми комплектами, 35,5 тыс. детей до трех лет обеспечены детским питанием, 121 тыс. семей оформили компенсацию части оплаты за детсад. Выплата на лекарства назначена 6,2 тыс. малышей до трех лет, 1,5 тыс. сельских женщин села при рождении ребенка получили выплату от 50 до 100 тыс. рублей. Кроме того, в социальных приютах реабилитацию прошли 1,4 тыс. детей, а услуги ранней помощи получили 5,2 тыс. детей с ОВЗ.

— Рождаемость по-прежнему один из ключевых вопросов государства, — отметила Эльмира Зарипова.

Фейерверк радости для матерей участников СВО

2025 год объявлен Годом защитника Отечества, напомнила Эльмира Зарипова. По ее словам, в республике организована системная работа по поддержке участников СВО и их семей, выстроена четкая схема взаимодействия промышленных предприятий, бизнеса, волонтерского движения, органов местного самоуправления, Фонда «Защитники Отечества». И хотя в заседании коллегии приняли участие председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, вице-премьер республики Лейла Фазлеева, главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, но главным гостем стал участник СВО Тимур Савосин, ушедший на фронт из РЦ «Астра». Сначала он появился на экране, чтобы поздравить социальных работников, а в конце двери зала открылись — и вошел он в кителе с орденами. Первыми к нему бросились мать и отец, а зал аплодировал герою.

1 / 41 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров