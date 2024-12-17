Татарстан вошел в топ-10 самых читающих регионов России

Безусловным лидером по количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»

Фото: Динар Фатыхов

Книжный сервис ЛитРес представил рейтинг самых популярных произведений и авторов 2024 года. Исследование основано на данных о продажах и чтении книг с 1 января по 12 декабря и выявило ключевые тренды среди читателей и слушателей.

Безусловным лидером по количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Суммарные продажи произведения превысили 31 тыс. экземпляров. Дополнительный интерес к книге вызвала экранизация, вышедшая в начале 2024 года. Этот же роман возглавил топ художественной литературы. На втором месте расположилась новинка августа — книга Сергея Лукьяненко «Поиски утраченного завтра». Третью и четвертую строчки заняли произведения digital-авторов: боевая фантастика Романа Прокофьева «Звездная кровь — 6. Тинг» и любовное фэнтези Татьяны Сергановой «Травница, или Как выжить среди магов. Том 2». Пятерку замкнул Виктор Дашкевич с романом «Граф Аверин. Колдун Российской империи», который также попал в число самых востребованных новинок года.

В категории нон-фикшн лидером стала книга Татьяны Мужицкой «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень». Продажи превысили 17 тыс. экземпляров, причем 78% из них пришлись на аудиоверсию. Второе место заняло классическое эзотерическое произведение Вадима Зеланда «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов». Третьим стал практический бестселлер Дэвида Кэмерона Джиканди «Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия». В пятерке также оказались «Думай медленно… Решай быстро» Даниэля Канемана и «7 шагов к стабильной самооценке» Бориса Литвака.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Рейтинг самых продаваемых аудиокниг третий год подряд возглавила книга Татьяны Мужицкой «Роман с самим собой», озвученная самим автором. Второе место удержал Вадим Зеланд с «Трансерфингом реальности» в исполнении актера Михаила Черняка. На третью строчку в этом году вырвался Виктор Дашкевич с романом «Демон из Пустоши. Колдун Российской империи» в озвучке Александра Клюквина, вытеснив прежнего лидера Джона Кехо.

Сервис «ЛитРес. Подписка» показал высокий спрос на аудиокниги Виктора Дашкевича, чьи произведения «Граф Аверин» и «Демон из Пустоши» заняли лидирующие позиции. Популярность «Дюны» Фрэнка Герберта также резко возросла благодаря новой экранизации романа, вышедшей в 2024 году.

Самым популярным автором года стал Серж Винтеркей, digital-писатель и создатель серии «Антидемон». Его продажи оказались в 1,8 раза выше, чем у Романа Прокофьева, занявшего второе место, и в 2,3 раза больше показателей Андрея Васильева, лидировавшего в 2023 году.

Наиболее востребованными жанрами в 2024 году стали фэнтези, фантастика, книги по саморазвитию и психологии, детективы и любовные романы.

В топ самых читающих регионов вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская и Московская области. Также в список попали Свердловская и Челябинская области, Хабаровский край, Республика Татарстан и Нижегородская область.

Самыми популярными книгами по количеству проданных экземпляров в Татарстане стали:

«Травница, или Как выжить среди магов», Татьяна Серганова (digital-автор Литрес); «Любовь со смертью», Ольга Гусейнова; «Университет Специальных Чар. Книга 3. Маэстрине некогда скучать», Милена Завойчинская; «Звездная кровь — 1», Роман Прокофьев (digital-автор Литрес); «Хозяйка магической лавки — 5», Александра Черчень; «Граф Рысев — 2», Алекс Ключевской (Лёха) (digital-автор Литрес); «Звездная кровь — 6. Тинг», Роман Прокофьев (digital-автор Литрес); «Истинное наказание», Ольга Гусейнова; «Все ведьмы — стервы, или Темных принцев мы (не) заказывали!», Катерина Цвик (digital-автор Литрес); «Поиски утраченного завтра», Сергей Лукьяненко.

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Екатерина Петрова