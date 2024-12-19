Пик роста ключевой ставки будет достигнут в первом квартале 2025 года

Эксперты — о заключительном в этом году заседании совета директоров ЦБ РФ по ставке

О том, что ключевая ставка, скорее всего, будет повышена, свидетельствуют действия участников рынка – крупнейшие банки уже начали повышать ставки по вкладам. Фото: Реальное время

На этой неделе Центробанк примет последнее в этом году решение по ключевой ставке. Сохранение ее на уровне 21% при текущей инфляции маловероятно. Эксперты полагают, что Банк России примет решение увеличить ставку сразу на два процентных пункта, до 23% годовых. Постепенное снижение «ключа» можно будет ожидать не ранее лета следующего года, прогнозируют экономисты.

«Нельзя исключить повышения ставки до 24—25%»

Предстоящее заседание регулятора будет последним в этом году, но не «опорным», без обновления макропрогнозов. «На наш взгляд, скорее всего, «на столе» у совета директоров будут варианты сохранения ставки на текущем уровне 21%, ее повышения до 22% или 23% — все эти опции находятся в рамках октябрьского базового прогноза ЦБ. Исходя из последних данных по инфляции, нельзя исключить, что могут обсуждаться варианты и более сильного повышения ключевой ставки — до 24—25%, но вероятность такого решения на декабрьском заседании представляется незначительной», — прокомментировала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

О том, что ставка, скорее всего, будет повышена, свидетельствуют и действия участников рынка — крупнейшие банки уже начали повышать ставки по вкладам, не дожидаясь решения ЦБ. ВТБ с 17 декабря повышает ставки по краткосрочным вкладам в рублях. Новым клиентам или тем, кто принесет «новые» деньги, банк предложит до 24% годовых на полгода и 23,7% годовых на три месяца. Ранее ставки также увеличил Сбербанк: по накопительным счетам до 18% годовых на первые три месяца при соблюдении условий.

По вкладам банк предложил максимум 22,5% годовых на полгода, но только для сумму свыше 1 млн рублей и при выполнении ряда требований. Альфа-банк еще 6 декабря повысил ставки по депозитам до 24% годовых на срок — от девяти месяцев до трех лет для новых клиентов или тех, кто не хранил деньги в банке последнее время.

Ранее ставки также увеличил Сбербанк: по накопительным счетам — до 18% годовых на первые три месяца при соблюдении условий. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Основным вариантом для ЦБ будет повышение ключевой ставки до 23%. Сохранение ключевой ставки на текущем уровне вряд ли будет всерьез обсуждаться с учетом последних данных по инфляции. Даже ее повышение до 22% в целом возможный вариант, но представляется, что ЦБ вряд ли этим ограничится, поскольку инфляция заметно разогналась в ноябре — начале декабря и, по состоянию на 9 декабря, уже превысила верхнюю границу октябрьского прогноза ЦБ (8—8,5%), а по итогам года может выйти на уровень 9,3—10%, — говорит Ольга Беленькая.

По ее мнению, еще не полностью реализовались инфляционные последствия ноябрьского ослабления рубля, и в начале года может ощущаться эффект от масштабных бюджетных расходов в декабре. Исходя из оценок Минфина за весь год, предварительных итогов 11 месяцев 2024 года и бюджетной росписи, расходы декабря могут составить 6,37—7 трлн рублей или 16—17% всего объема годовых расходов. Будущий год начнется с более высокой точки инфляции (по оценке «Финама», с 9,2%) и вероятность ее снижения по итогам 2025 года до прогнозных 4,5—5% становится еще ниже.

До сих пор ЦБ считал главной причиной инфляции существенное превышение внутреннего спроса над производственными возможностями, и ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) было направлено на ликвидацию этого положительного разрыва выпуска с возвращением экономики на траекторию сбалансированного роста. Теперь аналитики ЦБ отмечают постепенное замедление роста спроса и значимое увеличение вклада в текущую динамику цен факторов предложения.

Будущий год начнется с более высокой точки инфляции (по оценке «Финама», с 9,2%) и вероятность ее снижения по итогам 2025 года до прогнозных 4,5—5% становится еще ниже. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Это важные выводы: как известно, ДКП действует на инфляцию через влияние на спрос, но не может влиять на факторы предложения. Снижение вклада спроса в инфляцию подтверждает, что ужесточение ДКП «работает», а на конъюнктурные шоки со стороны предложения — урожай, временная паника на валютном рынке, повышение тарифов и утильсбора — ДКП должна реагировать лишь в той мере, в какой они влияют на инфляционные ожидания», — объясняет экономист.

