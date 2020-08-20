АО Средне-Волжский Транснефтепродукт
Общая информация
АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» является дочерним предприятием АО АК «Транснефтепродукт» (г. Санкт-Петербург), занимающееся транспортом нефтепродуктов.ПАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» эксплуатирует 4 магистральные нефтепродуктопровода, проходящих по территории РТ.
Одним из важнейших направлений деятельности ПАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» является организация и осуществление транспортировки по системе магистральных трубопроводов нефтепродуктов. ТКроме того, предприятие занимается:
- хранением нефтепродуктов
- капитальным ремонтом основного и вспомогательного оборудования на объектах магистральных нефтепродуктопроводов
- выполнением ремонтных, строительно-монтажных работ на объектах магистральных нефтепродуктопроводов, в том числе объектов всей инфраструктуры трубопроводного транспорта нефтепродуктов
- проведением аварийно-восстановительных работ на объектах трубопроводного транспорта нефтепродуктов
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, г. Казань, ул. Зинина, 4
- Телефон: (843) 236-66-34
- Email: sv_pochta@sv.aktnp.ru
- Сайт: www.sv-transnefteproduct.transneft.ru
Дата последнего обновления: 20.08.2020