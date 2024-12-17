Кушать подано: казанцы заказывают еду на дом каждые полчаса

«Яндекс» расширяет присутствие на рынке общепита в Казани: к онлайн-бронированию подключают рестораны, а курьеров пересадят на электровелосипеды

Фото: Мария Зверева

В Казани наблюдается бум заказов продуктов питания через онлайн-доставку, словно в семьях перешли на готовую еду. С начала года количество заказов готовой еды через сервис «Яндекс Еда» в столице выросло на 80%, а товарооборот срочных продуктов питания через сервис «Яндекс Лавка» вырос на 72%, сообщили сегодня представители «продуктовых» дивизионов «Яндекса» на встрече с журналистами. А ради скорости доставки компания пересаживает курьеров на электровелосипеды — первая партия из 198 единиц скоро поступит в Казань. Подробнее — в материале «Реального времени».

Обед с доставкой в офис

Готовая еда — один из самых быстрорастущих сегментов онлайн-продаж продуктов питания в городах-миллионниках, и Казань оказалась в фарватере нового тренда. По итогам этого года столица республики неожиданно вошла в топ-3 самых стремительно развивающихся городов в рейтинге «Яндекс Еды», показав прирост товарооборота на 59% по отношению к предыдущему году.

— Мы даже сами немножко удивились активности казанцев, — заметила руководитель управления ресторанного бизнеса «Яндекс Еды» Александра Артюшкина.

По ее словам, количество заказов готовой еды за год выросло на 48%, а аудитория сервиса выросла на треть. Абсолютное количество привлеченных клиентов и средний чек заказов она не стала раскрывать, уточнив, что стоимость заказа сопоставима со средней ценой в мегаполисах. Сами рестораны Казани обозначают стоимость бизнес-ланча в пределах 1,5—2 тысяч рублей.

— Мы даже сами немножко удивились активности казанцев, — заметила руководитель управления ресторанного бизнеса «Яндекс Еды» Александра Артюшкина. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Необычными оказались вкусовые предпочтения казанцев в 2024 году. Как и в большинстве регионов, в топ блюд входят бургеры, закуски из картофеля, закуски из курицы, салаты и пицца. Но в Казани чаще всего все-таки заказывают татарскую кухню, она встречается в 4,2 раза больше среднего показателя. И, как ни странно, китайскую кухню — ее заказывают в 2 раза чаще, чем в среднем по стране.

Чем больше выбор, тем лучше

Казанцы за последние годы привыкли заказывать на дом продукты питания. Как правило, они выбирают сервис с широким ассортиментом продуктов, нежели с низкими ценами. Так, оборот продаж в «Яндекс Лавке» в Казани вырос на 72%, сообщил операционный директор «Яндекс Лавки» Антон Тарабрин.

По его словам, в ноябре количество новых покупателей — пользователей сервиса в Казани выросло на 30%.

— В этом ноябре казанцы чаще всего заказывали салат оливье, пасту карбонара, онигири с креветкой и сэндвич с запеченной куриной грудкой. Из продуктов — мандарины, хлеб и воду, — поделился он.

При этом сервис планирует расширять ассортимент готовых блюд и товаров собственной торговой марки в регионе и отдает предпочтение локальным поставщикам.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По словам Тарабрина, 20% всего ассортимента занимают татарстанские поставщики. Среди них есть Зеленодольский молочный комбинат, БКК, «Челны-бройлер», птицефабрика «Яратель».

Доставщики на электровелосипедах

К концу года «Яндекс» собирается пересадить 70% курьеров на электровелосипеды собственной разработки. Первая партия из 198 единиц поступит в Казань в ближайшие две недели. До этого компания тестировала электровелосипеды в Москве и получила положительное заключение Департамента транспорта столицы. Сейчас более 1 000 курьеров разъезжают на велобайках.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Продолжаются эксперименты с форматами работы с общепитом. Две недели назад оператор запустил в Казани систему онлайн-бронирования столиков через свое приложение. К бронированию подключен 31 ресторан Казани, комиссия за привлечение клиентов пока не взимается.

