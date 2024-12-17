В Казани закрыли ресторан «Дали» из-за кишечной палочки

Суд приостановил деятельность ресторана «Дали» в Казани из за выявленной кишечной палочки и нарушения санитарных норм. Об этом сообщили в пресс -службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор по РТ провел расследование в ресторане на ул. Московской, 36/5, из -за полученного сообщения о выявлении кишечной инфекции.

В ходе исследования проб, взятых с различных поверхностей, были обнаружены бактерии, относящиеся к группе кишечных палочек. В норме их присутствие недопустимо, что указывает на нарушение правил дезинфекции.

Были выявлены нарушения санитарного законодательства: нарушение поточности технологических процессов, недостаточное количество оборудования и инвентаря, хранение продукции без информации о сроках годности, а также нарушаются правила товарного соседства, не обеспечена грызунонепроницаемость объекта.

Кроме того, к работе были допущены сотрудники, у которых истек срок действия профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, а также вакцинации.



В отношении ИП, который ведет деятельность в «Дали», составили административные протоколы за нарушения санитарных норм. Кроме того, суд на 30 дней запретил деятельность кафе.



Дарья Пузикова