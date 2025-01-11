Туфан Имамутдинов: «Это попытка создания культурной экосистемы полного цикла»
Проект «Аркадаш»: режиссер Тинчуринского театра с соратниками исследует Альметьевскую агломерацию
Главный режиссер Татарского театра драмы и комедии им. К. Тинчурина Туфан Имамутдинов договорился о проведении в Альметьевске театрального проекта «Аркадаш» («Товарищ, друг»), работа над которым уже началась. В центре внимания, указывают организаторы, — регионализм как способ постижения истории, природы и традиций Татарстана. В марте можно будет увидеть результаты первой лаборатории, а осенью — второй.
Взгляд казанских студентов ГИТИСа
Первая лаборатория называется «Караш» («Взгляд»), в ней исследуются районы Татарстана рядом с Альметьевском. Причем произведения будут основываться на фактах и местных реалиях.
— Вместе с режиссером Дамиром Сидеевым мы будем знакомиться с городом Бугульмой и его жителями, — объясняет драматург Булат Минкин. — А потом на основе различных интервью будет написана пьеса. Мы планируем затронуть такие темы, как жизнь и проблемы молодого человека в маленьком городе, отток населения из малочисленных городов.
Известный по работе в Атнинском театре Дамир Сидеев — студент Российского института культуры и искусств — ГИТИСа, как и остальные режиссеры проекта. В их числе журналистка Талия Тухфатуллина, актеры Ильнур Гарифулла и Камиль Гатаулла, дизайнер Нажия Галимова. Тинчуринский театр несколько раз проводил бесплатные курсы от Имамутдинова для молодых режиссеров с расчетом, что они потом поступят в ГИТИС очно или заочно. Это результат подписанного в марте 2022 года соглашения между республикой и институтом, о чем ректор ГИТИСа Григорий Заславский договорился на встрече с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Гарифулла и Гатаулла, которые раньше играли в ТЮЗе, теперь также ставят постановки в театре имени Тинчурина. Вместе они работали в оперной лаборатории «Умай». Ильнур играл главную роль в спектакле «Идегей», ставил «Беренче театр»/«Первый театр» Галиасгара Камала и «Жан Баевич» Гаяза Исхаки, в ТЮЗе — «Бывших людей» Горького.
Камиль ставил концерт-посвящение татарскому народу «Синең хакта...»/«Во имя любви...». В Коми-Пермяцком театре идет его «Станционный смотритель», в Нижнекамском ТЮЗе — «Ромео и Джульетта». Вместе они (Гарифулла — в качестве хореографа) работали в Нижнекамске над новогодним «Домиком господина Дроссельмейера».
— Я буду работать в Лениногорском районе, — говорит Ильнур Гарифулла. — Темой будут родники, так как в Лениногорске самое большое количество родников в Татарстане, к тому же район славится своей природой, лечебными свойствами. Также мы поднимем экологический вопрос, но самое важное, что в нынешнее время родник — это святое место, начало жизни, место, где человек может очиститься. Родник — это место созидания. Здесь люди строили деревни, города, начинали новую жизнь. В нашем мире сейчас очень много деструктива, к которому человек сам себя приводит.
Реюньон объединения «Алиф»
Фестиваль работ участников «Караш» пройдет на площадках в Альметьевске в марте 2025 года. Кроме того, в проекте есть вторая лаборатория — «Аваздаш» («Созвучный»), в которой занимаются участники творческого объединения «Алиф». В нее входят Туфан Имамутдинов, хореограф и актер Нурбек Батулла, поэтесса и драматург Йолдыз Миннуллина, композитор Эльмир Низамов, хореографы Мария и Марсель Нуриевы.
Хотя эти люди по отдельности и малыми группами продолжают работать вместе (вспомним перформанс Tartar Нуриевых и Батуллы), сам Имамутдинов давно не занимался постановкой вне Тинчуринского, хотя его спектакль Әлиф, благодаря которому Батулла получил «Золотую маску», нет-нет да и возвращается на сцену.
«Аваздаш» ориентирована на мифологические и символические темы: «Исследования в этой лаборатории превращаются в синтетическое произведение, которое может быть классифицировано как спектакль». Его покажут осенью 2025 года.
— Хотя я и не родилась в Альметьевске, но с того момента, как я себя помню, мы жили в этом городе, — говорит Миннуллина. — Альметьевск — родина моей памяти. Например, есть такой случай: я училась мыть полы в длинном коридоре квартиры, и тут к нам в гости пришел Асаф Валеев, и записал слова песни «Ой вы, красавицы». Было ли это? Частично. За исключением визита Асафа-абый. Но для меня его появление реально, потому что мне было важно получить текст песни из его рук (из рук человека, который, как я считала, точно знал текст). Это такой миф, легенда, моя личная легенда. Духовная история.
«Этот проект — признак переполнения энергией»
— «Аркадаш» — это попытка создания культурной экосистемы полного цикла, когда идеи также связаны с нашей республикой, — говорит Имамутдинов. — «Караш» — попытка на основе нашей культуры, истории взрастить интерес к идентичности у молодых режиссеров. В «Караш» мы рассматриваем различные пласты, разные народы, живущие в этой части республики. «Караш» — это Альметьевск, Бугульма, Лениногорск. «Аваздаш» — это тоже поиск, но уже на основе тюркского мира.
Кроме того, в программах обеих лабораторий — мастер-классы, встречи с экспертами, публичные обсуждения. Проект реализуется благотворительным фондом «Татнефть».
— В целом идея децентрализации мне очень близка, — говорит Батулла. — Казань кипит, и в какой-то момент творческая энергия здесь, наверное, должна вырваться наружу — это вполне естественно. Возможно, этот момент наконец настал. В Казани сформировалась какая-то творческая основа, богатая культура. И этот проект — признак переполнения энергией. Придет время, эта позитивная энергия — энергия исследования, познания — выйдет за пределы Альметьевска и начнет распространяться в разных направлениях.
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