Мусин-младший снова в деле: в чем подозревают сына экс-главы казанского суда

Как в Татарстане «реанимировали» материалы по предполагаемой зарплатной афере в 2,6 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

40-летний сын бывшего председателя Вахитовского суда Казани Эльмаз Мусин получил статус в уголовном деле. По данным «Реального времени», его снова подозревают в мошенничестве с получением зарплаты за якобы фиктивный труд замначальника юротдела АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт». Возбуждение дела по этому составу в 2018-м уже признавал незаконным Верховный суд Татарстана. Но это не помешало в 2024-м — за два месяца до истечения срока давности — возбудить новое. Правда, на сей раз обошлось без битых окон в доме подозреваемого и наручников.

Ущерб за шесть лет не поменялся

В первый раз за Мусиным-младшим пришли в 6:30 утра 20 февраля 2018 года — выломали ворота, повредили оконный проем, выбили стекла в доме пестречинского СНТ «Луч», поскольку открывать оперативникам ФСБ и следователям никто не захотел. Провели обыск, забрали хозяина в отдел. На следующий день Советский райсуд Казани отказался избирать фигуранту меру пресечения. Хотя возбуждавший дело следователь Ильнур Ахметгалимов из 1-го отдела Следкома по РТ (подразделение специализируется на раскрытии тяжких преступлений и делах оргпреступности) и прокурор настаивали на СИЗО.

Отец подозреваемого на тот момент занимал пост главы Вахитовского суда Казани. Впервые на эту должность Фанис Мусин заступил еще в 2007-м по Указу президента РФ, в 2013-м его назначили на второй срок, но с истечением этих полномочий в марте 2019-го ушел в почетную отставку. На момент проводов отца никакого уголовного дела против сына Эльмаза Мусина уже не существовало.

Пост председателя центрального суда Казани Фанис Мусин оставил в 2019-м. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Смена власти в силовых ведомствах Татарстана и ревизия архивных материалов обернулась тем, что этим летом в Следкоме по РТ провели повторную процессуальную проверку по признакам мошенничества и 7 августа вынесли отказ в возбуждении дела против Эльмаза Мусина. Зампрокурора РТ Ильнур Ибрагимов с таким результатом не согласился и признал принятое постановление незаконным. В итоге 24 октября против Мусина-младшего вновь возбудили дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, правда, теперь этой историей занимается четвертый, экономический отдел Следкома по РТ.

«Масок-шоу» в жилище подозреваемого, задержания и огласки на сей раз не было. Сына отставного судьи пригласили в СК, ознакомили с постановлением о возбуждении, допросили и отпустили.

Фабула претензий за шесть лет не поменялась. По версии силовиков, с 15 июня 2011-го по 15 декабря 2014 года Эльмаз Мусин ежемесячно получал на карту порядка 70 тысяч рублей, но обязанности замначальника юротдела «Средне-Волжского Транснефтепродукта» фактически не исполнял. Сохранился и предполагаемый размер ущерба — 2 млн 629 тысяч 21 рубль.

Бывший сотрудник СК Игорь Гатауллин шесть лет назад уже добился отмены постановления о возбуждении дела против Эльмаза Мусина. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Со дня окончания предполагаемого преступления прошло уже больше 10 лет — это предельный срок по делам об особо крупных аферах.

Версия защиты: «Возбуждение ради возбуждения!»

Не поменялся у Мусина-младшего и адвокат. Бывший сотрудник СК Игорь Гатауллин продолжает защищать его интересы в зарплатном деле. Как и шесть лет назад, Гатауллин от имени Мусина обратился в суд с жалобой на незаконность уголовного преследования. Вот только жалобу эту никак не могут рассмотреть.

Сначала суд Вахитовского района (на территории которого находится четвертый отдел по особо важным делам Следкома по РТ) посчитал нужным для большей объективности передать материалы в другой район. А поскольку самостоятельно решить этот вопрос федеральный судья не может — материалы направили в вышестоящую инстанцию.

Выбор Верховный суд Татарстана пал на Авиастроительный суд Казани, с которым бывшего главу другого казанского суда ничего не связывает. Первое заседание там назначили на минувший четверг.

Ради объективности жалобу в защиту сына экс-главы Вахитовского суда передали в другой райсуд. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Вот только рассмотреть жалобу в одно заседание председательствующий судья Алексей Терехов не смог. Поскольку на процесс не явился автор оспариваемого постановления — следователь Михаил Хоровец. Он предупредил, что не сможет прийти в связи с занятостью, но свою позицию по жалобе не представил.

Вовремя у зала суда появились лишь адвокат Гатауллин и его подзащитный Эльмаз Мусин. Последние четыре года он является гендиректором компании «Промснабтрейд», которая ведет оптовую торговлю стройматериалами близ трассы М-7 в районе села Богородское Пестречинского района. Девять месяцев назад Мусин-младший открыл ИП в сфере складирования и хранения в соседней с Татарстаном Удмуртии и сам получил в этой республике временную регистрацию.

