В Татарстане снизился спрос на новостройки на 22% в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

С начала года до ноября 2024 года спрос на новостройки в Татарстане снизился на 22%. За 11 месяцев текущего года было реализовано 18,4 тыс. квартир, в то время как за аналогичный период 2023 года этот показатель составил 23,5 тыс. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова.

По словам Бургановой, основные причины такого снижения — повышение ключевой ставки Центробанка России, которая на данный момент составляет 21%, и отмена массовой льготной ипотеки на первичном рынке жилья.

Существенное снижение сделок на рынке новостроек началось в июле 2024 года, когда было продано всего 1,2 тыс. новых квартир.

Напомним, что в Казани стоимость одного квадратного метра в новых домах стала на 31% больше, чем в уже построенных. В октябре разрыв между первичным и вторичным жильем остался на уровне предыдущего месяца.



Анастасия Фартыгина