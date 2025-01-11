Туфан Имамутдинов: «Это попытка создания культурной экосистемы полного цикла»

Проект «Аркадаш»: режиссер Тинчуринского театра с соратниками исследует Альметьевскую агломерацию

Туфан Имамутдинов в этом году будет много работать в Альметьевске. Фото: Динар Фатыхов

Главный режиссер Татарского театра драмы и комедии им. К. Тинчурина Туфан Имамутдинов договорился о проведении в Альметьевске театрального проекта «Аркадаш» («Товарищ, друг»), работа над которым уже началась. В центре внимания, указывают организаторы, — регионализм как способ постижения истории, природы и традиций Татарстана. В марте можно будет увидеть результаты первой лаборатории, а осенью — второй.

Взгляд казанских студентов ГИТИСа



Первая лаборатория называется «Караш» («Взгляд»), в ней исследуются районы Татарстана рядом с Альметьевском. Причем произведения будут основываться на фактах и местных реалиях.

— Вместе с режиссером Дамиром Сидеевым мы будем знакомиться с городом Бугульмой и его жителями, — объясняет драматург Булат Минкин. — А потом на основе различных интервью будет написана пьеса. Мы планируем затронуть такие темы, как жизнь и проблемы молодого человека в маленьком городе, отток населения из малочисленных городов.

Известный по работе в Атнинском театре Дамир Сидеев — студент Российского института культуры и искусств — ГИТИСа, как и остальные режиссеры проекта. В их числе журналистка Талия Тухфатуллина, актеры Ильнур Гарифулла и Камиль Гатаулла, дизайнер Нажия Галимова. Тинчуринский театр несколько раз проводил бесплатные курсы от Имамутдинова для молодых режиссеров с расчетом, что они потом поступят в ГИТИС очно или заочно. Это результат подписанного в марте 2022 года соглашения между республикой и институтом, о чем ректор ГИТИСа Григорий Заславский договорился на встрече с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Гарифулла и Гатаулла, которые раньше играли в ТЮЗе, теперь также ставят постановки в театре имени Тинчурина. Вместе они работали в оперной лаборатории «Умай». Ильнур играл главную роль в спектакле «Идегей», ставил «Беренче театр»/«Первый театр» Галиасгара Камала и «Жан Баевич» Гаяза Исхаки, в ТЮЗе — «Бывших людей» Горького.



Ильнур Гарифулла (Гарифуллин) дебютировал на татарской сцене в спектакле «Идегей». предоставлено пресс-службой театра К.Тинчурина

Камиль ставил концерт-посвящение татарскому народу «Синең хакта...»/«Во имя любви...». В Коми-Пермяцком театре идет его «Станционный смотритель», в Нижнекамском ТЮЗе — «Ромео и Джульетта». Вместе они (Гарифулла — в качестве хореографа) работали в Нижнекамске над новогодним «Домиком господина Дроссельмейера».

— Я буду работать в Лениногорском районе, — говорит Ильнур Гарифулла. — Темой будут родники, так как в Лениногорске самое большое количество родников в Татарстане, к тому же район славится своей природой, лечебными свойствами. Также мы поднимем экологический вопрос, но самое важное, что в нынешнее время родник — это святое место, начало жизни, место, где человек может очиститься. Родник — это место созидания. Здесь люди строили деревни, города, начинали новую жизнь. В нашем мире сейчас очень много деструктива, к которому человек сам себя приводит.

Йолдыз Миннуллина провела в Альметьевске детские годы. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Реюньон объединения «Алиф»



Фестиваль работ участников «Караш» пройдет на площадках в Альметьевске в марте 2025 года. Кроме того, в проекте есть вторая лаборатория — «Аваздаш» («Созвучный»), в которой занимаются участники творческого объединения «Алиф». В нее входят Туфан Имамутдинов, хореограф и актер Нурбек Батулла, поэтесса и драматург Йолдыз Миннуллина, композитор Эльмир Низамов, хореографы Мария и Марсель Нуриевы.



Хотя эти люди по отдельности и малыми группами продолжают работать вместе (вспомним перформанс Tartar Нуриевых и Батуллы), сам Имамутдинов давно не занимался постановкой вне Тинчуринского, хотя его спектакль Әлиф, благодаря которому Батулла получил «Золотую маску», нет-нет да и возвращается на сцену.

«Аваздаш» ориентирована на мифологические и символические темы: «Исследования в этой лаборатории превращаются в синтетическое произведение, которое может быть классифицировано как спектакль». Его покажут осенью 2025 года.

— Хотя я и не родилась в Альметьевске, но с того момента, как я себя помню, мы жили в этом городе, — говорит Миннуллина. — Альметьевск — родина моей памяти. Например, есть такой случай: я училась мыть полы в длинном коридоре квартиры, и тут к нам в гости пришел Асаф Валеев, и записал слова песни «Ой вы, красавицы». Было ли это? Частично. За исключением визита Асафа-абый. Но для меня его появление реально, потому что мне было важно получить текст песни из его рук (из рук человека, который, как я считала, точно знал текст). Это такой миф, легенда, моя личная легенда. Духовная история.

Последние годы Нурбек Батулла работает, по сути, самостоятельно, это сцена из его спектакля «Диалог». предоставлено фондом «Живой город»

«Этот проект — признак переполнения энергией»

— «Аркадаш» — это попытка создания культурной экосистемы полного цикла, когда идеи также связаны с нашей республикой, — говорит Имамутдинов. — «Караш» — попытка на основе нашей культуры, истории взрастить интерес к идентичности у молодых режиссеров. В «Караш» мы рассматриваем различные пласты, разные народы, живущие в этой части республики. «Караш» — это Альметьевск, Бугульма, Лениногорск. «Аваздаш» — это тоже поиск, но уже на основе тюркского мира.

Кроме того, в программах обеих лабораторий — мастер-классы, встречи с экспертами, публичные обсуждения. Проект реализуется благотворительным фондом «Татнефть».

— В целом идея децентрализации мне очень близка, — говорит Батулла. — Казань кипит, и в какой-то момент творческая энергия здесь, наверное, должна вырваться наружу — это вполне естественно. Возможно, этот момент наконец настал. В Казани сформировалась какая-то творческая основа, богатая культура. И этот проект — признак переполнения энергией. Придет время, эта позитивная энергия — энергия исследования, познания — выйдет за пределы Альметьевска и начнет распространяться в разных направлениях.