Комментировать свой бизнес за пределами РТ и уголовное преследование сын судьи наотрез отказался. На заседании он обратился к председательствующему лишь с одной просьбой: «Прошу поддержать нашу жалобу».

Тем временем Игорь Гатауллин просил признать незаконным и необоснованным постановление следователя Хоровца от 24 октября 2024 года. Он указывал — основанием для возбуждения стал оперативный рапорт от 29 января 2018 года, якобы Эльмаз Мусин в 2011—2014 годах систематически отсутствовал на работе и обязанности в АО «Средне-Волжский транснефтепродукт» не выполнял.

Представитель прокуратуры Ханифа Шамсутдинова просила отложить заседание и выяснить позицию следствия. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По словам адвоката, та же формулировка о якобы имевшем место хищении в сговоре с неустановленными лицами приводилась в постановлении следователя Ахметгалимова от 31 января 2018 года, которое в апреле того же года признала незаконным апелляционная инстанция Верховного суда РТ, а далее с ней согласился и руководитель первого отдела Следкома по РТ Рамиль Билалов, отменив документ за подписью подчиненного. По результатам новой проверки 30 апреля 2018 года в СК вынесли отказ в возбуждении дела против Эльмаза Мусина — за отсутствием состава преступления.

Никаких новых доказательств в 2024 году не появилось, — уверял Гатауллин и просил удовлетворить жалобу:

— Ваша честь, тут все прозрачно — возбуждение ради возбуждения! Срок давности прошел, организация — банкрот, ее уже не существует. Даже непонятно, что мы здесь рассматриваем!

Почему Верховный суд РТ забраковал первое дело против сына судьи

В оглашенной жалобе защитника прозвучала информация — бывший гендиректор АО Рафис Купкенов (брат экс-прокурора Альметьевска) в августе текущего года дал показания в СК, что работа Эльмаза Мусина не была фикцией: «Был принят замначальника юротдела, фактически исполнял обязанности помощника гендиректора, нареканий не было».

Схожую информацию следователю сообщили еще несколько бывших сотрудников АО, включая работницу кадровой службы, что вела табели учета рабочего времени. Именно после этих показаний в СК и вынесли новый отказной, с которым не согласились в надзорном ведомстве. 17 октября зампрокурора РТ отменил постановление от 7 августа, а ровно через неделю Мусин вновь получил статус подозреваемого.

Новый год Эльмаз Мусин встретит в статусе подозреваемого. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», в 2018-м такое же постановление Мусин-младший оспаривал в Советском райсуде Казани, и там его жалобу отклонили.

Противоположное решение 13 апреля 2018-го вынес Верховный суд республики, установив, что «обстоятельства касаются объектов гражданско-правового спора в части объема выполненных работ и соответствия выплаченной Эльмазу Мусину зарплаты».

Признаков хищения средств путем обмана или злоупотребления доверием апелляционная инстанция не усмотрела. Зато обнаружила — дело о мошенничестве тогда возбудили без заявления от потерпевшей организации, по рапорту оперативника. Причем в рапорте изначально указывались лишь 2011—2013 годы, а в представленном суду протоколе допроса свидетеля Шинкаренко (представителя службы безопасности АО) сообщалось о событиях 2013—2016 годов. Также Верховный суд РТ отметил, работодатель не применял к Мусину-младшему никаких санкций за неисполнение обязанностей, и пришел к выводу о неполноте проверки: «Постановление вынесено необоснованно, незаконно и преждевременно».

При рассмотрении новой жалобы выяснилось — заявление от потерпевшего АО появилось в феврале 2018-го, на данный момент организация ликвидирована. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

При оглашении материалов мусинского дела 2024 года судья Авиастроительного суда подчеркнул — в нем имеется заявление от АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт», датированное еще 9 февраля 2018 года. Чья подпись в документе не сообщил. Согласно открытым источникам, Рафис Купкенов по решению совета директоров возглавлял эту компанию по транспортировке нефтепродуктов в 2009—2015 годах, после чего два года ею рулил внешний управляющий Олег Парфенов, в 2017—2021 годах гендиректором был Ринат Габбасов, ну а в 2022-м данное структурное подразделение федерального «Транснефтепродукта» перестало существовать.

На заседании суда по свежей жалобе помощник прокурора Авиастроительного района Казани Ханифа Шамсутдинова попросила объявить перерыв, чтобы выяснить позицию СК. Защита возражала. Но судья Алексей Терехов не стал торопиться. Тем более срок давности все равно истек. В итоге новый 2025-й Эльмаз Мусин встретит в статусе подозреваемого. Решение по жалобе защиты стоит ожидать не раньше конца января.