Оркестр национальной музыки представил забытую музыку Сайдашева

С музыкантами на сцену вышли хореографы Нурбек Батулла и Алсу Магсумзянова

Алсу Магсумзянова и Нурбек Батулла — состояние номер один. Фото: Мария Зверева

В Казани продолжается Фестиваль национальной музыки имени Султана Габяши, организованный Оркестром национальной музыки и его руководителем Айдаром Ниязовым. В КЦ «Московский» они сыграли ранее не звучавшие в полноформатных версиях два произведения: симфонию-балет «Сарвиназ» Ильгама Байтиряка, основанную на балете «Гульнара» Салиха Сайдашева, и хореографическую сюиту Сайдашева, сохранившуюся в черновиках. Для последней хореографы Нурбек Батулла и Алсу Магсумзянова придумали танцевальную историю.

Как Сайдашев не увидел свой балет

Фестиваль стартовал в начале декабря с лекции о первой татарской опере «Сания», затем посетителям представили концерт-лекцию о тюркской музыке. 12 декабря в театре имени Кариева звучали премьеры от Рузии Калимуллиной, нового председателя Союза композиторов РТ Ильяса Камала, симфония «Памяти Шамиля Шарифуллина» Ильгама Байтиряка.

Собственно, Байтиряк написал и симфонию-балет «Сарвиназ». Интересно то, что она основана на балете «Гульнара» Салиха Сайдашева. Композитор создал его в 1948 году, основываясь на истории Волжской Булгарии XII—XIII веков (в частности, сюжет был связан с Черной палатой, что единит ее с современной одноименной оперой Эльмира Низамова и Рената Хариса).

Его клавир долгое время хранился в архиве Гая Тагирова, балетмейстера Татарского театра оперы и балета, который сочинил к нему либретто. Планировалась постановка, но осуществить ее не удалось. Есть воспоминание дочери Сары Садыковой Альфии Айдарской, что в 1949-м Тагиров предлагал ей главную партию.

В том же году Сайдашева уволили из Татарского театра, радиокомитета, исключили из Союза композиторов. В начале нулевых Ильгам Байтиряк написал на основе этого балета свою симфонию-балет.

Алсу Магсумзянова и Нурбек Батулла — состояние номер два!. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ильгам Байтиряк и хореографическое училище

— Много ли в этой музыке Сайдашева? — размышляет Ниязов. — Для меня его много, для меня Сайдашев — не только в мелодике, а в гармониях, фактурах. Если смотреть невооруженным взглядом, кто-то может сказать, что его мало. Есть там и знакомые мотивы, из «Адриатического моря», «Голубой шали», «Восточного танца». Много народной, восточной, музыки, есть, к примеру, крымская хайтарма. А еще — несимметричные размеры, в которых очень тяжело дирижировать.

— Инициатором проекта была педагог Казанского хореографического училища Сания Хантимирова, — говорит Байтиряк. — Обратились к Ренату Еникееву, чтобы он что-то сделал с балетом. Он предложил, чтобы это сделал я, в то время я был молодым композитором. Я тогда работал музыкальным редактором в «Таткнигоиздате», мы издавали полное собрание сочинений Сайдашева. Еникеев был его составителем. Все, что доступно, было в наших руках. Я уловил в балете «Гульнара» восточные интонации, скомпоновал все его восточные мелодии, но этого было недостаточно, поэтому мне пришлось добавлять фольклорный материал, музыку крымских татар, что-то албанское.

Новый сюжет написал историк Ришат Халиуллин, придумав историю о хане Берке. Но поскольку в то время героиню никак не могли звать Гульнарой, в Минкульте посоветовали имя сменить. Так она стала Сарвиназ. Были пошиты костюмы, изготовлены декорации, Государственный симфонический оркестр РТ под руководством дирижера Фуата Мансурова записал фонограмму. И был устроен показ, планировалось, что балет покажут к тысячелетию Казани.

— Художественный руководитель балета театра оперы и балета Владимир Яковлев поднял вопрос: у вас есть батальные сцены, погоня, бой с мечами, стрельба из лука. Как вы представляете детей в воинских костюмах, с мечами, луком, стрелами? Это, говорит, будет смотреться комично. Вы для училища взяли не тот спектакль, — вспоминает Байтиряк. — Таким образом взял и все перечеркнул. Хотя ведь главные партии танцевали выпускники, а их не отличишь от настоящих балерунов.

Позднее музыку «Сарвиназ», по словам Байтиряка, хотели исполнить к юбилею Сайдашева в БКЗ, но в этом случае что-то не срослось с режиссурой. Поэтому композитор, взяв только фольклорные мелодии, сделал «Крымскую сюиту», которая звучала на сцене достаточно много. Сюита попалась Айдару Ниязову, оркестр сыграл ее в прошлом году на фестивале «Печән базары». С этого момента творческая дружба композитора и дирижера укрепилась.

Оркестр национальной музыки. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Он сказал: не беспокойся, оставь эти волнения мне, а ты просто твори»

Второе произведение, прозвучавшее в «Московском», — безымянная хореографическая сюита для симфонического оркестра, основанная на народной музыке, сохранившаяся в черновиках.

Было решено, что под нее будут танцевать Нурбек Батулла и Алсу Магсумзянова. У обоих за спиной хореографическое училище, оба прекрасно танцуют народные танцы. Но при этом Батулла славится любовью к современным формам хореографии. А Алсу Магсумзянова знакома тем, кто летом по четвергам посещал танцевальные занятия на Нижнем Кабане «Хәрәкәттә — бәрәкәт». В результате получилась интересная история о взаимоотношениях молодой пары, не без изрядной доли юмора.

Фестиваль в этом году выиграл грант на конкурсе проектов по изучению татарского языка «Үз телем». Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Я Нурбеку сразу сказала, что не знаю, что делать, — говорит Алсу Магсумзянова. — Он сказал: не беспокойся, оставь эти волнения мне, а ты просто твори. Он познакомил меня со своей философией, открыл мне дверь в мир современного танца. И я познакомила его со своим миром. Поначалу мы даже не танцевали под эту музыку, размышляли, говорили о наших интересах, привыкали к энергии друг друга. Нурбек сказал, что не хочет танцевать обычный народный танец. На каждой репетиции мы импровизировали, смотрели потом на видео, собирали, что называется, пазлы. Это для меня новый опыт, но я довольна тем, что поборола свой страх, поработала с Батуллой, по-новому ощутила свое тело, посмотрела на татарский танец с нового ракурса. Надеюсь, что будет продолжение.