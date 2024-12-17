Минниханову вручили Орден «Достлуг» в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил главе Татарстана Рустаму Минниханову Орден «Достлуг»(«Дружба»). Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Орден вручается за выдающиеся достижения в развитии дружественных, экономических и культурных отношений между Азербайджаном и другими государствами. Помимо этого, им награждают за вклад в укрепление дружбы между народами и за особые заслуги в установлении мира.

— Вы очень много делаете для укрепления наших связей. Желаю успехов и процветания братскому народу Татарстана, — заявил Ильхам Алиев.

Минниханов подметил, что многолетней дружбе Азербайджана и Татарстана способствуют теплые личные взаимоотношения.

Дарья Пузикова