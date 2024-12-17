Крышкам — не крышка, а вторая жизнь

В лицее «Бионика» собрали почти 380 кг пластиковых крышек для вторичной переработки

Фото: предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

В казанском лицее «Бионика» подвели итоги акции по сбору пластиковых крышечек. Экологическая инициатива была реализована при поддержке «Казаньоргсинтеза» и проекта «Чистые игры». За месяц ученики собрали 379,1 кг крышек, которые были переработаны для изготовления скамейки. Как энтузиазм школьников объединил детей и взрослых, а экологическая акция стала наглядным примером того, как можно преобразовывать отходы в функциональные объекты, — в материале «Реального времени».

Когда отходы приносят пользу

В День вторичной переработки «Казаньоргсинтез» и проект «Чистые игры» объявили о старте экологической акции в лицее «Бионика». Хотя она и носила название «Крышкам — крышка», но на деле была призвана показать, что отходы могут иметь вторую жизнь. А самое главное — продемонстрировать, как каждый из нас может своим маленьким действием принести окружающей среде большую пользу.

В течение месяца ученики лицея активно участвовали в сборе пластиковых крышечек, проявляя заботу об окружающей среде и стремление помочь природе. В результате их усилий было собрано 379,1 кг крышечек, которые позже были переработаны для изготовления скамейки. Это не только способствовало более рациональному использованию пластиковых отходов, но и привнесло в жизнь лицея новый элемент, созданный из переработанного материала. Скамейка была изготовлена казанской студией Qullar.

Было собрано 379,1 кг крышечек, которые позже были переработаны для изготовления скамейки. предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

— Это добрая акция, заставляющая задуматься о том, как маленькая крышечка, которую мы не задумываясь выбрасываем, может приносить пользу. Наш лицей имеет экологическую направленность, мы за то, чтобы любые вещи, не только крышечки, получали вторую жизнь. Мы очень благодарны нашим партнерам за то, что они идут нам навстречу, помогают прививать детям любовь к экокультуре. Дети с энтузиазмом восприняли эту акцию, они ее ждали, потому что это не первая такая активность в лицее. Они подключили свои семьи, писали объявления в местных чатах, поэтому с уверенностью могу сказать: в «Салават купере» точно стало чище — выброшенных крышечек в ближайшей округе вы не найдете, — рассказала заместитель директора лицея по воспитательной работе Марина Борисова.

По словам самих детей, они заразили энтузиазмом свои семьи.

— Моя мама работает в детском саду, она подключила родителей детей, так мне удалось собрать крышек больше всех, — рассказал ученик 4 «Г» класса Раян Хабибуллин.

Он очень доволен полученным общим результатом. Этот проект стал прекрасным примером того, как можно преобразовывать отходы в функциональные объекты, которые будут служить в учебном заведении.

— Я даже не представлял, что из крышек можно сделать скамейку. Теперь я понял, зачем необходимо сортировать мусор, — добавил Раян.

Обладателям Гран-при и первых мест подарили сертификаты на экскурсию на производство «Казаньоргсинтеза». предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Как оказалось, многие дети уже давно сортируют дома отходы и собирают крышечки отдельно.

— Я собирала крышки уже давно. Мне помогала семья: родители, бабушки и дедушки. Сортировать отходы — это важно, если мы будем выкидывать весь мусор, он будет очень долго разлагаться и вредить природе. А я хочу о ней заботиться, а не наоборот, — говорит Сабина Нургалиева.

Экологические подарки

Организаторы активность детей поощрили призами. Классы, которые собрали больше всего крышек, были отмечены сладкими подарками. А обладателям Гран-при и первых мест подарили сертификаты на экскурсию на производство «Казаньоргсинтеза», а также елочные игрушки из переработанного пластика от проекта «Чистые игры».

— Мы стремимся сделать экологическую культуру частью повседневной жизни каждого. Особенно для нас ценна работа с подрастающим поколением. Спасибо детям за то, что они настолько сильно вовлеклись в экоакцию, особо активные принесли и по 13, и по 15 килограмм крышечек. Скамейка, которая у нас получилась в итоге, — наглядный пример того, как можно помогать планете, создавая при этом красоту и комфорт для жизни, — рассказала Алина Губайдуллина, главный эксперт по внешним коммуникациям «Казаньоргиснтеза».

Эта инициатива не только способствовала охране окружающей среды, но и усилила командный дух среди учащихся, поощряя их к дальнейшим экологическим действиям.

В этот день ученики лицея смогли глубже проникнуть в тему вторичной переработки на экологических уроках. предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

— На самом деле, мы не ожидали такого большого отклика. С таким рвением школьники вовлеклись в этот процесс. А сегодня мы увидели, как они радовались победе, потому что командно смогли достичь таких результатов, в этой победе есть усилие каждого из них, — отметил Максим Антонов, координатор проекта «Чистые игры» в Республике Татарстан.

Он также сообщил, что сейчас думают о масштабировании акции, чтобы вовлечь в нее больше учебных заведений, так как желающих очень много.

Переработка пластика в наглядных примерах

В этот день ученики лицея смогли глубже проникнуть в тему вторичной переработки на экологических уроках, которые по традиции провели эксперты «Казаньоргсинтеза» и проекта «Чистые игры».

Дети с энтузиазмом изучали, как привычные вещи могут обрести вторую жизнь, и вдохновлялись возможностью сделать мир лучше. предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Ребятам детально рассказали, что происходит на каждой стадии процесса переработки. Школьники не только узнали теорию, но и увидели практическое применение: от образцов переработанного пластика до готовых изделий — ручек, одежды, игрушек и даже ковриков. Дети с энтузиазмом изучали, как привычные вещи могут обрести вторую жизнь, и вдохновлялись возможностью сделать мир лучше. Таким образом, урок стал не только образовательным, но и мотивационным — подтолкнул детей к более ответственному отношению к природе.