Юрий Борисов стал номинантом на премию «Золотой глобус»

Российский актер Юрий Борисов стал номинантом на премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкери в категории «Лучшая роль второго плана». Об этом сообщили в соцсетях премии «Оскар» — Academy Awards.



Конкурентами Борисова в этой номинации стали Киран Калкин за фильм «Настоящая боль», Эдвард Нортон за фильм «Совершенный незнакомец», Гай Пирс за фильм «Бруталист», Джереми Стронг за фильм «Ученик» и Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»).

Вручение пройдет в ночь с 5 на 6 января (04.00-07.00 мск). Ведущая — Никки Глейсер.

Основные номинации премии:

Лучший фильм — драма:«Бруталист», «Дюна: Часть 2», «Конклав», «Мальчишки из «Никеля»», «Никому не известный», «Пятое сентября».

Лучший фильм — комедия/мюзикл: «Анора», «Злая: Сказка о ведьме Запада», «Настоящая боль», «Претенденты», «Субстанция», «Эмилия Перес».

Лучшая режиссура: Эдвард Бергер — «Конклав», Шон Бэйкер — «Анора», Брэйди Корбет — «Бруталист», Жак Одиар — «Эмилия Перес», Паял Кападиа — «Все, что нам кажется светом», Корали Фаржа — «Субстанция».

Лучшая актриса — драма: Памела Андерсон — «Шоугерл», Анджелина Джоли — «Мария», Николь Кидман — «Плохая девочка», Тильда Суинтон — «Комната по соседству», Фернанда Торрес — «Я все еще здесь», Кейт Уинслет — «Великая».

Лучший актер — драма: Эдриан Броуди — «Бруталист», Колман Доминго — «Синг-Синг», Дэниэл Крэйг — «Квир», Себастиан Стэн — «Ученик. Восхождение Трампа», Рэйф Файнс — «Конклав», Тимоти Шаламе — «Никому не известный».

Лучшая актриса — комедия/мюзикл: Эми Адамс — «Ночная сука», Карла София Гаскон — «Эмилия Перес», Зендея — «Претенденты», Деми Мур — «Субстанция», Майки Мэдисон — «Анора», Синтия Эриво — «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Лучший актер — комедия/мюзикл: Джесси Айзенберг — «Настоящая боль», Хью Грант — «Еретик», Гэбриэл ЛаБелль — «Шоу субботним вечером», Глен Пауэлл — «Я не киллер», Джесси Племонс — «Виды доброты», Себастиан Стэн — «Другой человек»

Лучшая актриса второго плана: Селена Гомес — «Эмилия Перес», Ариана Гранде — «Злая: Сказка о ведьме Запада», Фелисити Джонс — «Бруталист», Маргарет Куолли — «Субстанция», Изабелла Росселлини — «Конклав», Зои Салдана — «Эмилия Перес».



Ранее «Анора» была удостоена высшей награды — «Золотой пальмовой ветви» на 77-м Каннском кинофестивале.



Юрий Борисов уже удостаивался наград за лучшую мужскую роль кинопремии «Ника» в 2024 и 2021 годах и «Золотого орла» в 2022, 2021 и 2020 годах. Помимо этого, в этой же номинации его наградила «Европейская киноакадемия» в 2021 году.

«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Она вручается ежегодно по результатам голосования около 90 международных журналистов Голливуда.

Дарья Пузикова