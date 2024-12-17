В Татарстане сократились сроки регистрации прав на недвижимость

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день сроки регистрации прав на недвижимость в Татарстане значительно сокращены благодаря внедрению электронных услуг и участию в пилотных проектах. Одним из таких проектов является «Ипотека за 24 часа», которая позволяет регистрировать ипотечные сделки в электронном формате всего за сутки. В целом средний срок регистрации документов в управлении составляет всего 2—4 дня. Об этом сообщила замглавы Управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова.

Сравнительный анализ показывает, что доля электронных заявлений в сфере государственной регистрации прав на недвижимость резко возросла. Если в 2016 году лишь 2,5% документов подавались в электронном виде, то за 11 месяцев 2024 года этот показатель достиг 55,8%. Это свидетельствует о значительном росте интереса граждан к электронным услугам, что, в свою очередь, позволяет экономить время и ресурсы, избегая визитов в многофункциональные центры (МФЦ).

Кроме того, отдельные виды сделок демонстрируют еще более высокие показатели. Так, 90% ипотечных заявок от кредитных организаций и 94% договоров долевого участия от застройщиков поступают в электронном формате.

Анастасия Фартыгина