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АО Средне-Волжский Транснефтепродукт

Промышленность

Общая информация

АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» является дочерним предприятием АО АК «Транснефтепродукт» (г. Санкт-Петербург), занимающееся транспортом нефтепродуктов.ПАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» эксплуатирует 4 магистральные нефтепродуктопровода, проходящих по территории РТ.

Одним из важнейших направлений деятельности ПАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» является организация и осуществление транспортировки по системе магистральных трубопроводов нефтепродуктов. ТКроме того, предприятие занимается:

  • хранением нефтепродуктов
  • капитальным ремонтом основного и вспомогательного оборудования на объектах магистральных нефтепродуктопроводов
  • выполнением ремонтных, строительно-монтажных работ на объектах магистральных нефтепродуктопроводов, в том числе объектов всей инфраструктуры трубопроводного транспорта нефтепродуктов
  • проведением аварийно-восстановительных работ на объектах трубопроводного транспорта нефтепродуктов
Руководитель — Габбасов Ринат Флюрович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420097, г. Казань, ул. Зинина, 4
  • Телефон: (843) 236-66-34
  • Email: sv_pochta@sv.aktnp.ru
  • Сайт: www.sv-transnefteproduct.transneft.ru

Дата последнего обновления: 20.08.2020


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