Материалы ЦБ дают первые подтверждения долгожданного замедления корпоративного кредитования в ноябре и продолжающегося замедления роста кредитования в рознице. По мнению аналитиков ЦБ, кредитный импульс продолжает снижаться, динамика кредитования вносит все меньший вклад в расширение совокупного спроса в экономике. Они ожидают, что в дальнейшем на замедление роста цен повлияют более сдержанное кредитование и возврат бюджета к параметрам бюджетного правила, запланированные с 2025 года. Для возвращения к низкой инфляции требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени, но ЦБ РФ уже не говорит о необходимости их дальнейшего ужесточения.

Декабрьское решение регулятору придется принимать в трудной ситуации. С одной стороны, несмотря на рекордное значение ключевой ставки, инфляция пока не начала замедляться и складывается выше прогноза регулятора. Кроме того, усилилась волатильность курса рубля, и его ноябрьское ослабление еще будет переноситься в рост цен. Инфляционные ожидания населения остаются на максимальных значениях с начала года, а ценовые ожидания предприятий продолжают расти и в ноябре достигли максимумов с 2022 года.

Декабрьское решение регулятору придется принимать в трудной ситуации. Арсений Губаев / realnoevremya.ru

В свежем консенсус-прогнозе аналитиков прогнозы инфляции значительно повышены и соответствуют не базовому, а проинфляционному сценарию ЦБ. Не исключено дальнейшее повышение инфляционных ожиданий в декабре как реакция на резкое ослабление рубля в конце ноября. Рост инфляционных ожиданий приводит к тому, что при том же уровне ключевой ставки в реальном выражении денежно-кредитные условия оказываются менее жесткими, чем планировал ЦБ. Однако ускорение инфляции в ноябре во многом было связано с волатильными компонентами (высокие темпы роста цен на плодоовощную продукцию и продовольствие, авиаперелеты, повышение тарифов сотовой связи) и резким ослаблением рубля в ноябре, которое было частично отыграно назад в начале декабря.

Решения по монетарной политике ориентируются не на текущую ситуацию в экономике, которую она уже не может изменить, а на будущее, и эффект от декабрьского решения, как и от повышений ключевой ставки с 16 до 21% во втором полугодии 2024 года, полностью отразится на экономике уже в будущем году, объясняет Ольга Беленькая.

Бизнес обеспокоен, что ключевая ставка выше 20% и еще более высокие ставки по новым рыночным кредитам могут привести к избыточному «переохлаждению» экономики или даже к рецессии. Реализация кредитных рисков из-за ухудшения финансового положения заемщиков грозит и банкам. Эти риски ЦБ также, вероятно, будет учитывать. «Таким образом, повышение ключевой ставки до 23% может стать своеобразным «компромиссом» между сегодняшней инфляционной картиной и основаниями для замедления инфляции в будущем», — считает экономист.



«Мы пока ожидаем пик ключевой ставки на уровне 23% и ее постепенное снижение в лучшем случае с лета будущего года до 18% к концу 2025 года», — резюмировала Ольга Беленькая.

Бизнес обеспокоен, что ключевая ставка выше 20% и еще более высокие ставки по новым рыночным кредитам могут привести к избыточному «переохлаждению» экономики или даже к рецессии. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Финансовый эксперт, член комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, кандидат экономических наук Ян Арт ожидает, что ключевую ставку в эту пятницу поднимут до 23%. «Но в нынешних условиях, это уже не так важно», — добавляет он. Впрочем, эксперт не исключает, что ЦБ РФ на этот раз воздержится от повышения ставки.

— Судя по очень жестким комментариям ЦБ и по заявлениям руководителей о том, что происходит сейчас с инфляцией, ЦБ, скорее всего, повысит ставку до 23% и оставит себе пространство для еще одного повышения в феврале и даже, возможно, в марте, — считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. — Скорее всего, пик по ставке будет достигнут в первом квартале, потому что инфляция вновь поднимает голову.

«Вопрос в том, насколько эти меры будут способствовать ее быстрому пресечению. То, что будут, да, но какой длины будет тормозной путь и какую цену за это заплатит экономика? — размышляет экономист. — Вот это и будет активно обсуждаться и в самом ЦБ, и в аналитическом сообществе, и в бизнесе».